చల్లని కబురు వచ్చేసింది! - రాగల నాలుగు రోజుల్లో వర్షాలు!
తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన - ఏపీలోనూ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 4:59 PM IST
Rain Alert Andhra Pradesh Today : ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు వాతావరణ శాఖ (IMD) చల్లని కబురు చెప్పింది. నైరుతి రుతుపవనాలు, ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణలో ఐదురోజులు, ఏపీలో నాలుగు రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. ఏపీ సరిహద్దు జిల్లాలైన నల్లగొండ, సూర్యాపేటకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. నైరుతి రుతుపవనాలు రేపటి కల్లా విస్తరిస్తాయని పేర్కొంది. ఇక ఏపీలోనూ ఈ నెల 26వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఉంటాయని, 40 నుంచి 50కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
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రాష్ట్రంలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు ఉత్తర కోస్తా, కోస్తా, రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ, అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
ఉత్తర కోస్తాలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. అదే విధంగా భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు ఒకటి లేదా రెండు చోట్లసంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
కోస్తాలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. ఒకటి, రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అదే విధంగా ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
రాయలసీమలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం , భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఒకటీ రెండు చోట్ల ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని, ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది. మూడు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 27, 28 రెండు రోజుల్లో వాతావరణ హెచ్చరిలు ఏమీ లేదని స్పష్టం చేసింది.
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