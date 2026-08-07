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తెలంగాణలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు - ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన

ఇవాళ ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - మూడు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షసూచన

IMD Officer on Telangana Weather Updates
IMD Officer on Telangana Weather Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 4:31 PM IST

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IMD Officer on Telangana Weather Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ అధికారి రాఘవేంద్రరాజు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆ మూడు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు - ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన (ETV Bharat)

ఆ మూడు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన : తెలంగాణ, రాయలసీమ, ఉత్తర తమిళనాడు వైపుగా కన్వర్జన్స్​ జోన్​ ఏర్పడిందని హైదరాబాద్​ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి రాఘవేంద్రరాజు తెలిపారు. దీని కారణంగా నిజామాబాద్​లో గురువారం భారీ వర్షాలు పడ్డాయని, మిగిలిన జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసినట్లుగా వివరించారు. ఇవాళ కూడా కన్వర్జన్స్​ జోన్​ కొనసాగుతుందన్నారు. ఇందువల్ల ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ఒకటి, రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. హైదరాబాద్​లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలో వర్షపాతలోటు -8గా ఉందని రాఘవేంద్రరాజు తెలిపారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో అత్యధికంగా -47శాతం లోటు వర్షపాతం ఉందన్నారు.

ఈనెల 13 తర్వాత అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం : ఉత్తర భారతదేశంలో ఇప్పటికే ఒక అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దాని ప్రభావం తెలంగాణ రాష్ట్రంపై అంతగా లేదని పేర్కొంది. రాబోవు 13వ తేదీ వరకు ఎలాంటి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం కనిపించట్లేదని ఐఎండీ అధికారి రాఘవేంద్రరాజు వివరించారు. ఈనెల 13వ తేదీ తర్వాత ఒడిశా తీరంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, అయితే వాటిపై కచ్చితమైన అంచనా లేదని ఆయన వివరించారు. నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రస్తుతం బలహీనంగా ఉన్నాయన్నాయి. గాలివేగం ఆధారంగా వాటిస్థితిని తెలుసుకోవచ్చన్నారు. ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షం పడిందని, అయితే అవి తేలికపాటి జల్లులని ఆయన వివరించారు. దీనిని వీక్​మాన్​సూన్​గా వ్యవహరిస్తారని తెలిపారు.

"రాష్ట్రంలో తూర్పు జిల్లాలైన ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మంలలో ఇవాళ ఒకటి, రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.హైదరాబాద్​లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తేలికపాటి వర్షాలు సిటీ అంతటా ఉంటాయి. రాష్ట్రంలో వర్షపాత లోటు -8 గా ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనంగా ఉన్నాయి."-రాఘవేంద్రరాజు, ఐఎండీ అధికారి

పలుచోట్ల మోస్తరు వర్షం : హైదరాబాద్​ నగరంలో గురువారం సాయంత్రం పలుచోట్ల మోస్తరు వర్షం కురిసింది. జూబ్లీహిల్స్‌, బంజారాహిల్స్‌, ఫిలింనగర్‌, బేగంపేట్‌, హైటెక్‌ సిటీ, రాయదుర్గం, మాదాపూర్‌, మెహిదీపట్నంలో కురిసిన వర్షానికి ప్రజలు తడిసిముద్దయ్యారు. గచ్చిబౌలి, మణికొండ, ప్యాట్నీ, పంజాగుట్టా, అమీర్‌పేట్‌, ఎస్​ఆర్నగర్‌ సహా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. రహదారిపై వర్షపునీరు చేరడంతో వాహనాల రాకపోకలకు కొంతమేర అంతరాయం ఏర్పడింది. వాహనదారులు అర్థరాత్రి వేళ ఇంటికి చేరుకునేందుకు ఇబ్బందిపడ్డారు. రహదారిపై నీరు చేరడంతో నెమ్మదిగా రాకపోకలు జరిగాయి.

జూన్​, జులై నెలల్లో -5 శాతం లోటు : నైరుతి రుతుపవనాల్లో జూన్​, జులై నెలల్లో రాష్ట్రంలో -5 శాతం సగటు లోటు నమోదైంది. ఈ రెండు నెలల్లోనే 357.7 మి.మీ వర్షం కురవాల్సి ఉన్నప్పటికీ, 339.3 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం మాత్రమే కురిసింది. ఎల్‌నినో ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రానికి ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల ఆగమనం ఆలస్యమైంది. వర్షానికి, వర్షానికి మధ్య తీవ్ర అంతరం ఏర్పడటంతో జూన్‌లో 12 శాతం లోటు నమోదవ్వగా, జులైలోనూ భారీగా వర్షపాత లోటు ఏర్పడుతుందని మొదట్లో అంచనా వేశారు. అనుకోకుండా ఒడిశా-బంగాల్ తీరంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రంపై నుంచి ప్రయాణించడం, దానికి అనుబంధంగా ద్రోణి ఏర్పడటంతో ఆ ప్రభావం తెలంగాణ రాష్ట్రంపై పడింది.

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