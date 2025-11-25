ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు తక్కువ ధరకే ఇసుక కూపన్లు - ఆ ముసుగులో రూ.కోట్లు గడిస్తున్న అక్రమార్కులు

హనుమకొండ జిల్లా ఆకేరు నుంచి నిత్యం జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లతో అక్రమంగా ఇసుక తరలింపు - కోట్లు కొల్లగొడుతున్న ఇసుకాసురులు - రాజకీయనేతల అండదండలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు - ఇసుకాసురులపై చర్యలు తీసుకుంటామంటున్న అధికారులు

Illegal Sand Mining In Hanamkonda
Illegal Sand Mining In Hanamkonda (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Illegal Sand Mining In Hanamkonda : హనుమకొండ జిల్లా ఐనవోలు మండల పరిధిలోని ఆకేరువాగులో ఇసుక దందా జోరుగా సాగుతోంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరిట అక్రమార్కులు నిబంధనలను తుంగలోకి తొక్కుతున్నారు. ఆకేరు వాగుతో పాటు పచ్చని పొలాల నుంచి రేయింబవళ్లు అక్రమంగా ఇసుకను తరలిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే ఇసుక సర్కార్‌ ఉద్దేశాన్ని లెక్కచేయని అక్రమార్కులు చీకటి ఒప్పందాలతో కోట్లరూపాయలు కాజేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు తక్కువ ధరకే ఇసుక కూపన్లు - వాటి ముసుగులో కోట్లు గడిస్తున్న అక్రమార్కులు (ETV)

కూపన్ల ముసుగులో దందా : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం జారీ చేసిన కూపన్లు అక్రమార్కుల చేతుల్లో ధనసంపాదన పత్రాలుగా మారిపోయాయి. కూపన్ల ముసుగులో తక్కువ ధరకు తీసుకున్న ఇసుకను అక్రమార్కులు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తూ భారీ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఆకేరు వాగు నుంచి ఇసుక అక్రమ రవాణా యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది.

అధిక ధరలకు విక్రయిస్తూ : హనుమకొండ జిల్లా నందనం, రాంనగర్, ఇల్లంద, కొత్తపల్లి, ల్యాబర్తి, కొత్తూరు, తొర్రూరు, గుర్తూరు మీదుగా ఆకేరువాగు ప్రవహిస్తుంది. గతంలో ఆ వాగులో అనుమతించిన ప్రదేశాల్లో ప్రభుత్వానికి రుసుము చెల్లించి ఇసుక రవాణా చేసేవారు. ప్రస్తుతం ఆకేరువాగు పరిసరాల్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటడంతో ఇసుక రవాణాకు ప్రభుత్వం అనుమతులు నిలిపి వేసింది. అయితే కొందరు అక్రమార్కులు ఇసుక రవాణాను వ్యాపారంగా మార్చుకొని నిత్యం జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లతో దందా కొనసాగిస్తున్నారు. ఇసుకను వరంగల్, హనుమకొండతో పాటు చుట్టు పక్కల మండలాల్లో అధిక ధరలకు విక్రయిస్తూ లాభాలు గడిస్తున్నారు.

యథేచ్చగా ఇసుక రవాణా : కొన్నేళ్లుగా ఆకేరువాగును తోడేసిన అక్రమార్కులు ఇప్పుడు పరివాహక ప్రాంతాలైన పంట పొలాలపై కన్నేశారు. రైతుల వద్ద తక్కువ ధరకు భూమి కొనుగోలు చేసి యథేచ్చగా ఇసుక రవాణా సాగిస్తున్నారు. హనుమకొండ జిల్లా ఐనవోలు మండలం రాంనగర్ శివారులోని 30 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి నుంచి నిత్యం పదుల సంఖ్యలో జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లు సహాయంతో ఇసుకను తరలిస్తున్నారు. మూడునెలలుగా బహిరంగంగానే ఇసుక దందా సాగుతున్నా అధికారులు మాత్రం అటువైపు కన్నెత్తి చూడడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సుమారు నాలుగు ఎకరాల్లో 12 నుంచి 15 ఫీట్ల మేర తవ్వేసిన అక్రమార్కులు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా భూమిని చదును చేసి కొబ్బరి మొక్కలు ఏర్పాటు చేశారు.

ఇసుకాసురులపై చర్యలు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ఆకేరు వాగు నుంచి కొన్ని ఇసుక కూపన్లను జారీ చేసినట్లు ఐనవోలు తహసీల్దార్‌ తెలిపారు. వాటిని అలుసుగా చేసుకొని కొందరు దందా చేస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు చెప్పారు. ఇసుకాసురులపై చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టంచేశారు. కాగా కోట్లాది రూపాయలు దండుకుంటున్న ఇసుకమాఫియాపై అధికార యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

"ఐనవోలు మండలంలో లింగంమారిగూడెంలో అక్రమ ఇసుక వ్యాపారం జరుగుతోందని తెలిసింది. దీనిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంటాం. ఆకేరు వాగుకి సంబంధించి కొన్ని ఇసుక కూపన్లు ఇచ్చాం. లింగంమారిగూడెం మాదృష్టికి రాలేదు. సంబంధిత అధికారులకు, మైనింగ్ సంబంధిత అధికారులతో చర్చించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. పట్టాభూములలో ఇసుకకు సంబంధించిన పర్మిషన్లు మా పరిధిలో మంజూరు చేయలేదు." - విక్రమ్ కుమార్, ఐనవోలు తహసీల్దార్

వాగుల్లో ఇసుక రాత్రికి రాత్రే మాయం - అడుగంటుతున్న భూ గర్భజలాలు

ఈడీకి ఏపీ కనిపించదా - అధికార పార్టీ ఇసుక దందా ఎన్ని వేలకోట్లో!

TAGGED:

ఆకేరులో ఇసుక అక్రమ రవాణా
ILLEGAL SAND MINING IN HANAMKONDA
ILLEGAL SAND MINING
INDIRAMMA HOUSING SCHEME
ILLEGAL SAND MINING IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.