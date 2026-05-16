తెలంగాణలో ఇవాళ, రేపు వర్షాలు - 30-40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు

తెలంగాణకు వర్ష సూచన - శని, ఆదివారాల్లో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయన్న ఐఎండీ - ఈనెల 26న రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణశాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 4:43 PM IST

IMD Issues Rain Alert To Telangana State : రాగల మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రంలో ఒకటి లేదా రెండు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతాల్లో 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలుతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, నారాయణపేట్​లోనూ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో రానున్న రెండు, మూడు రోజుల్లో పలుచోట్ల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు.

26న కేరళం తీరాన్ని తాకనున్న రుతుపవనాలు : ఈ నెల 26వ తేదీన నైరుతి రుతుపవనాలు అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవుల మీదుగా కేరళం తీరాన్ని తాకుతాయని, అక్కడి నుంచి నాలుగైదు రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రవేశిస్తాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. ఇవాళ ఆగ్నేయ అరేబియన్ సముద్రంలో కొన్ని ప్రాంతాలు, నైరుతి బంగాళాఖాతంలోని చాలా ప్రాంతాలు అండమాన్ నికోబార్ దీవులలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించినట్లుగా వెల్లడించారు.

నైరుతి బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం బలహీనపడుతుందని దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న చక్రవాత ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టం నుంచి 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తువరకు కొనసాగుతుందని ఐఎండీ తెలిపింది. హైదరాాబాద్​లో పగటి పూట ఉష్ణతీవ్రత పెరుగుదలతో పాటు రాత్రిపూట నమోదయ్యే కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా సుమారు 30 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్నాయని పేర్కొంది. దీనివల్ల అసౌకర్యమైన వాతావరణ పరిస్థితి, వేడిమి వాతావరణం, ఉక్కపోత లాంటి పరిస్థితి ఉంటుందని వివరించారు. ఎక్కువ జనసాంధ్రత కలిగినటువంటి హైదరాబాద్​లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఆదిలాబాద్​, మెదక్​లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని చెప్పారు.

నెల చివరలో వడగాలులు వీచే అవకాశం : ఇవాళ ఆదిలాబాద్‌, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌ జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లుగా వాతావరణ అధికారి ధర్మరాజు వెల్లడించారు. మహబూబ్‌నగర్‌, గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లాల్లో 41-44 డిగ్రీలు, మిగతా జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లుగా తెలిపారు. నెలాఖరుకి ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో పాటు వడగాల్పులు వీస్తాయని వివరించారు. వడదెబ్బ నుంచి కాపాడుకునేందుకు ప్రజలు జాగ్రతలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

ఎండతీవ్రత ఎక్కువగా ఉదయం 11 గంటల తర్వాత, 4 గంటల వరకు కొనసాగుతుందని కనుక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​, ఆసిఫాబాద్​, నిర్మల్, నిజామాబాద్, మెదక్​లలో అధిక ఉష్ణతీవ్రతలు కొనసాగుతాయని ఐఎండీ తెలిపింది. రానున్న రెండు రోజుల్లో ఎండల తీవ్రత స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. వీటికి సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నామన్నారు. ప్రజలు కూడా వడదెబ్బకు గురికాకుండా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

"రాష్ట్రంలో ఒకటి రెండు జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు పలుచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజులలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమేపి రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు పెరుగుతాయని అంచనాలున్నాయి. శని, ఆదివారం రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో రుములు మెరుపులతో పాటు 30 నుంచి 40 కి.మి. వేగంతో ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 26 నాటికి రుతుపవనాలు కేరళం తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉంది"-ధర్మరాజు, ఐఎండీ అధికారి

