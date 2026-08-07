'పుష్ప'రాజ్ను మించిపోతున్న దళారులు - యథేచ్ఛగా అల్లిచెట్ల అక్రమరవాణా
రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో జోరుగా అల్లిచెట్ల అక్రమ రవాణా - చర్ల, దుమ్ముగూడెం మీదుగా హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నైలకు తరలింపు - అక్రమ సరఫరాకు కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న సంత వ్యాపారులు
Published : August 7, 2026 at 7:22 PM IST
Illegal transportation of Ironwood Tree timber : తెలంగాణ-ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో అల్లిచెట్ల కలప అక్రమ రవాణా దందా విచ్చలవిడిగా సాగుతోంది. పొరుగురాష్ట్రం నుంచి విచ్చలవిడిగా ఈ చెట్టు కొమ్మలు, దుంగలను ఇక్కడకు తరలిస్తున్నారు. వాటిని విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఇరు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో అటవీశాఖ నిఘా కొరవడటంతో అక్రమ దందా నిత్యకృత్యంగా మారింది.
చర్ల, దుమ్ముగూడెం మీదుగా తరలింపు : బీజాపూర్, దంతెవాడ, సుక్మా తదితర జిల్లాల్లో దండకారణ్యం నుంచి కొంతమంది దళారులు ఆదివాసీల వద్ద అల్లి చెట్టు కలపను సేకరించి చర్ల, దుమ్ముగూడెం మీదుగా భద్రాచలం నుంచి హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై తదితర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో దీని విక్రయాలను అక్కడి సర్కారు నిషేధించింది. మావోల కార్యకలాపాలు తక్కడంతో కొంతమంది వ్యాపారులు దళారులను పెట్టి పెద్దఎత్తున అల్లి కలప సేకరణ చేయిస్తూ అటవీ అధికారుల కళ్లుగప్పి సరిహద్దు దాటించేస్తున్నారు.
నిఘా పెడితేనే అక్రమరవాణాకు అడ్డుకట్ట : ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా, దంతెవాడ, బీజాపూర్ జిల్లాల నుంచి తెలంగాణలోని చర్ల మండల శివారులోని అటవీ ప్రాంతాలకు ట్రాక్టర్ల ద్వారా కలపను తరలిస్తున్నారు. సరిహద్దు గ్రామాలకు చేరుకున్న దీన్ని బొలేరో లాంటి వాహనాల్లో ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొస్తున్నారు.
అక్రమ సరఫరాకు ఈ ప్రాంతంలో కొంతమంది సంత వ్యాపారులు కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు సమాచారం. మన ప్రాంతం నుంచి జరిగే అల్లి చెట్ల అక్రమ రవాణాపై ఫారెస్ట్ అధికారులు నిఘా పెడితే కళ్లెం వేయొచ్చు. దీని బెరడు, వేర్లు ఆయుర్వేద ఔషధాలు, చక్కెర వ్యాధిని తగ్గించే మందుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఆదివాసీల నుంచి కిలో రూ.60, రూ.70లకు కొనుగోలు చేసి వ్యాపారులు నేరుగా నగరాలకు రవాణా చేసి కిలోకు రూ.100 నుంచి రూ.110కు అమ్ముతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
"మాకు సంబంధం లేకపోయినా ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దు నుంచి వస్తున్నట్లు చెబుతున్న అల్లి కలప అక్రమ రవాణాపై నిఘా పెట్టాం. ఇప్పటికే మా సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశాం. పామేడు(ఛత్తీస్గఢ్) ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటాం. మన ప్రాంతానికి వస్తే సహించేది లేదు"-రంజిత, అటవీ క్షేత్రాధికారి
హద్దులు దాటిన అక్రమ రవాణా : అల్లిచెట్టు కలప అక్రమ రవాణా చేసి లాభాలు ఆర్జించేందుకు వ్యాపారులు దళారులను పావులుగా వాడుకుంటున్నారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా రాష్ట్రాల సరిహద్దులను దాటించేస్తున్నారు. కలప అక్రమ రవాణా ద్వారా రూ.లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిపై అటవీశాఖ అధికారులు దృష్టిసారించి కఠిన చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ అక్రమ దందాకు చెక్ పడే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇదే విషయంపై సంబంధిత అటవీ అధికారులను వివరణ కోరగా అక్రమ రవాణాపై నిఘా పెట్టామని తెలిపారు. తమ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశామని వివరించారు.
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