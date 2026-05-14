ఎల్లుండి నుంచి మరింత పెరగనున్న ఎండల తీవ్రత - ఆ జిల్లాకు రెడ్​ అలర్ట్​ జారీ

తెలంగాణలో ఎల్లుండి నుంచి మరింత పెరగనున్న ఎండలు - ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎండల ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందన్న ఐఎండీ - తాజాా వాతావరణ పరిస్థితులపై ఐఎండీ అధికారి ధర్మరాజుతో ముఖాముఖి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 6:18 PM IST

Telangana Weather Updates : రాష్ట్రంలో ఎల్లుండి(మే 16) నుంచి ఎండల తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉష్ణతీవ్రత అధికంగా ఉన్నట్లు తెలిపింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాకు ఎల్లుండి నుంచి రెడ్ అలర్ట్‌, మిగతా అన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో వడగాల్పుల ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. గాలిలో తేమ శాతం తగ్గడం వల్లే తీవ్రమైన ఉక్కపోత ఉంటుందంటున్న వాతావరణశాఖ అధికారి ధర్మరాజుతో మా ప్రతినిధి జ్యోతికిరణ్‌ ముఖాముఖి.

రాష్ట్రంలో ఏ మేరకు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి?
గత రెండు రోజులుగా ఎండ తీవ్రతలో స్వల్పంగా పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉష్ణ తీవ్రత అధికంగా ఉంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సుమారు 43.5 డిగ్రీల వరకు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు కొనసాగుతున్నాయి. మెదక్​లో సుమారు 42 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరం, మిగిలిన జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత సగటుకు దగ్గరగా సుమారు 40 డిగ్రీల వరకు కొనసాగుతుంది.

ఒకవైపు ఎండ తీవ్రత, మరోవైపు ఉక్కపోత కారణం ఏంటి?
గత రెండు మూడు రోజులుగా బంగాళాఖాతంలో గుర్తించదగ్గ అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. దీనికి అనుసంధానంగా రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ద్రోణి ప్రభావం ఉంటుంది. ద్రోణి, అల్పపీడనానికి దగ్గరగా కొనసాగుతూ నైరుతి దిశగా, పశ్చిమ మధ్యస్థ బంగాళాఖాతం వైపుగా తమిళనాడు, రాయలసీమవైపుగా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఇది సముద్ర మట్టానికి 900 మీటర్ల ఎత్తులో కొనసాగడం వల్ల పగటి పూట ఉష్ణతీవ్రత అధికంగాను, ఉక్కపోతతో కూడిన వాతావరణం కనిపిస్తుంది. సాయంత్రం సమయంలో అక్కడక్కడ మేఘావృత్తమైన వాతావరణ పరిస్థితులు గమనించవచ్చు.

రానున్న 4 రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు ఏవిధంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది?
ఈనెల 16 నుంచి ఎండ తీవ్రత ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్ జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మినహాయించి మిగిలిన జిల్లాల్లో 41 డిగ్రీల నుంచి 44 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత కొనసాగి 17,18 తేదీల్లో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉష్ణ తీవ్రత అధికంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది.

నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా ఉన్నాయా? కేరళ తీరన్ని ఎప్పుడు తాకే అవకాశాలు ఉన్నాయా?
ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల మేఘావృతమైన వాతావరణం ఇప్పటికే అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో కనిపిస్తుంది. అంచనా ప్రకారం ఈనెల 16 నాటికి నైరుతి రుతుపవనాలు అండమాన్ నికోబర్ దీవులను తాకే అవకాశం ఉంది. గాలిలో ఉన్నటువంటి తేమ, గాలి వీచే దిశ నైరుతి రుతుపవనాలు దక్షిణ భారత్​వైపు కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గత ఏడాది ముందస్తు గానే నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకినట్లుగానే ఈసారి కూడా అలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులున్నాయి.

అల్పపీడనం, చక్రవాకాల ప్రభావంతో ఏ జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది?
ఈరోజు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలకు వర్షం ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. సంగారెడ్డి, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇట్లాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఈరోజు, రేపు కొనసాగి అనంతరం 17 నుంచి రాష్ట్రమంతటా పొడి బారిన వాతావరణం ఉంటుంది. ఎండతీవ్రత, ఉక్కపోత ఉంటుంది. భూ వాతావరణంలో వేడి వల్ల క్యుములోనింబస్ మేఘాల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా వడగండ్లు పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే 43 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత కొనసాగుతోంది. రానున్న రెండు రోజుల తర్వాత ఉష్ణతీవ్రత అధికంగా ఉండే సమయంలో అక్కడక్కడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

రాష్ట్రంలో వడగాల్పుల ప్రభావం ఉందా?
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 16 నుంచి కొమురం భీం, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో 17 తేదీల్లో ఉష్ణతీవ్రత కొనసాగుతుంది. ఇలాంటి వాతావరణం మే 16,17, 18 వరకు కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తున్నాయి.

