రేషన్ బియ్యం పంపిణీ కాగానే ప్రత్యక్షమవుతున్న దళారులు - యథేచ్ఛగా సాగుతున్న వ్యాపారం!
Ration Rice Illegal Exports In Telangana : తెలంగాణలో రేషన్ బియ్యం అక్రమ దందా రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభం కాగానే దళారుల ఏజెంట్లు గ్రామాల్లో ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. సేకరించిన బియ్యం తరలిస్తున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 8:45 PM IST
తెలంగాణలో రేషన్ బియ్యం అక్రమ వ్యాపారం రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది. పేద ప్రజలకు ఉచితంగా అందించాల్సిన రేషన్ బియ్యం దళారుల చేతుల్లోకి వెళ్లి అక్రమ వ్యాపారానికి కేంద్రంగా మారుతోంది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గ్రామాలు, పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా ఈ దందా నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది. అధికారులు అప్పుడప్పుడు దాడులు చేసి బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటున్నప్పటికీ, కొద్దిరోజులకే మళ్లీ అక్రమ వ్యాపారం యథావిధిగా మొదలవుతోంది.
గ్రామాల్లోకి వస్తున్న బియ్యం సేకరణ ఏజెంట్లు
రేషన్ దుకాణాల్లో బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభం కాగానే, దళారుల ఏజెంట్లు గ్రామాల్లో ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. ఏ లబ్ధిదారులు బియ్యం విక్రయిస్తారో ముందుగానే తెలుసుకొని వారి ఇళ్లకు వెళ్లి బియ్యాన్ని సేకరిస్తున్నారు. కిలోకు రూ.18 చొప్పున నగదు చెల్లిస్తున్నారు. బియ్యాన్ని తూకం వేసి రంగు సంచుల్లో నింపి ఇళ్ల వద్దే ఉంచి వెళ్తున్నారు.
వేకువజామున రహస్యంగా తరలింపు
సేకరించిన బియ్యాన్ని తెల్లవారుజామున 4 నుంచి 5 గంటల మధ్య ద్విచక్రవాహనాలపై రహస్య స్థావరాలకు తరలిస్తున్నారు. ఒక్కోసారి 15 నుంచి 20 క్వింటాళ్ల బియ్యాన్ని సేకరించి కిలో రూ.22 నుంచి రూ.24 చొప్పున పెద్ద దళారులకు విక్రయిస్తున్నారు. అనంతరం వారు రాత్రివేళల్లో వాహనాల ద్వారా ఇతర రాష్ట్రాలకు, రైస్ మిల్లులకు తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
డీలర్ల పాత్రపైనా అనుమానాలు
ఈ అక్రమ వ్యాపారంలో కొందరు రేషన్ డీలర్లు కూడా భాగస్వాములవుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. లబ్ధిదారులకు నగదు ఇచ్చి బియ్యాన్ని తమ వద్దే ఉంచుకొని, అధిక ధరలకు దళారులకు విక్రయిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు అనర్హులుగా గుర్తించిన 6,250 మంది రేషన్ కార్డులను కేంద్రం ఆరునెలల క్రితం రద్దు చేసినప్పటికీ, కొందరు ఇంకా రేషన్ దుకాణాలకు వెళ్లి బయోమెట్రిక్ ద్వారా నగదు పొందుతున్నట్లు సమాచారం.
కామారెడ్డిలో 40 క్వింటాళ్ల బియ్యం పట్టివేత
కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ వద్ద పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు, పోలీసులు నిర్వహించిన తనిఖీల్లో సుమారు 40 క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యం పట్టుబడింది. స్థానిక దళారులతోపాటు మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యాపారి బియ్యాన్ని సేకరించి వాహనాల్లో తరలిస్తుండగా అధికారులు పట్టుకొని కేసు నమోదు చేశారు.
అక్రమ దందాకు అడ్డుకట్ట ఎప్పుడు?
రేషన్ బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అనర్హుల ఏరివేతతోపాటు రేషన్ పంపిణీపై నిరంతర పర్యవేక్షణ, దళారులపై నిఘా, అక్రమ రవాణాకు పాల్పడేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటేనే ఈ దందాకు అడ్డుకట్ట పడే అవకాశం ఉంది. పేదలకు అందాల్సిన బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది.
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