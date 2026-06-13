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ఆపరేషన్​ డెకాయ్ : మహిళా పోలీస్​ను గర్భిణీగా పంపి - లింగ నిర్ధరణ ముఠా నెట్​వర్క్​ను ఛేదించి

రంగారెడ్డి జిల్లా వనస్థలిపురంలో లింగ నిర్ధరణ పరీక్షల గుట్టురట్టు - హయగ్రీవ ఆస్పత్రిలో పోలీసుల డెకాయ్ ఆపరేషన్ - ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - క్రిమినల్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు

Hayagriva Hospital
Hayagriva Hospital (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 2:23 PM IST

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Updated : June 13, 2026 at 2:57 PM IST

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Gender Determination Racket Busted in Vanasthalipuram : గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ ఆడో, మగో తేల్చేస్తూ, చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని దందా సాగిస్తున్న ముఠా నెట్‌వర్క్‌ను హైదరాబాద్ నగర శివారులోని వనస్థలిపురం పోలీసులు ఛేదించారు. పోలీసులు సినిమా ఫక్కీలో డెకాయ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించి నిందితులను పక్కా ఆధారాలతో అరెస్ట్ చేశారు.

లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయిస్తాం : రంగారెడ్డి జిల్లా వనస్థలిపురంలోని హయగ్రీవ హాస్పిటల్​లో గర్భస్థ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు నిందితులను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకోవాలని పక్కా ప్లాన్ అమలుచేశారు. నిందితులను బురిడీ కొట్టించేందుకు పోలీసులు ఒక మహిళా పోలీసు అధికారిని గర్భిణిగా నటించి వివరాలను సేకరించారు. ఆమె తనకు పుట్టబోయే బిడ్డ లింగ నిర్ధారణ పరీక్ష చేయించుకోవాలని ఉందని హాస్పిటల్ సిబ్బందిని సంప్రదించింది. పోలీసుల ఊహ నిజం చేస్తూ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ కొర్ర రాజు, అక్కడ రిసెప్షనిస్ట్‌గా పని చేస్తున్న లోకేశ్​ ఇద్దరూ ఆ మహిళా పోలీసులతో బేరసారాలు సాగించారు. తాము లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయిస్తామని నమ్మబలికారు.

పరీక్షలు చేస్తున్న సమయంలో అరెస్టు : హాస్పిటల్‌లో కాకుండా బయట ఈ పరీక్ష జరుగుతుందని వారు గర్భిణికి చెప్పారు. తమకు తెలిసిన వ్యక్తి, తుక్కుగూడ వద్ద ల్యాబ్ టెక్నీషియన్‌గా పని చేస్తున్న విజయ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి స్కానింగ్ చేసి పుట్టబోయే బిడ్డ ఆడో, మగో స్పష్టంగా చెప్తాడని నమ్మించి, అక్కడికి వెళ్లాల్సిందిగా ఆ మహిళను రిఫర్ చేశారు. హాస్పిటల్ నిర్వాహకులు ఇచ్చిన సమాచారంతో మహిళా పోలీస్ తుక్కుగూడ వద్ద ఉన్న శ్రీ సాయి ధనుష్ క్లినిక్​కు చేరుకున్నారు. అక్కడ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ విజయ్ కుమార్ స్కానింగ్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఆమెకు పరీక్షలు నిర్వహించి, కడుపులో ఉన్నది ఆడ బిడ్డో, మగ బిడ్డో చెప్పేందుకు ప్రయత్నించాడు. అప్పటికే అక్కడ మారువేషాల్లో ఉన్న పోలీసులు విజయ్ కుమార్ పరీక్ష చేస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా ల్యాబ్‌లోకి దూసుకెళ్లారు. లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్న విజయ్ కుమార్‌ను అక్కడికక్కడే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

క్రిమినల్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు : ఈ అక్రమ దందాలో కీలక పాత్ర పోషించిన హయగ్రీవ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ కొర్ర రాజు, హయగ్రీవ హాస్పిటల్ రిసెప్షనిస్ట్ లోకేశ్​, శ్రీ సాయి ధనుష్ క్లినిక్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ విజయ్ కుమార్​లను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులపై గర్భధారణ పూర్వ ప్రసవ పూర్వ రోగనిర్ధారణ పద్ధతుల (PCPNDT) చట్టం-1994తో పాటు, ఇతర క్రిమినల్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ల్యాబ్‌లోని స్కానింగ్ మిషన్లు, నిందితుల ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠా వెనుక ఇంకా ఎవరెవరి హస్తం ఉంది? ఇప్పటివరకు ఎంతమందికి వీరు ఇలాంటి పరీక్షలు చేశారు? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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Last Updated : June 13, 2026 at 2:57 PM IST

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