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రాష్ట్రంలో ఈ మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు : వాతావరణశాఖ

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నెమ్మదిగా కదులుతున్న నైరుతి రుతుపవనాలు - వచ్చే నాలుగైదు రోజుల్లో రాష్ట్రమంతటా విస్తరించే అవకాశం - ఈనెల 18, 19, 20 తేదీల్లో రాష్ట్రంలో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం

IMD Issues Rain Alert To Telangana
IMD Issues Rain Alert To Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 5:07 PM IST

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Rain Alert To Telangana : తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణశాఖ చల్లని కబురందించింది. రాగల 3,4 రోజులు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయని, వచ్చే నాలుగైదు రోజుల్లో రాష్ట్రమంతటా విస్తరించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఈనెల 18, 19,20 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో మరో 3 రోజులపాటు మార్పు ఉండదని పేర్కొంది. ఇవాళ, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి : దక్షిణ కోస్తాంధ్రకు ఆనుకుని ఉన్న ద్రోణి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం నుంచి నైరుతి బంగాళాఖాతం మీదుగా దక్షిణ తమిళనాడు వరకు , సముద్రమట్టానికి 3.1 నుంచి 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తు మధ్య విస్తరించి ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. నైరుతి రుతుపవనాల ఉత్తర పరిమితి సోలాపూర్, హైదరాబాద్​, భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, కళింగపట్నం, పారాదీప్, బరిపడ, పురూలియా, ధన్​బాద్, ముజఫర్​పూర్ మీదుగా కొనసాగుతున్నట్లుగా ఐఎండీ వెల్లడించింది.

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