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రాష్ట్రంలో 2 రోజులపాటు భారీ వర్షాలు - ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ అలర్ట్​ జారీ

రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు - ఖమ్మం జిల్లాలో 7.9 సెం.మీ వర్షపాతం - కేరళ, తమిళనాడులకు నైరుతి రుతుపవనాలు తాకే అవకాశాలు - వాతావరణశాఖ వెల్లడి

Moderate to Heavy rains in Telangana
Moderate to Heavy rains in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 8:14 AM IST

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Moderate to Heavy rains in Telangana : రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు పలు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. ఆదిలాబాద్​, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్​, నిర్మల్​, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్​, జగిత్యాల, కరీంనగర్​, రాజన్న సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, ములుగు, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్గొండ, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్​, సూర్యాపేట, హనుమకొండ, వరంగల్​ జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ అలర్ట్​, మిగిలిన జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్​ జారీ చేసింది. ఉరుములు, మెరుపులతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది.

గురువారానికి కేరళ, తమిళనాడులను నైరుతి రుతుపవనాలు తాకే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది. మంగళవారం పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. ఖమ్మం జిల్లా ఏన్కూరు మండలంలో 7.9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ జిల్లాలోని తల్లాడలో 6 సెం.మీ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట 4 సెం.మీ, దమ్మపేట 3 సెం.మీ, ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలంలో 1.7 సెం.మీ వర్షం కురిసింది. సూర్యాపేట జిల్లా గరిపేపల్లిలో 44.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మిగతా 27 జిల్లాలో 40.2 - 44.7 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

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