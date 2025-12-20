ETV Bharat / state

మట్టిని మింగేశారు, రూ. 100 కోట్లు బొక్కేశారు - ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో బయటపడ్డ భారీ దోపిడీ

వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో యథేచ్ఛగా సాగిన అక్రమ తవ్వకాలు, మెఘా ఇంజినీరింగ్‌కూ భారీ జరిమానా - నోటీసులు ఇచ్చినా రికవరీ నిల్ - ఆర్టీఐ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన నిజాలు

SOIL MINING IN AP
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో బయటపడ్డ భారీ దోపిడీ (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Illegal Soil Mining in NTR District: అది ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని గ్రామీణ ప్రాంతం. అక్కడ మట్టి కనబడితే చాలు, అక్రమార్కులు కొండలు, గుట్టలు అని చూడలేదు. ప్రభుత్వ అనుమతులు అసలే అక్కర్లేదు. యంత్రాలతో విరుచుకుపడ్డారు. లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టిని ఎంచక్కా తవ్వేసుకున్నారు. వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో సాగిన ఈ 'మట్టి దందా' విలువ అక్షరాలా రూ. 100 కోట్లు. గనుల శాఖ అధికారులు ఇప్పుడు లెక్కలు తీస్తే కానీ అసలు విషయం బయటపడలేదు. తవ్వేసిన వాళ్లకు నోటీసులు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు తప్ప, వసూలు చేసింది మాత్రం శూన్యం. సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా సామాజిక కార్యకర్తలు వివరాలు కోరగా ఈ మట్టి దందా గుట్టు రట్టయింది.

విజయవాడ రూరల్‌లో భారీ స్కెచ్: మట్టి మాఫియా ప్రధానంగా విజయవాడ రూరల్ మండలంపైనే కన్నేసింది. కొత్తూరు, తాడేపల్లి, వేమవరం ప్రాంతాల్లో విచ్చలవిడిగా తవ్వకాలు జరిపారు. ఇక్కడ ఏకంగా 10.84 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టిని మాయం చేశారు. ఈ మట్టి అసలు విలువ రూ. 10 కోట్ల 89 లక్షలు. దీనికి జరిమానాగా రూ. 46 కోట్ల 96 లక్షలు వేశారు. మొత్తం కలిపి రూ. 57 కోట్ల 86 లక్షలు చెల్లించాలంటూ గనుల శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది.

మట్టిని మింగేశారు, రూ. 100 కోట్లు బొక్కేశారు - ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో బయటపడ్డ భారీ దోపిడీ (ETV)

ఎవరి వాటా ఎంతంటే?: అక్రమ తవ్వకాల్లో బడా బాబుల పేర్లే వినిపిస్తున్నాయి. అత్యధికంగా చప్పిడి రవివర్మ, పావులూరి నాగేశ్వరరావు అనే వ్యక్తులు చెల్లించాల్సింది రూ. 30 కోట్ల 99 లక్షలు. యు. గోపాలరావు అనే వ్యక్తికి రూ. 3 కోట్ల 44 లక్షల జరిమానా విధించారు. పి. మాధవరావుకు రూ. 2 కోట్ల 89 లక్షలు. పి. నాగేశ్వరరావుకు రూ. కోటీ 52 లక్షల నోటీసులు ఇచ్చారు.

'మెఘా'కు కూడా నోటీసులు: ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మెఘా ఇంజినీరింగ్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉండటం గమనార్హం. అనుమతి తీసుకున్న దానికంటే అదనంగా మట్టిని తవ్వేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో మెఘా సంస్థకు ఏకంగా రూ. 16 కోట్ల 92 లక్షలు చెల్లించాలంటూ తాఖీదులు ఇచ్చారు. ఐఆర్‌పీ ఇన్‌ఫ్రా సంస్థకు రూ. 21 లక్షల 20 వేల జరిమానా విధించారు. వీరితో పాటు కరీంఖాన్ (రూ. 55 లక్షలు), పరికల శ్రీనివాసరావు (రూ. 37 లక్షలు), టి. నాగేశ్వరరావు (రూ. 36 లక్షలు) తదితరులకు నోటీసులు వెళ్లాయి.

జి.కొండూరులోనూ అదే దందా: కేవలం విజయవాడ రూరల్‌తో ఆగలేదు. జి.కొండూరు మండలం వెలగలేరు పరిధిలోనూ మట్టిని దోచేశారు. ఇక్కడ 5 లక్షల 75 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి మాయమైంది. దీని అసలు విలువ రూ. 6.01 కోట్లు కాగా, జరిమానా రూ. 25 కోట్ల 90 లక్షలు. మొత్తం కలిపి రూ. 31 కోట్ల 91 లక్షలు చెల్లించాలని ఆదేశించారు. ఇక్కడ చల్లగుండ్ల అజయ్ అనే వ్యక్తికి రూ. 7 కోట్ల 4 లక్షలు, డి. దేంద్రరావుకు రూ. 11 కోట్ల 12 లక్షలు, భాషా అనే వ్యక్తికి రూ. కోటీ 70 లక్షల జరిమానా విధించారు. మరో వ్యక్తికి ఏకంగా రూ. 12 కోట్ల 5 లక్షలు కట్టాలని నోటీసు ఇచ్చారు.

ఒక్కడికే రూ. 14 కోట్ల ఫైన్: విజయవాడ మండలం పి.నైనవరం గ్రామంలోనూ భారీగా మట్టిని తరలించారు. ఇక్కడ 2.60 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టిని అక్రమంగా తవ్వేశారు. ఇందుకు బాధ్యుడిగా డి. వెంకటేశ్వరరావు అనే వ్యక్తిని గుర్తించారు. ఆయన ఒక్కడికే రూ. 14 కోట్ల 42 లక్షలు చెల్లించాలంటూ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు.

నోటీసులు ఇచ్చారు, వసూలు మరిచారు: ఇంత భారీ మొత్తంలో జరిమానాలు విధిస్తూ నోటీసులు జారీ చేసి ఏడాది దాటింది. కానీ ఇప్పటివరకు ఒక్క రూపాయి కూడా వసూలు కాలేదు. అధికారులు కేవలం కాగితాల మీద లెక్కలు చూపిస్తున్నారే తప్ప, క్షేత్రస్థాయిలో రికవరీ చేయడం లేదు. ప్రభుత్వ ఖజానాకు రావాల్సిన ఈ వందల కోట్ల రూపాయలను వసూలు చేసే ఉద్దేశం అధికారులకు ఉందా? లేదా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సామాజిక కార్యకర్తలు ఆర్టీఐ ద్వారా వివరాలు కోరడంతో ఈ బండారం అంతా బయటపడింది.

అక్రమ మట్టి తవ్వకాలపై ఫిర్యాదులు తీసుకోరు - చోద్యం చూస్తారంతే!

ప్రైవేటు భూముల్లోనూ మట్టి తన్నుకుపోతున్న వైసీపీ గద్దలు- ప్రశ్నిస్తే బెదిరింపులు - Gravel mining

TAGGED:

ILLEGAL MINING VIJAYAWADA
SOIL MINING NTR DISTRICT
SOIL MINING IN AP
SOIL MINING IN NTR DISTRICT
ILLEGAL SOIL MINING NTR DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.