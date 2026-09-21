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బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీలో 4 రోజుల పాటు వర్షాలు

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రంలో నాలుగు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించింది.

AP Rain Alert
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:35 AM IST

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AP Rain Alert : ఉత్తర అండమాన్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలి ఆదివారం ఉదయానికి తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ క్రమంగా బలపడి, ఇవాళ తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలోనే వాయుగుండంగా మారనుంది. మంగళవారానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. బుధవారం ఉదయానికి పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీరాలకు సమీపంలో పశ్చిమ మధ్య, దాన్ని ఆనుకొని ఉన్న వాయవ్య బంగాళాఖాతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.

ఈ ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు ఓ మోస్తరు వర్షాలు, బుధ, గురువారాల్లో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. కోస్తాంధ్ర తీరం వెంట 50 కిలోమీటర్ల నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీసే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, నంద్యాల, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన ఓ మోస్తరు వర్షాలు, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని వాతావరణశాఖ సూచించింది.

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