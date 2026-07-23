అలర్ట్ : ఆ 2 జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు!
నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు - తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణశాఖ - గంటకు 40 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీస్తాయని వెల్లడి
Published : July 23, 2026 at 7:04 AM IST
Heavy Rain Alert to Adilabad and Nizamabad : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల తేలిక పాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షపు జల్లులు కురుస్తున్నాయి. దీంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్లో భారీ వర్షాలు, పలుచోట్ల తేలిక పాటి జల్లులు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నైరుతి దిశ నుంచి గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయని వివరించింది. నైరుతి రుతుపవనాల ద్రోణి ప్రస్తుతం ఉత్తర భారత్లోని బికనీర్, గుణ, మేదినీపూర్ నుంచి బంగాళాఖాతం ఈశాన్య ప్రాంతం వరకూ విస్తరించిందని తెలిపింది.
ద్రోణి ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు : నైరుతి రుతుపవనాల ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేడు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తర తెలంగాణలో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. వాతావరణం మేఘావృతమై ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
హైదరాబాద్లో పలు చోట్ల వర్షం : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో బుధవారం సాయంత్రం వర్షం కురిసింది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, సనత్నగర్, యూసుఫ్గూడ, కృష్ణానగర్, ఫిలింనగర్, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, అమీర్పేట, పంజాగుట్ట, రాయదుర్గం, ఎస్సార్ నగర్, సికింద్రాబాద్, బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది.
పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు : గత రెండు రోజులుగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మంగళవారం నుంచి బుధవారం వరకు రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా కాళేశ్వరం (జయశంకర్ జిల్లా)లో 8, నందిగామ (రంగారెడ్డి)లో 5.9, ఏటూరు నాగారం(ములుగు)లో 5, అర్లి(ఆదిలాబాద్ జిల్లా)లో 4.8, కోల్వాయి (జగిత్యాల)లో 4.4, తపలాపూర్ (మంచిర్యాల జిల్లా)లో 4.1, బెజ్జూరు (కుమురం భీం జిల్లా)లో 3.8 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. హైదరాబాద్లో బుధవారం ఉదయం 8.30 నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు ఓ మోస్తరు జల్లులు కురిశాయి. అత్యధికంగా గచ్చిబౌలిలో 1.8, రహమత్నగర్లో 1.5, బోరబండలో 1.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
ఆ జిల్లాలో 60 శాతం లోటు : రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా 2 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఈ వర్షాకాలం సీజన్లో జూన్ ఒకటి నుంచి జులై 22వ తేదీ వరకు తెలంగాణ సగటు వర్షపాతం సాధారణం కన్నా 24 శాతం తక్కువగా ఉంది. జిల్లాల వారీగా పరిశీలిస్తే అత్యధికంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 60 శాతం వర్షపాతం లోటు ఏర్పడింది. బుధవారం రాత్రి ఈ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుత వర్షాలతో పలు జిల్లాల్లో వర్షపాతం లోటు తగ్గుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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