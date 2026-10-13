రైతన్నలకు తీపి కబురు - మరో రెండు రోజుల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు
Rain Alert In Telangana : రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని వార్త చెప్పింది. తెలంగాణలోని ఈనెల 15 నుంచి 18 తేదీలలో పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నట్లు వెల్లడించింది.
Published : October 13, 2026 at 11:50 AM IST
Rain Alert In Telangana : తెలంగాణలో ఈనెల 15 నుంచి 18 తేదీల మధ్యలో పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్, వరంగల్, కరీంనగర్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడనున్నట్లు వెల్లడించింది. దేశంలోకి ఈశాన్య రుతుపవనాలు ప్రవేశించేందుకు వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశమున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
అత్యంత పొదుపుగా వాడుకోండి
ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తీవ్ర పరిస్థితులు నెలకొన్నందున జల, ఇంధన వనరులను అత్యంత పొదుపుగా వాడుకోవాలని రైతులకు ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం ఎల్నినో నేపథ్యంలో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్, సీఎస్ సంజయ్ జాజు రైతులు, కలెక్టర్లు, అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు.
అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో
మంచి నీటి ఎద్దడి, ఆహార ధాన్యాలు, పశువులకు దాణా కొరత ఎదుర్కోవడానికి అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు. యాసంగిలో వరి, పత్తి పంటలకు దూరంగా ఉండాలని ఆరుతడి, తక్కువ సమయంలో పండే పంటలు పండించాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు రైతులను కోరారు.
20 శాతం లోటు వర్షపాతం
గత వర్షాకాలంతో పోల్చితే ఈసారి సుమారు 20 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైందని సీఎస్ సంజయ్ జాజు వెల్లడించారు. కృష్ణా బేసిన్లో 270 టీఎంసీల్లో కేవలం 80 టీఎంసీలు గోదావరి బేసిన్లో 150 టీఎంసీల్లో 100 టీఎంసీలే వచ్చాయన్నారు. వ్యవసాయానికి నీరిచ్చే పరిస్థితి లేదని రానున్న 10 నెలలు తాగునీటి సరఫరాకే ప్రాధాన్యమిస్తామన్నారు.
విద్యుత్ కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ దేశంలో ఎక్కడా అందుబాటులో లేదని రాష్ట్ర ఇంధన శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్ నవీన్ మిత్తల్ పేర్కొన్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 25 శాతం విద్యుత్ ఉత్పత్తి మాత్రమే జరుగుతోందన్నారు. మరోవైపు రికార్డు స్థాయిలో విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతోందన్నారు.
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