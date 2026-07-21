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రానున్న రోజుల్లో ఎల్​నినో ప్రభావం మరింత పెరిగే అవకాశం - పదిరోజుల్లో నివేదిక

మంచిర్యాల జిల్లాలో 12 సెంటీమీటర్ల అతి భారీ వర్షం - ఉత్తర తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ - ఇప్పటికీ అనేక జిల్లాల్లో 55 శాతం లోటు వర్షపాతం

IMD On Weather In Telangana
IMD On Weather In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 9:01 PM IST

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IMD On Weather In Telangana : ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్‌ రావు తెలిపారు. ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశామంటున్న వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావుతో మా ప్రతినిధి జ్యోతికిరణ్‌ ముఖాముఖి.

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ప్రశ్న : గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవి ఏ ప్రభావంతో కురుస్తున్నాయి?
మూడు రోజుల క్రితం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తూర్పు కోస్తా తీరానికి సమీపంలో సగటు సముద్ర మట్టానికి 5 నుంచి 7 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. సాధారణంగా వర్షాకాలంలో ఇవి ఏర్పడిన సమయంలో దగ్గరలోని ప్రాంతాల్లో మేఘాలు అధికంగా ఏర్పడతాయి. గత మూడు రోజుల్లో ఇవే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిశాయి. మరి కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. మంచిర్యాల జిల్లాలో 12 సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా వర్షం కురిసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణలో గత రెండు రోజుల్లో విస్తారంగా వానలు కురిశాయి. దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణలోని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి సాధారణ వర్షపాతం 2 నుంచి 4 సెంటీమీటర్ల వరకు నమోదయ్యాయి. మేఘాలు ఇదే తరహాలో కొనసాగుతాయి.

ప్రశ్న : రానున్న రోజుల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా?
ఇటీవల ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం సోమవారం ద్రోణిగా ఏర్పడింది. అది తెలంగాణ మీదుగా ఈశాన్య అరేబియా సముద్రం వైపుగా ప్రయాణిస్తోంది. ఈరోజు కూడా ద్రోణి కొనసాగుతోంది. ఇది రాష్ట్రం నుంచి కాస్త పక్కకు జరిగి మధ్యప్రదేశ్​ మీదుగా కొనసాగుతోంది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలపై దీని ప్రభావం కనిపించే అవకాశం ఉంది. మధ్య తెలంగాణ, హైదరాబాద్​ ప్రాంతంలో మేఘాలు కమ్ముకుంటాయి. అనేక చోట్ల తేలిక పాటి వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల సాధారణ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

ప్రశ్న : రేపటి వాతావరణ పరిస్థితి ఏవిధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది?
బుధవారం నాటికి ఈ ద్రోణి ప్రభావం తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఉత్తర తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మూడోరోజు నుంచి ద్రోణి ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గిపోయి, క్లౌడీనెస్​ తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ప్రశ్న : రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఏ మేరకు లోటు వర్షపాతం నమోదయింది?
ఈ ద్రోణి ఏర్పడక ముందు (జూన్​ 1 నుంచి జులై 19) మనకు 33 శాతం లోటు ఉండేది. అయితే ఈ మూడు రోజులు కురిసిన వర్షాలతో ఈ లోటు 8 శాతం తగ్గింది. ప్రస్తుతం మనకు 25 శాతం లోటుంది. అయితే అనేక జిల్లాల్లో ఇంకా 55 శాతం లోటులో ఉన్న జిల్లాలు కూడా ఉన్నాయి.

ప్రశ్న : నైరుతి రుతుపవనాలతో వానలు కురవకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి?
నైరుతి రుతుపవనాల సమయంలో ఇలాంటి ద్రోణులు ఏర్పడినప్పుడే వర్షాలు కురుస్తాయి. క్లౌడీనెస్​ ఏర్పడుతుంది. అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయి. ధ్రోణి, అల్పపీడనం, వాయుగుండం ఏర్పడినప్పుడు కనీసం 3 రోజుల వరకు వానలు కురుస్తాయి. అయితే గతంలో ఇవి ఏర్పడిన సమయంలో ఇంకా ఎక్కువ సమయం వర్షాలు కురిశాయి. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం కొన్ని జిల్లాలకే ఈ భారీ వర్షాలు పరిమితమయ్యాయి.

ప్రశ్న : రానున్న రెండు నెలల్లో వాతావరణ పరిస్థితి ఏవిధంగా ఉంటుంది?
అంతర్జాతీయ వాతావరణ కేంద్రాల ప్రకారం ఎల్​నినో ప్రభావంతో రానున్న రెండు మూడు నెలల్లో దీని ప్రభావం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఐఎండీ మిడ్​టైం రివ్యూ మరో పదిరోజుల్లో పూర్తి కానుంది. దీనిలో భాగంగా ఓ నివేదిక వెల్లడించనున్నాం. ఈ నెలాఖరు నాటికి గత రెండు నెలలుగా లోటు వర్షపాతం ఎంత, రానున్న నెలల్లో పరిస్థితి ఏవిధంగా రూపాంతరం చెందుతుంది వంటి వివరాలు నివేదికలో పొందుపరుస్తాం.

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రాష్ట్రంలో వర్షాలపై ఐఎండీ
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