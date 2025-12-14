రాగల రెండురోజులు చలి గాలులు ఉధృతం - ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఆది, సోమవారాల్లో చలిగాలులు వీస్తాయన్న ఐఎండీ - పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ - సాధారణం కన్నా 3 నుంచి 4 డిగ్రీల తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయన్న వాతావరణశాఖ
Published : December 14, 2025 at 10:41 AM IST
Cold Wave Hits In Telangana : ఉత్తర, మధ్య, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు చలిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో శీతల గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఆది, సోమవారాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో పొగమంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది
బెంబేలెత్తుతున్న జనాలు : గత కొద్ది రోజులుగా వరసగా రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పది డిగ్రీల కంటే తక్కువకు పడిపోతుండటంతో ప్రజలు బెంబేలెత్తి పోతున్నారు. బహిరంగ ప్రాంతాలు, శివారుల్లో చలిగాలుల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉండటంతో బయటకు రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు. ప్రధానంగా చిన్నారులు, వృద్ధుల్లో ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి ఎక్కువగా తలెత్తుతున్నాయి. చర్మం పగుళ్లు బారడం, కళ్ల నుంచి నీళ్లు రావడం లాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులపై మంచు దుప్పటి పరుచుకున్నట్లుగా ఉంటుంది. అనేక జిల్లాల్లో ఉదయం పూట రోడ్లపై మంచు కురుస్తుండటంతో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కూడా వాహనచోదకులకు కనిపించడం లేదు. చలిగాలులు వీస్తున్న నేపథ్యంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి :
చలి నుంచి రక్షణ అవసరం : ఎలర్జీ సమస్యలున్న వారు చెవులు, ముక్కు, నోటి ద్వారా చల్లగాలి లోపలికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలను పాటించాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు బయటకు వెళ్లేటప్పుడు శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని ఇచ్చే వస్త్రాలను ధరించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
సూర్యోదయం తర్వాతే : దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో సతమవుతున్నవారు ఉదయం 5 గంటలకే వ్యాయామం చేసేందుకు వెళ్లకూడదని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చలితో రక్తనాళాలు పూర్తిస్థాయిలో వ్యాకోచించవని అందువల్ల సూర్యుడు ఉదయించాక బయటకు వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. దాంతో ఎండవేడి శరీరానికి తాకి వ్యాయామానికి సహకరిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
వార్మప్ చేయడం తప్పనిసరి : సాధారణ రోజుల్లో మాదిరిగా చలిలో నేరుగా గ్రౌండ్కు వెళ్లొద్దు. ఇంట్లో కనీసం ఐదు నిమిషాల వరకు వార్మప్ చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. దాంతో శరీరం తగినంతగా వేడెక్కి అన్ని భాగాలకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అప్పుడు మైదానానికి వెళ్లడం మేలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఆస్తమా, డయాబెటిక్, గుండె, రక్తపోటు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
"చలి రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నందున శరీరానికి వెచ్చదనం అవసరం. దాంతో రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో ఇబ్బందిపడే వారు వ్యాయామానికి వెళ్లే ముందు ఇంట్లో వార్మప్ చేయడం మంచిది. ఆరోగ్య నియమాలను తప్పనిసరిగా సరిగా పాటిస్తూ వేడి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థపదార్థాలు మూత్రం రూపంలో బయటికి వెళ్లాలి. అందకే దాహం లేకున్నా తగినంత నీటిని తీసుకోవాలి. ఈ చలికాలంలో గోరువెచ్చటి నీటిని తాగడం మంచిది- డా. ఉపేందర్, ఫిజీషియన్, ఏరియా ఆసుపత్రి, తుంగతుర్తి
