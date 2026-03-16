చల్లని కబురు : తెలంగాణలో రాగల 6 రోజుల పాటు వర్షాలు
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వర్షసూచన ఉందన్న వాతావరణ శాఖ - 16-21 తేదీల్లో పలుచోట్ల ఈదురుగాలులు, ఉరుములతో వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వెల్లడి - ‘పసుపు’ రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ఐఎండీ
Published : March 16, 2026 at 8:23 AM IST
Rain Alert To Telangana State : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాగల 6 రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు (ఈ నెల 16-21) కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. సోమవారం నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, మెదక్, నల్గొండ, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో వర్షాలు మొదలై మంగళవారం, బుధవారాల్లో ఉత్తర తెలంగాణలోని మరికొన్ని చోట్లకు విస్తరిస్తాయని ఐఎండీ వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర నుంచి తమిళనాడు వరకు ద్రోణి కొనసాగుతుందని వెల్లడించింది. ఈ నెల 21వ తేదీ నాటికి రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత కాస్త తగ్గుముఖం పట్టనున్నట్లుగా అధికారులు చెబుతున్నారు.
మెదక్ జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం : మెదక్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆదివారం రాత్రి ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. అల్లాదుర్గం, వెల్దుర్తి మండలాల పరిధిలోని పలు గ్రామాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది. రేగోడ్ నుంచి కొండాపూర్ వెళ్లే మార్గంలో భారీ చెట్టు నేలకూలింది. ఫలితంగా స్థానికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రయాణికుల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పిడుగు పడి ఓ వృక్షం కూలింది. కరెంట్ తీగ తెగిపోవడంతో ముందు జాగ్రత్తగా సరఫరా నిలిపివేసినట్లు జేఎల్ఎం నాగరాజు వివరించారు.
ఈదురుగాలులలో కూడిన వర్షానికి నేలరాలిన మొక్కజొన్న : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఇటీవల ఈదురు గాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఈదురు గాలులతో కూడిన అకాల వర్షానికి మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడెం మండలంలోని పలు చోట్ల మొక్కజొన్న పంటకు నష్టం వాటిల్లింది. భారీ వర్షం కారణంగా ముత్యాలమ్మగడ్డలోని 70 ఎకరాల మొక్కజొన్న పంట నేలవాలింది. మరో నెలరొజుల్లో పంట చేతికి వస్తుందనుకుంటున్న తరుణంలో అకాల వర్షానికి పంట నేలకూలి ఎందుకూ పనికి రాకుండా పోయిందని రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు రాంపురం, ఓటాయి ప్రాంతాల్లో గాలుల ఉద్ధృతికి కరెంటు స్తంభాలు, భారీ వృక్షం నేలకొరగడంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది.