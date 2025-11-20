ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 8:12 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 8:57 PM IST

Ibomma Ravi First Day Police Custody : ఐ-బొమ్మ కేసులో అరెస్టైన ఇమంది రవి మొదటి రోజు పోలీసు కస్టడీ ముగిసింది. ఆరు గంటల పాటు సెంట్రల్ సైబర్​ క్రైం పోలీసులు ప్రశ్నించారు. అతడి బ్యాంక్‌ ఖాతా లావాదేవీలపై ఆరా తీశారు. నెట్‌వర్క్‌, ఇంటర్నెట్‌ సోర్స్‌లపై విచారణ జరిపారు. రవిపై ఫారెనర్స్‌ యాక్ట్‌ సెక్షన్‌ను కూడా పోలీసులు జోడించారు.

ఎన్‌ఆర్‌ఈ, క్రిప్టో కరెన్సీ, వ్యాలెట్లు, బ్యాంక్‌ ఖాతాలపై పోలీసులు విచారణ చేశారు. వెబ్‌సైట్‌, ఐపీ అడ్రస్‌ సర్వర్లపైనా దృష్టి సారించారు. ఐ-బొమ్మ వెబ్‌సైట్‌ నడిపేందుకు రవి పలు ఐపీ అడ్రస్‌లు మార్చినట్లు గుర్తించారు. ఇప్పటికే పలు కీలక ఆధారాలు రాబట్టిన పోలీసులు అతడిని మరో నాలుగు రోజుల పాటు కస్టడీలోని విచారణ చేయనున్నారు.

అసలేం జరిగింది? : కొత్త సినిమాలు, ఓటీటీ వేదికల్లోని కంటెంట్​ను పైరసీ చేస్తూ తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు పైరసీ తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించింది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది విడుదలైన పలు తెలుగు సినిమాలు పైరసీ బారిన పడటంతో తెలుగు ఫిల్మ్​ ఛాంబర్​ ఆఫ్​ కామర్స్​ విభాగంలోని యాంటీ వీడియో పైరసీ సెల్​ ఆగస్టు 30వ తేదీన హైదరాబాద్ సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఐబొమ్మ లాంటి 65 మిర్రర్​ వెబ్​సైట్లు వేదికగా పలు సినిమాలు పైరసీ జరుగుతున్నట్లు తెలిపారు. అప్పుడు 5 మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

వీరిని సెప్టెంబరు 29న అరెస్ట్​ చేసి రిమాండ్​కు కూడా తరలించారు. అప్పటి నుంచి ఐ-బొమ్మ సూత్రధారి రవి కోసం పోలీసులు వేట ప్రారంభించారు. సెప్టెంబరు 30వ తేదీ వరకు కూకట్​పల్లిలోని తన నివాసంలోనే ఉన్న రవి, అక్టోబరు 1వ తేదీన ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అతడి కదలికలపై గట్టి నిఘా పెట్టిన పోలీసులు కీలక సమాచారాన్ని సేకరించారు. అక్టోబరు 3న నెదర్లాండ్స్​లోని ఆమ్​స్టర్​డామ్​లో రవి పాగా వేసినట్లు గుర్తించారు. పోలీసులకు పట్టుబడకుండా ఫ్రాన్స్​, కరేబియన్​ దీవులు, నెదర్లాండ్స్​ తదితర ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లు ఐపీ అడ్రస్​లతో ఏ మార్చుతూ ఉన్న తనను పోలీసులు పసిగట్టలేరనే ధీమాతో ఆమ్​స్టర్​డామ్​ నుంచి కూకట్​పల్లిలోని తన ఫ్లాట్​ చేరాడు. అతడి కదలికలను గమనిస్తూ వచ్చిన పోలీసులు ఎట్టకేలకు నవంబర్​ 15న అరెస్ట్​ చేశారు.

అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ : కరేబియన్​ దీవులు కేంద్రంగా తన సర్వర్లలో కొత్త సినిమాలను నిక్షిప్తం చేసి వెబ్​సైట్ల ద్వారా ఉచితంగా వీక్షించే అవకాశాన్ని కల్పించేవాడు. తెలుగు సినిమాలు, వెబ్​ సిరీస్​లతో పాటు తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం తదితర భాషలకు సంబంధించి తెలుగు డబ్బింగ్​తో విడుదలైన వాటిని ఐ-బొమ్మ, బప్పం వంటి వెబ్​సైట్​లలో పెడతాడు. నిందితుడు తానెవరో తెలియకుండా ముందుగానే అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు పైరసీలు చేసే వారిని గుర్తించే క్రమంలో ఈ వెబ్​సైట్​పై ఎక్కువగా ఫోకస్​ చేశారు. దీంతో అతడు సోషల్​ మీడియా వేదికగా ఛాలెంజ్​ను విసిరాడు.

ఈ వెబ్​సైట్​పై ఫోకస్​ చేయటం ఆపాలంటూ పోలీసులకు సవాల్​ విసిరాడు. ఇది గతంలో సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది. ఈ సవాల్​ను స్వీకరించిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని బషీర్​బాగ్​ సీసీఎస్​కు తరలించి కీలక సమాచారం సేకరించారు. అనంతరం నాంపల్లి న్యాయస్థానంలో హాజరుపర్చారు. న్యాయమూర్తి రిమాండ్​ విధించడంతో చంచల్​గూడ జైలుకు తరలించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు కస్టడీకి 5 రోజుల పాటు తీసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు.

కాల్​ లిస్ట్​లో అన్నీ ఫుడ్​ డెలివరీ బాయ్స్​ నంబర్లే - ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడి కేసులో కీలక విషయాలు

ఐ బొమ్మ రవిని మించిన దళారులు ఇంకెందరో? - నేరస్థులకు వేదికగా మారిన టెలిగ్రామ్​ యాప్​

