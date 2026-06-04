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నాలుగైదు రోజుల్లో రాష్ట్రానికి నైరుతి - ఈనెల ఆశాజనకంగానే ఉందని అంచనా

కేరళ తీరాన్ని తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు - మరో నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రంలో ప్రవేశించే అవకాశం - మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం

IMD On Southwest Monsoon
IMD On Southwest Monsoon (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 8:11 PM IST

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IMD On Southwest Monsoon : నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళలోకి ప్రవేశించినట్లు భారత వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. కేరళతో పాటు తమిళనాడులోకి ప్రవేశించిన రుతుపవనాలు రెండో రోజుల్లో మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో విస్తరించేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలిపింది. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా ఉన్నాయని నాలుగైదు రోజుల్లో తెలంగాణలోకి ప్రవేశిస్తాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ శాఖ అధికారిణి శ్రావణి తెలిపారు. జూన్‌ మాసం ఆశాజనకంగా ఉందని సాధారణం కన్నా వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తాయంటున్న వాతావరణ శాఖ అధికారిణి శ్రావణితో మా ప్రతినిధి జ్యోతికిరణ్‌ ముఖాముఖి.

ప్రశ్న : రుతుపవనాలు సాధారణం కంటే ఆలస్యంగా రావడానికి గల కారణం ఏంటి?
జవాబు : ఈ సంవత్సరం ఎల్​నీనో ప్రభావం ఉంది. హిందూమహాసముద్రం డైపోల్​ న్యూట్రల్ కండీషన్​లో ఉండటం వల్ల సాధారణంగా జూన్​ 1న కేరళ తీరాన్ని తాకాల్సిన రుతుపవనాలు 4 రోజులు ఆలస్యమయ్యాయి. నేడు కేరళ తీరాన్ని తాకాయి. నేటి నుంచి రుతుపవనాల కదలికలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. కేరళతో పాటు దక్షిణ కర్ణాటక ప్రాంతాలకు రేపటికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే వీటి కదలికలో వేగం పెరిగితే 3 నుంచి 4 రోజుల్లో దక్షిణాంధ్రతో పాటు తెలంగణకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. దాదాపుగా 8, 9 తేదీల్లో రాష్ట్రంలో రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.

ప్రశ్న : నైరుతి ప్రభావంతో రాష్ట్రం వర్షాలు కురుస్తాయా? లేదా ఎల్​నీనో ప్రభావంతో ముఖం చాటేసే అవకాశం ఉందా?
జవాబు : జూన్​ వరకు చాలా ఆశాజనకంగా కనిపిస్తుంది. మధ్య తెలంగాణ ప్రాంతంలో సాధరణం కంటే వర్షపాతం కాస్త ఎక్కువగానే నమోదు కానుంది. ఎల్​నీనో ప్రస్తుతానికి ఎన్​సోట్రాన్సిటింగ్​ ఫేజ్​లో ఉంది. ఇది జూలైలో ఎల్​నీనోగా రూపాంతరం చెందితే తరువాత నెలలో రాష్ట్రంలో పొడి గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

ప్రశ్న : రాష్ట్రంలో ఏమైనా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందంటారా?
జవాబు : ప్రస్తుతానికి ఈ ఐదు రోజులు చాలా విస్తారంగా వర్షాలు కురుసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మధ్య తెలంగాణలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడివ వర్షాలు కురవనున్నాయి. దీనితో పాటు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచనున్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఆదిలాబాద్​, ఆసిఫాబాద్​, నిర్మల్​, మంచిర్యాల, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, సిద్దిపేట, వరంగల్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఈదురు గాలుల ప్రభావం ఉండనుంది. రేపు మధ్య తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షం నమోదయ్యే సూచనలున్నాయి. రేపటి నుంచి వచ్చే నాలుగు రోజుల్లో భారీ వర్ష సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రశ్న : ఈ వర్షాల ప్రభావంపై హెచ్చరికలను జారీ చేశారా?
జవాబు : ప్రస్తుతానికి ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం దక్షిణ తెలంగాణ మీదుగా విస్తరించి ఉంది. దీంతో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. 5, 6 తేదీల నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల గాలులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో రుతుపవనాల ఆగమనం కూడా త్వరగా జరగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

ప్రశ్న : నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించాక వర్షాలు కురుస్తాయా?
జవాబు : నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించిన రెండు మూడు రోజుల్లో నిరంతరాయంగా వానలు కురుస్తాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవి విస్తరించేందుకు 2 నుంచి 4 రోజుల సమయం పడుతుంది. జూన్​ నెలలో వర్షపాతం ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత దీని ప్రభావం కాద్ది కొద్దిగా తగ్గుతూ వస్తుంది.

ప్రశ్న : నైరుతి రుతుపవనాల ఆగమంతో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టనున్నాయా?
జవాబు : ప్రస్తుతానికి సాధారణం కంటే 1నుంచి 2 డిగ్రీలు తక్కువగానే వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి. రేపటి నుంచి 2 నుంచి 5 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

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RAINS IN TELANGANA
INTERVIEW WITH IMD OFFICIALS HYD
తెలంగాణపై నైరుతి రుతుపవన ప్రభావం
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