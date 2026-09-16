రేపటి నుంచి ఐదు రోజులపాటు వర్షాలు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రేపటి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు వానలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. 19, 20, 21 తేదీల్లో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశమున్నట్లు చెప్పింది.
Published : September 16, 2026 at 8:38 AM IST
Rains In Telangana For Five Days : తెలంగాణలో రేపటి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర తెలంగాణలోని జిల్లాలలో ముఖ్యంగా ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశముందని తెలిపింది. 19, 20, 21 తేదీల్లో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశమున్నట్లు వాతావరణశాఖ చెప్పింది. సంబంధిత జిల్లాలకు 'పసుపు' రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కర్ణాటక నుంచి నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు ద్రోణి ఏర్పడింది. తమిళనాడు మీదుగా 4 మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు ద్రోణి విస్తరించిందని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది.
వర్షాల లోటుతో 6.12 శాతం తగ్గిన పంట విస్తీర్ణం
రాష్ట్రంలో సుమారు పక్షం రోజుల తర్వాత మూడు రోజులు వానలు కురిసింది. అయినా 18 జిల్లాల్లో వర్షాభావమే నెలకొంది. 621కి గాను 323 మండలాల్లోనూ ఇప్పటికీ తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాల లోటు వల్ల పంట విస్తీర్ణంలో 6.12 శాతం తగ్గింది. రాష్ట్రంలో ప్రధాన పంట వరి 10.58 లక్షల ఎకరాల మేర తక్కువగా సాగైంది.
పంటలకు భారీ వర్షాలు అవసరం
ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఏర్పడిన వర్షాభావ పరిస్థితులపై బుధవారం శాసనసభలో స్వల్పకాలిక చర్చలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే ఎల్నినో పరిస్థితులపై వ్యవసాయశాఖ నివేదికను సిద్ధం చేసింది. దీనిని ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. రాష్ట్రంలో వానాకాలం సీజన్ దాదాపుగా ముగిసింది. మిర్చి మినహా ఇతర ఏ పంటలను వేయడం లేదు. ఈ తరుణంలో పంటలకు భారీ వర్షాలు అవసరమని రైతులు, శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.
రాష్ట్రంలో నమోదైన లోటు వర్షపాతం ఇలా
జూన్లో 11.74 శాతం, జులైలో 1.36 శాతం , ఆగస్టులో 37.67 శాతం వర్షపాతం లోటు నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నెలలో ఇప్పటివరకు 29.39 శాతం తక్కువగా నమోదైంది. సీజన్ మొత్తంలో లోటు 18.82 శాతంగా ఉంది. రాష్ట్రంలోని జోగులాంబ జిల్లాలో అత్యధికంగా 45.42 శాతం లోటు నమోదవగా, తర్వాత స్థానంలో హనుమకొండ 41.91 శాతం, వనపర్తి 40.70 శాతం, నాగర్కర్నూల్ 38.67 శాతం, నారాయణపేట జిల్లాలో 37.42 శాతం లోటు నమోదైంది.
తగ్గిన పంట విస్తీర్ణం
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్, భువనగిరి, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, యాదాద్రి, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి, మేడ్చల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్ జిల్లాలదీ ఇదే పరిస్థితి. ప్రస్తుత సీజన్లో పంట విస్తీర్ణం 1,32,38,446 ఎకరాల లక్ష్యానికి గాను 1,24,27,818 ఎకరాల (93.88 శాతం) మేర సాగైంది. వరి 65,95,645 ఎకరాలకు గాను 55,36,885 ఎకరాల్లో వేశారు.
పంటలకు పొంచి ఉన్న ముప్పు
వర్షాభావం కారణంతో అనేక జిల్లాల్లో వాడిన మొక్కలు, ఎండిన పంటలు దర్శనమిస్తున్నాయి. వర్షపాతం లోటుకు తోడు బోర్లు ఎండిపోవడం, జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తక్కువగా ఉండడం, భూగర్భ జలాలు అడుగంటడం వంటి తదితర ప్రతికూల కారణాల నేపథ్యంలో ఈ నెల పంటలకు కీలకం కానుంది. ప్రస్తుతం వరి నాట్లు ఎదుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పత్తి పూత, కాత దశలో ఉంది. ఈ నెలాఖరు వరకు వానలు కొనసాగితే ఈ పంటలు పూర్తి స్థాయిలో పండించే వీలుంటుంది.
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