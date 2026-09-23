తెలంగాణకు వాయు'గండం' - 17 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
రాష్ట్రానికి భారీ వర్ష సూచన ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. 25,26 తేదీల్లో పలు చోట్ల అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీచేసింది.
Published : September 23, 2026 at 7:25 AM IST
Heavy Rain Alert to Telangana : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో బుధ, గురువారాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ ఎలర్ట్ జారీ చేసింది. మరికొన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వాయుగుండానికి తోడు కర్ణాటక, కోస్తాంధ్ర మీదుగా ద్రోణి కూడా కొనసాగుతున్నట్లు ఐఎండీ తెలిపింది. వీటి ప్రభావం కారణంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల 20.4 సెంటీమీటర్లకు పైగా అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, మరికొన్ని చోట్ల 11.5 సెంటీమీటర్ల నుంచి 20.4 సెం.మీలోపు అతి కుండపోత వర్షాలు పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. ఇతర జిల్లాల్లోనూ ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే సూచనలున్నట్లుగా వాతావరణశాఖ తెలిపింది. 25, 26 తేదీల్లోనూ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
బుధవారం రెడ్’ ఎలర్ట్ ఉన్న జిల్లాలు : జయంశంకర్ భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, పెద్దపల్లి, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, ములుగు, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, జనగామ, సిద్దిపేట.
ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఉన్న జిల్లాలు : ఆదిలాబాద్, నిర్మల్.
గురువారం ‘రెడ్ అలర్ట్ ఉన్న జిల్లాలు : కరీంనగర్, ఆసిఫాబాద్, హనుమకొండ, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్,
ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఉన్న జిల్లాలు : నిజామాబాద్, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, ఖమ్మం, రాజన్న సిరిసిల్ల, నల్గొండ, సూర్యాపేట, జనగామ, సిద్దిపేట.
పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు
రాష్ట్రంలో మంగళవారం పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. ఖైరతాబాద్లో 3.2 సెం.మీ., కూకట్పల్లి 2.8, ముషీరాబాద్ 2.5, అబ్దుల్లాపూర్మెట్ 2.3 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. కూకట్పల్లి, ఆల్వాల్, బాలానగర్, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజిగిరి, కాప్రా, బోయిన్పల్లి, గాంధీనగర్, దుండిగల్, రామనగర్, అంబర్పేట, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, ఎస్ఆర్నగర్, బోరబండ, కోఠి, లక్డీకపూల్, సైదాబాద్, ఐఎస్సదన్, మదనపేట్, మలక్పేట్, చాదర్ఘాట్, చంపాపేట్, సంతోష్నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి రహదారులపై నీరు చేరింది. రహదారులపైకి నీరు చేరడంతో మాదాపూర్, టోలీచౌక్ వంతెనపై వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
వర్షాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
భారీ వర్షాలున్నాయనే వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ నగర పరిధిలోని మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు, హైడ్రా, పోలీసు కమిషనర్లు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేస్తూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని సీఎం సూచించారు. ప్రధాన రహదారులు, జంక్షన్లు, కాలనీల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోకుండా అధికారులు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలి
హైదరాబాద్లో వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులతో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, గణేశ్ నిమజ్జనాల దృష్ట్యా అధికారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాటల్ లాగింగ్ పాయింట్ల వద్ద సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు. నిలిచిన నీటిని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించేలా చర్యలు చేపట్టాలని, అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ఇబ్బందులు రాకుండా చూడాలని తెలిపారు. అత్యవసర ప్రయాణాలు మినహా మిగిలిన వాటిని వాయిదా వేసుకోవాలని సూచించారు.
హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం - అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
రాగల 12 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండం - తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు అతి భారీ వర్షాలు