బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు అతి భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ను జారీ చేసింది.
Published : September 21, 2026 at 7:11 AM IST
IMD Issues Heavy Rain Alert To Telangana State : తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రానున్న మూడు రోజులు భారీ వర్ష సూచన ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఉత్తర అండమాన్ ప్రాంతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా ముందుకు వెళుతూ ఆదివారం ఉదయానికి తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైందని ఐఎండీ(వాతావరణశాఖ) తెలిపింది. ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ క్రమంగా మరింత బలపడి, సోమవారానికి తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలోనే వాయుగుండంగా మారనుందని ఐఎండీ పేర్కొంది. మంగళవారానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వివరించింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ పేర్కొంది.
రానున్న మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ నెల 23, 24, 25 తేదీల్లో విస్తారంగా వర్షాలు పడతాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు సహా మెుత్తం 13 జిల్లాల్లో 10 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉండటంతో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీచేసింది. మిగిలిన జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. శనివారం నుంచి ఆదివారం వరకు పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిశాయి.