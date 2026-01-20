ETV Bharat / state

దేశంలో నిష్క్రమించిన ఈశాన్య రుతుపవనాలు - రాబోయే రెండు రోజులు పొడి వాతావరణం

ఈశాన్య రుతుపవనాలు నిష్క్రమించినట్లు ఐఎండీ ప్రకటన - గతేడాది అక్టోబరు 16వ తేదీన దక్షిణాదిలోకి ప్రవేశించిన ఈశాన్య రుతుపవనాలు

Northeast Monsoon Season over
Northeast Monsoon Season over (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IMD Declares Northeast Monsoon Season over in Country: దేశంలో ఈశాన్య రుతుపవనాల సీజన్‌ ముగిసింది. దాంతో గడిచిన గత రెండు రోజులుగా ఆగ్నేయ భారతంలో ఎక్కడా కూడా చెప్పుకోదగ్గ వర్షపాతమైతే నమోదు కాలేదు. ఇక ఉత్తర భారతం నుంచి పొడి గాలులు వీస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా ఈశాన్య రుతుపవనాలు నిష్క్రమించినట్లు భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) సోమవారం ప్రకటించింది. దాంతో రాబోయే మరో రెండు రోజులూ పొడి వాతావరణమే కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలిపింది.

ఈశాన్య రుతుపవనాలు గతేడాది అక్టోబరు 16వ తేదీన దక్షిణాదిలోకి ప్రవేశించాయి. ఐఎండీ గణాంకాల ప్రకారం అక్టోబరు నుంచి డిసెంబరు వరకు ఈ సీజన్‌ కొనసాగుతుంది. ఈసారి అదనంగా 19 రోజులు రుతుపవనాలు కొనసాగాయి. అక్టోబరులో మొంథా, నవంబరులో దిత్వా తుపాన్ల ప్రభావంతో ఏపీ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలనేవి కురిశాయి. తుపాన్ల సమయంలో మినహా మిగిలిన రోజులలో పెద్దగా వర్షపాతం నమోదు కాలేదు.

ఈ సీజన్‌లో బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో తొమ్మిది అల్పపీడనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇందులో రెండు తీవ్ర తుపాన్లు (మొంథా, శక్తి), మరో రెండు తుపాన్లు (సెన్యార్, దిత్వా)గా మరింత బలపడ్డాయి. వీటి ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, యానాంలో 374. మిల్లీమీటర్లు (సాధారణం కంటే 16 శాతం ఎక్కువ), రాయలసీమలో 314 మి.మీ. (సాధారణం కంటే 33 శాతం ఎక్కువ) వర్షపాతం నమోదైంది.

అరకులో 5.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత: ఆంధ్రప్రదేశ్​లో కొద్దిరోజులుగా చలి తీవ్రత మరింత పెరుగుతోంది. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చలిగాలుల ప్రభావానికి ప్రజలు గజగజలాడుతున్నారు. సోమవారం రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులో 5.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగానే నమోదయ్యాయి.

రానున్న ఐదు రోజుల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో గణనీయమైన మార్పులు ఉండవని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. మంగళవారం పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో బుధవారం పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరుగా పొగ మంచు కురిసే అవకాశాలుంటాయని పేర్కొంది.

మరిన్ని: దేశంలో ఈశాన్య రుతుపవనాల సీజన్‌లోనూ నైరుతి స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైంది. బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన తుపాన్లు, వాయుగుండాల ప్రభావం కారణంగా అక్టోబర్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిశాయి. గతేడాది అక్టోబర్‌లో సగటున 112.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. 2001వ సంవత్సరం తర్వాత ఈ స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదవ్వడం ఇదే తొలిసారని భారత వాతావరణ విభాగం(IMD) పేర్కొంది. అదే విధంగా 1901 తర్వాత ఇది 16వ సారి కావడం గమనార్హం.

మొంథా పై 6 కోట్ల మెసేజ్‌లు: మొంథా తీవ్ర తుపానుపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం, విశాఖలోని తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం, ఇతర కార్యాలయాల ద్వారా మొత్తం ఆరు కోట్ల సందేశాలు (SMS) వెళ్లాయి. దీనిపై మొత్తం 55 జాతీయ బులెటిన్లను విడుదల చేసినట్లు ఐఎండీ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ మృత్యుంజయ మహాపాత్ర్‌ తెలిపారు.

ఈసారి నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్‌లో బంగాళాఖాతంలో రెండు, అరేబియా సముద్రంలో రెండు వాయుగుండాలు ఏర్పడగా వాటిలో ఒకటి తీవ్ర తుపానుగా, మరోటి తుపానుగా బలపడ్డాయి. మొంథా తీవ్ర తుపాన్‌ గమనం అంచనాలకు భిన్నంగా ఉంది. వీటి ట్రాకింగ్‌పై మరింత అధ్యయనం అవసరమని మహాపాత్ర్‌ ఈ సందర్భంగా వివరించారు.

సాధారణం కంటే 79% ఎక్కువ: రాష్ట్రంలో గతేడాది అక్టోబరులో సాధారణ సగటు వర్షపాతం 161.5 మిల్లిమీటర్ల కాగా, మొంథా తుపాను, వాయుగుండం ప్రభావంతో 288.3 మిల్లిమీటర్లగా నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 79% ఎక్కువని ఐఎండీ వెబ్‌సైట్‌లో పేర్కొంది.

ఈసారే అక్టోబరులో అత్యధిక వర్షపాతం - 2001 తర్వాత ఈ స్థాయిలో వానలు కురవడం ఇదే తొలిసారి!

'నైరుతి’ నిష్క్రమణ!- పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు: వాతావరణ నిపుణులు

TAGGED:

నిష్క్రమించిన ఈశాన్య రుతుపవనాలు
NORTHEASTERN MONSOON WITHDRAW
NORTHEAST MONSOON SEASON COUNTRY
NORTHEAST MONSOON OVER
NORTHEAST MONSOON SEASON WITHDRAW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.