విదేశాల నుంచి అరుదైన జీవుల అక్రమ రవాణా - మూడేళ్లలో ఏకంగా 7,272 వన్యప్రాణుల స్వాధీనం
Smuggling of Rare Reptiles : విదేశాల నుంచి భారత్కి అరుదైన సరీసృపాల అక్రమ రవాణా ఇటీవల విపరీతంగా పెరుగుతోంది. విమానాశ్రయాల్లో మూడేళ్లలో 7,272 వన్యప్రాణుల స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 5:40 PM IST
Smuggling of Rare Reptiles into India : డ్వార్ఫ్ కైమాక్స్, బాల్ పైథాన్స్, ర్యాటిల్ స్నేక్స్ ఇలా అరుదైన రకాల విదేశీ వన్యప్రాణుల అక్రమ రవాణా ఉదంతాలు తరచూ కలకలం రేపుతున్నాయి. విదేశాల నుంచి భారత్లోకి విమానాల ద్వారా వీటిని విచ్చలవిడిగా తరలిస్తున్నారు. వీటని గుర్తించడం దర్యాప్తు సంస్థలకు సవాల్గా మారుతోంది. ఆగ్నేయాసియా దేశాల నుంచి వస్తున్న ప్రయాణికుల లగేజీల్లో దాచిపెట్టి తీసుకొస్తున్నారు. బ్యాంకాక్ నుంచి ఎక్కువగా శంషాబాద్, చెన్నై విమానాశ్రయాలకు వస్తున్న విమానాల్లో ప్రయాణికుల రూపంలో స్మగ్లర్లు అక్రమంగా రవాణా చేస్తుండగా కస్టమ్స్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ డీఆర్ఐ బృందాలకు చిక్కుతున్నారు.
విదేశీ వన్యప్రాణులను పెంచుకోవడంపై పలువురు ఆసక్తికనబరచడమే అక్రమ రవాణాకు కారణమని దర్యాప్తు సంస్థల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. విదేశీ జంతువులను ఇలా దేశంలోకి తీసుకురావడంతో స్థానిక జీవ వైవిధ్యానికి ముప్పుగా మారే అవకాశముందని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ పెంచే సమయంలో అవి తప్పించుకుంటే స్థానిక వన్యప్రాణులతో వైరుధ్యం ఏర్పడుతుందని వైల్డ్లైఫ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చెబుతోంది. విదేశీ వన్యప్రాణులు చిక్కితే వాటిని తిరిగి పంపించే బాధ్యతల్ని ఎయిర్లైన్స్కే అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇండియాలోకి వన్యప్రాణుల్ని అక్రమంగా దిగుమతి
ఇతర దేశాల నుంచి వన్యప్రాణుల్ని భారత్లోకి అక్రమంగా దిగుమతి చేసేందుకు అంతర్జాతీయ స్మగ్లింగ్ ముఠాలు పనిచేస్తున్నాయని ప్రాథమికంగా గుర్తించినా, మరింతగా మూలాల్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంది. ముఠాలు సాధారణ ప్రయాణికులకే కమీషన్ ఎర వేసి వాటిని అప్పగిస్తున్నాయి. ఎవరికి అప్పగించాలనే విషయాన్ని మాత్రం ముందుగా చెప్పడం లేదు. విమానాశ్రయం నుంచి సురక్షితంగా బయటికి రాగలిగితేనే ఎవరికి అందించాలనేది సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చిక్కుతున్నది రవాణాదారులు మాత్రమే కాగా, సూత్రధారులను కనిపెట్టే విషయంలో మాత్రం దర్యాప్తు సంస్థలు ముందుకు వెళ్లలేకపోతున్నాయనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
ముఖ్య ఘటనలు ఇలా
- 2025 ట్రాఫిక్ నివేదిక ప్రకారం 2022 జనవరి -2025 మే కాలంలో థాయ్లాండ్ - ఇండియా మార్గంలో 60 ఉదంతాల్లో ఏకంగా 7,272 వన్యప్రాణుల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిల్లో 92.7 శాతం సరీసృపాలే ఉన్నాయి. బ్యాంకాక్ సువర్ణభూమి విమానాశ్రయంలో తనిఖీలు పెద్దగా లేకపోవడంతో 90 శాతం అక్రమ రవాణా అక్కడి నుంచి సాగుతున్నట్లు పట్టుబడుతున్న ఉదంతాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
- శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలోనూ పలుమార్లు ఈ ముఠాలు చిక్కాయి. 2024 నవంబరులో బ్యాంకాక్ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరు ప్రయాణికుల లగేజీని తనిఖీ చేయగా ఏకంగా 39 విదేశీ సరీసృపాలు లభించాయి. చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీలో ప్లాస్టిక్ దుస్తులు, బొమ్మల మధ్య దాచి తీసుకొచ్చినట్లు గుర్తించారు.
- అదే నెలలో మరో రెండు ఘటనల్లో ఏషియన్ అటవీ తాబేళ్లు, ఈస్టర్న్ కోరల్ స్నేక్స్, షింగిల్బ్యాక్ స్కింక్స్ తదితర 41 విదేశీ వన్యప్రాణుల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- 2025 సెప్టెంబరులో ఇద్దరు ప్రయాణికుల లగేజీలో నాలుగు గ్రీన్ కీల్డ్ లిజార్డ్స్, మరో పది గిర్డిల్డ్ లిజార్డ్స్ లభించాయి.
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