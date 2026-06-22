ETV Bharat / state

చల్లని కబురు వచ్చేసింది! - రాగల నాలుగు రోజుల్లో వర్షాలు!

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన - ఏపీలోనూ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్!

rain_alert_ap_today
rain_alert_ap_today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rain Alert Andhra Pradesh Today : ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు వాతావరణ శాఖ (IMD) చల్లని కబురు చెప్పింది. నైరుతి రుతుపవనాలు, ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణలో ఐదురోజులు, ఏపీలో నాలుగు రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. ఏపీ సరిహద్దు జిల్లాలైన నల్లగొండ, సూర్యాపేటకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. నైరుతి రుతుపవనాలు రేపటి కల్లా విస్తరిస్తాయని పేర్కొంది. ఇక ఏపీలోనూ ఈ నెల 26వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఉంటాయని, 40 నుంచి 50కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

"ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ" మూతలు - వాటర్ బాటిల్స్ రంగుల అర్థాలు తెలుసా?

రాష్ట్రంలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు ఉత్తర కోస్తా, కోస్తా, రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ, అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.

ఉత్తర కోస్తాలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. అదే విధంగా భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు ఒకటి లేదా రెండు చోట్లసంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

కోస్తాలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. ఒకటి, రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అదే విధంగా ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

రాయలసీమలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం , భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఒకటీ రెండు చోట్ల ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని, ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది. మూడు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 27, 28 రెండు రోజుల్లో వాతావరణ హెచ్చరిలు ఏమీ లేదని స్పష్టం చేసింది.

జులై 1 నుంచి "రైల్వే కొత్త రూల్స్" - టికెట్ లేకుండా దొరికితే 'డబుల్ ఫైన్' కట్టాల్సిందే!

"కూల్​డ్రింక్" మిగిలితే​ పారబోస్తున్నారా? - ఈ ఉపయోగాలు తెలిస్తే అలా అస్సలు చేయరు!

TAGGED:

WEATHER TODAY
RAIN ALERT TO ANDHRA PRADESH
WEATHER UPDATE
WEATHER IN AP
RAIN ALERT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.