తిరుపతికి కొత్త పర్యాటక శోభ - నగరానికి చేరనున్న ఇమాజికా వరల్డ్ , ‘డెల్లా వసుధైక కుటుంబ అంతర్జాతీయ టౌన్షిప్’
భాగస్వామ్య సదస్సులో పర్యాటకశాఖకు 26 జిల్లాల్లో రూ.28,977 కోట్లు - రూ.11,092 కోట్ల విలువైన 66 ప్రతిపాదనలతో ముందు వరుసలో విశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 8:04 AM IST
Della Vasudhaiva Kutumbakam International Township in Tirupati: రాష్ట్రంలో పర్యాటకం, మౌలిక వసతులు కల్పన దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సు బుధవారం నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో పర్యాటకం రాష్ట్రానికి తొలి ప్రాధ్యాన్య రంగమని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. దాని తర్వాత ఐటీకి ప్రాధాన్యమన్నారు. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలలో 1,400 ఎకరాల్లో ఇంటర్నేషనల్ టౌన్షిప్ నిర్మించనున్నారు. దీని రూపకల్పనకు డెల్లా గ్రూప్ ముందుకు వచ్చింది. దీంతో పాటు తిరుపతిలో ఇమాజికా వరల్డ్, విశాఖలో వండర్లా పార్కు వంటి ప్రాజెక్టులు రానున్నాయి. దీంతో పెద్ద సంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. వీటి గురించి మరెన్నో వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పర్యాటకంలో భారీగా పెట్టుబడులు: విశాఖపట్నంలో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సులో పర్యాటక శాఖకు 26 జిల్లాల్లో రూ.28,977 కోట్లతో పాటు విలువైన 209 అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరాయి. రూ.11,092 కోట్ల విలువైన 66 ప్రతిపాదనలతో విశాఖ అగ్రస్థానంలో ఉంది. రూ.5,321 కోట్ల విలువైన 27 ప్రతిపాదనలతో తిరుపతి 2వ స్థానంలో నిలిచింది. గుంటూరు, అమరావతితో కలిపి రూ.3,960 కోట్ల విలువైన 17 ప్రతిపాదనలతో ఒప్పందాలు కుదిరాయి.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 4,597 హోటల్ గదులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీంతో ప్రత్యక్షంగా 10,645 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి. పరోక్షంగా మరో 18,030 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. అమరావతి, గుంటూరుతో కలిపి రూ.884.59 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. వీటితో 6 హోటళ్లను 891 గదులతో ఉండే విధంగా నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 1,675 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని అజయ్జైన్ వెల్లడించారు.
ముందుగా వసతి కోసం హోటళ్లు, ఆ తర్వాత పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సీఎం అన్నారు. ఇది పెద్ద గేమ్ ఛేంజర్గా నిలుస్తుందన్నారు. కలెక్టర్ల సదస్సులో రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్జైన్ ఒక కీలక సమస్యను లేవనెత్తారు. భూమి గుర్తించి పారిశ్రామికవేత్తలకు తెలియజేస్తారు. ఆ తర్వాత అదే భూమి ఇతర శాఖలకు కేటాయించిన సందర్భాలు ఉన్నాయన్నారు. పర్యాటక ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం ఆధారంగా పర్యాటక శాఖకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అజయ్జైన్ కోరారు. ‘దేశంలో ప్రముఖ వినోద కేంద్రాలు అయిన వండర్లా ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్కు విశాఖలో, ఇమాజికా వరల్డ్ తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వండర్లాకు విశాఖలో 50 ఎకరాలు కేటాయించాలని, ఇమాజికా వరల్డ్కు తిరుపతిలో 20 ఎకరాల్లో కావాలిని పేర్కొన్నారు. ఈ 2 ప్రాజెక్టులతో పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఆధ్యాత్మిక అంతర్జాతీయ టౌన్షిప్: తిరుపతిలో డెల్లా వసుధైక కుటుంబ అంతర్జాతీయ టౌన్షిప్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. డెల్లా టౌన్షిప్స్ సంస్థ 1,400 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని చేపట్టనుంది. హిందూమతంపై ప్రపంచంలోనే తొలి 5,000 ఏళ్ల జీవన ప్రదర్శన (లివింగ్ ఎగ్జిబిషన్)ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని మొత్తం స్థూల అభివృద్ధి విలువతో (GDP) కలిపి సుమారు రూ.35,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా. డిజైన్ ఫ్యూచరిస్ట్, డెల్లా టౌన్షిప్స్ వ్యవస్థాపకులు జిమ్మీ మిస్త్రీ సహకారంతో ఈ టౌన్షిప్ నిర్మించనున్నారు. దీని ద్వారా 20,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఇందులో స్థానికులకే పెద్ద పీట వేశారు. వారికే 80 శాతం మేర ఉద్యోగాలు కేటాయించనున్నారు.
విశాఖలో నిర్వహించిన పెట్టుబడుదారుల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చేసుకున్న ఒప్పందం వివరాలు, ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతలను డెల్లా టౌన్షిప్ సంస్థ నిర్వాహకులు బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ), రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖల భాగస్వామ్యంతో ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు సంస్థ పేర్కొంది.
- హిందూమతానికి సంబంధించిన విభిన్న జ్ఞాన పరంపరలు, సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను దేశవ్యాప్తంగా ఏకీకృతం చేయడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం.
- 300 ఎకరాల్లో లివింగ్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో ఒక్కొక్కటి లక్ష చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో 25 పెవిలియన్లు ఉంటాయి. సింధూలోయ నాగరికత నుంచి ఆధునిక హిందూ తత్వచింతన వరకు కూడా భారత నాగరికతను ఇవి ప్రతిబింబిస్తాయి.
- వేద విజ్ఞాన వ్యవస్థలు, ఆలయ నిర్మాణ శిల్పం, శాస్త్రీయ కళలు, ప్రాంతీయ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు వంటివి ప్రదర్శనలో ఉంటాయి. అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు తమ పెవిలియన్ల రూపకల్పనలో భాగస్వాములు కావాలని నిర్వాహకులు ఆహ్వానించనున్నారు.
- లివింగ్ ఎగ్జిబిషన్తో పాటు విలాసవంతమైన నివాసాలు, ప్రైవేట్ విల్లాలు అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
- 600కు పైగా గదులతో ఫైవ్ స్టార్ రిసార్ట్లు.
- డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ వేదికలు సైతం అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
తిరుమల వచ్చే భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ - అలిపిరిలో భారీ టౌన్షిప్!
తలకోన సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు: టీటీడీ ఛైర్మన్