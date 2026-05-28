పిడుగుల నుంచి ఇలా రక్షణ - ఈ యాప్స్ ఉంటే అలర్ట్
పిడుగు పడి జిల్లాలో ఏటా 15-20 మంది దుర్మరణం - వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక - ఎల్నినోతో పెరిగిన ఉపద్రవం - వారం రోజులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 2:44 PM IST
Thunderstorm Safety Tips: పిడుగుపాటుకు గురై పల్నాడు జిల్లాలో ప్రతి ఏటా 15 నుంచి 20 మంది వరకు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని వాతావరణశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పలు కుటుంబాల్లో తీరని విషాదం నింపుతున్నాయి. వ్యవసాయ కూలీలు, రైతులు, పశువుల కాపరులనే పిడుగులు ఎక్కువగా బలి తీసుకుంటున్నాయి. పిడుగుల కాలంలో ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఎల్నినోతో 48 డిగ్రీల ఎండలు, పిడుగుల వర్షాలు: ఎల్నినో ప్రభావంతో వాతావరణంలో పెనుమార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం పగటిపూట 45-48 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఆది, సోమవారాల్లో జిల్లాలో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి జల్లులు కురిశాయి. వడగాల్పులు తీవ్రంగా వీస్తున్నాయి. రాబోయే వారం రోజులు పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. పిడుగుపాటు బారిన పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
వర్ష సమాచారానికి ‘మేఘ్దూత్’ యాప్: భారత వాతావరణశాఖ (ఐఎండీ), ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెటీరియాలజీ, ఐసీఏఆర్ సంయుక్తంగా రూపొందించిన ‘మేఘ్దూత్’ యాప్ ద్వారా వర్షంపై ముందస్తు సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫోన్ నంబరు, రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, పంచాయతీ వివరాలు నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి. వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రత, గాలి వేగం, దిశ, తేమ శాతం వంటి వివరాలు ఇందులో ముందుగానే లభిస్తాయి.
500 మీటర్ల పరిధిలో ‘దామిని’ హెచ్చరిక: పిడుగుల కారణంగా ప్రతి ఏటా పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు, వందలాది పశువులు మృత్యువాత పడుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదాల నివారణకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెటీరియాలజీ, ఎర్త్ సిస్టమ్ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ కలిసి ‘దామిని’ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. 500 మీటర్ల వ్యాసార్థంలో పిడుగు పడే అవకాశాన్ని ఈ యాప్ గుర్తించి ముందే హెచ్చరిస్తుంది. దీని సాయంతో సురక్షిత ప్రాంతానికి వెళ్లి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని నివారించవచ్చు.
తప్పక పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
- ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం పడుతున్నప్పుడు బయట ఉంటే వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతానికి వెళ్లి మోకాళ్లపై కూర్చొని తలను చేతులతో కప్పుకోవాలి.
- ఎత్తైన చెట్లు, సెల్ టవర్ల కింద నిలబడరాదు.
- ఇనుప గొడుగులు వాడకూడదు.
- సెల్ఫోన్, ఎఫ్ఎం రేడియో లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు వాడొద్దు.
- పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, కూలీలు, పశువుల కాపరులు ఉరుములు మొదలవగానే పొడి నేల ఉన్న సురక్షిత చోటుకు చేరుకోవాలి.
