అక్రమార్జనల్లో వ్యాపారులు - ప్రొద్దుటూరు పసిడి మార్కెట్​కు మకిలి

మసకబారుతున్న ‘సెకండ్ బాంబే’ ఖ్యాతి - రూ. కోట్లకు ఐపీలు, దాడులు, కేసులు

gold scam in proddutur
Proddutur Gold Scam (Etv Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Proddutur Gold Scam: అది రాయలసీమకే తలమానికమైన వాణిజ్య కేంద్రం. ‘సెకండ్ బాంబే’గా పేరుగాంచిన ప్రొద్దుటూరు పట్టణం. ఇక్కడ దొరికే బంగారం నాణ్యతకు, వర్తకుల నమ్మకానికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఎనలేని ఖ్యాతి ఉంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు, ఇక్కడ ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం ఉంటారు. కానీ, దశాబ్దాలుగా ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఆ నమ్మకం పునాదులు ఇప్పుడు కదిలిపోతున్నాయి. కొందరు వ్యాపారులు అత్యాశతో తొక్కుతున్న అడ్డదారులు, మొత్తం పసిడి రంగాన్నే భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాయి. మోసాలు, దాడులు, పోలీసు కేసులు, కోట్లాది రూపాయల ఐపీ (దివాలా)లతో ప్రోద్దుటూరు పేరు మసకబారుతోంది.

అత్యాశే అసలు కారణం: ప్రొద్దుటూరులో బంగారం వ్యాపారం అంటే ఒకప్పుడు నమ్మకానికి మారుపేరు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. కొందరు వ్యాపారులు త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలనే దురాశతో అడ్డదారులు ఎంచుకుంటున్నారు. వినియోగదారులు, ఇతర వ్యాపారుల అవగాహన రాహిత్యాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. నాణ్యత లేని బంగారాన్ని అంటగడుతూ మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. చివరకు విషయం బయటపడటంతో ప్రైవేటు పంచాయితీలు, దాడులు, పోలీస్ స్టేషన్ల మెట్లు ఎక్కే వరకు వ్యవహారం వెళ్తోంది.

రూ. కోట్లకు ఐపీలు, దివాలా తీస్తున్న బాధితులు: పట్టణంలో ఇటీవల కాలంలో 'ఐపీ' సంస్కృతి పెరిగిపోయింది. బయట మార్కెట్లో, ఇతర వ్యాపారుల వద్ద కోట్లాది రూపాయలు అప్పులు చేయడం, తీరా కట్టాల్సి వచ్చేసరికి చేతులెత్తేయడం పరిపాటిగా మారింది. ఏకంగా రూ. కోట్లకు ఐపీ పెడుతుండటంతో రుణదాతలు లబోదిబోమంటున్నారు. మరికొందరు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి భారీగా బంగారం వస్తువులను దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. వాటికి డబ్బులు చెల్లించకుండా ఎగ్గొడుతున్నారు. ఇది అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలకు దారితీస్తోంది.

బ్యాంకులకే శఠగోపం: మోసగాళ్లు కేవలం వ్యక్తులనే కాదు, బ్యాంకులను కూడా వదలడం లేదు. తమకు డబ్బు అత్యవసరమని నమ్మించి, నాణ్యత లేని (కల్తీ) బంగారు ఆభరణాలను బ్యాంకులు, ఇతరుల వద్ద కుదువ పెడుతున్నారు. వాటిపై భారీగా రుణాలు తీసుకుని, తిరిగి చెల్లించకుండా ముంచేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలపై బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించిన సందర్భాలు కోకొల్లలు.

సంచలనం సృష్టించిన 10 కిలోల బంగారం కేసు: ఇటీవల పట్టణంలో జరిగిన ఓ ఘటన రాజకీయ, వ్యాపార వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ వ్యాపారి వద్ద ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన అన్నదమ్ములు దాదాపు 10 కిలోల బంగారం తీసుకున్నారు. దానికి సంబంధించిన డబ్బులు ఇవ్వకుండా మోసం చేశారు. పైగా అడిగినందుకు దాడికి పాల్పడ్డారు. బాధితుడు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే ఈ కేసులో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి.

వెండి వ్యాపారికి టోకరా: మరో ఘటనలో ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన ఓ వ్యాపారి పులివెందులకు చెందిన వ్యక్తిని మోసం చేశారు. బాధితుడి వద్ద నుంచి ఏకంగా 10 కిలోల వెండి తీసుకున్నారు. డబ్బులు ఇవ్వకుండా నెలల తరబడి ఇబ్బంది పెట్టారు. దీంతో బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది.

అసలు వర్తకులకు మచ్చ: ప్రొద్దుటూరులో దాదాపు 300 వరకు బంగారం దుకాణాలు, 2 వేల వరకు స్వర్ణకారుల తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వేలాది మంది దీనిపైనే ఆధారపడి బతుకుతున్నారు. కొందరు అక్రమార్కుల పాపాలకు, ఏళ్లుగా నిజాయితీగా వ్యాపారం చేస్తున్న అసలు సిసలైన వర్తకులకూ మకిలి అంటుతోంది.

నిద్రపోతున్న యంత్రాంగం: ఇన్ని అక్రమాలు జరుగుతున్నా, సంబంధిత అధికారులు మాత్రం తమకేమీ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. కట్టడి చేయాల్సిన యంత్రాంగం చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తుండటంతో అక్రమార్కులు రెచ్చిపోతున్నారు.

