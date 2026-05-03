తెలంగాణ ప్రజలకు చల్లని కబురు - ఇవాళ, రేపు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

ఇవాళ, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు -గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం - ఎల్లుండి పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

IMD Issues Rain Alert To Telangana State
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 3, 2026 at 5:27 PM IST

IMD Issues Rain Alert To Telangana State : ఎండలతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు అందించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇదే సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది.

ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన : ఎల్లుండి జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలతో పాటు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మిగతా జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో వివరించింది. రానున్న రెండు రోజుల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఇంచుమించు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగి, తదుపరి మూడు రోజుల్లో క్రమేపి రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

మంచిర్యాల జిల్లాలో ఈదురు గాలుల బీభత్సం : మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి, రామకృష్ణాపూర్​ పట్టణాల్లో ఈదురు గాలులు ఒక్కసారిగా బీభత్సం సృష్టించాయి. ఒక్కసారిగా విపరీతమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలతో కోల్​ బెల్ట్​ రహదారిపై పలుచోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. పలువురి ఇంటి పైకప్పు రేకులు ఎగిరిపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సుమారు గంట పాటు భారీ వర్షం కురియడంతో జన జీవనం కాసేపు స్తంభించింది.

