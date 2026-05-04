వైఎస్సార్ జిల్లాలో ఇసుక అక్రమ రవాణా - భారీ యంత్రాలతో తవ్వకాలు
వైఎస్సార్ జిల్లా దర్జిపల్లి శివారు పెన్నానదిలో ఇసుక అక్రమ రవాణా - పట్టపగలే యంత్రాలతో తవ్వకాలు - వాహనాలకు ఇసుక నింపుతున్న పొక్లెయిన్ - పొరుగు జిల్లాలకు సైతం తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 9:56 AM IST
Illegal Sand Mining in Darjipally At YSR District: ఇసుకను ప్రభుత్వం ఉచితంగా సరఫరా చేస్తుంటే కొందరు నాయకులు, దళారులు దీనికి తూట్లు పొడుస్తున్నారు. వివిధ మార్గాల్లో అక్రమాలకు తెర లేపుతున్నారు. అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడడంతో కొందరూ ఇసుక తవ్వకాలను ఇష్టారాజ్యంగా చేపడుతున్నారు. దొరికిందే అదనుగా కడప నగరానికి ప్రముఖ నాయకుడి అనుచరగణం పెన్నా నదిలో యథేచ్ఛగా ఇసుక తవ్వకాలకు పాల్పడుతోంది.
అక్రమ సంపాదన కోసం ఆరాటపడే కొందరు దోపిడీదారులు పెన్నా నది గర్భభాగాన్ని చీల్చేస్తున్నారు. సహజ వనరులను ఇష్టానుసారంగా కొల్లగొట్టేస్తున్నారు. దీనికితోడు రాజకీయ పలుకుబడితో అందినకాడికి అడ్డంగా దోచేస్తూ తమ జేబులను నింపేసుకుంటున్నారు. పట్టపగలే యధేచ్ఛగా భారీ యంత్రాలతో తవ్వకాలను చేపడుతున్నారు. అక్రమార్కుల ఆగడాలతో ఇటు పెన్నమ్మకు గర్భశోకం మిగులుతుండగా అటు ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీగా గండి పడుతోందనడంతో ఎటువనంటి అతిశయోక్తి లేదు. అయినా సరే భూగర్భ గనులు, రెవెన్యూ, పోలీసు, విజిలెన్స్ విభాగాల అధికారులు ఇటువైపు తొంగి చూడకపోవడం విస్మయం కలిగిస్తుంది.
అక్రమంగా వసూలు: వైఎస్సార్ జిల్లాలోని కడప నగరానికి ప్రముఖ నాయకుడి అనుచరగణం ఒంటిమిట్ట మండలం దర్జిపల్లి శివారు పెన్నా నదిలో దర్జాగా దందాను యథేచ్ఛగా కొనసాగిస్తున్నారు. మొత్తం రెండు పొక్లెయిన్లతో నిరంతరం తవ్వకాలను సాగిస్తున్నారు. ఇసుక నింపినందుకుగాను టిప్పరుకు రూ. 12,000, ట్రాక్టరుకు రూ. 2,500గా అక్రమంగా వసూలు చేస్తున్నారు. ఇక కడప, బద్వేలు, మైదుకూరుతో పాటు పొరుగున ఉన్న మార్కాపురం జిల్లాలోని మార్కాపురం, గిద్దలూరు , కంభం తదితర ప్రాంతాలకు రవాణా చేస్తున్నారు.
అడ్డగోలుగా సాగుతున్న దందా: నదిలో వాహనరాకపోకలకు తమ అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని అనువుగా ఉండేందుకు ఏకంగా రహదారిని నిర్మించారు. పట్టపగలే అడ్డగోలు విధానంలో భారీ యంత్రాలతో ఇసుకను తోడేస్తున్నా అడ్డుకునేందుకు అధికారులు చేతులు రావడం లేదు. ఈ అనధికారిక ఇసుక రేవు నాయకులతో పాటుగా వారికీ కామధేనువులా మారింది. ఒకరిద్దరూ నిలువరించాలని ప్రయత్నిస్తే వారిని అక్రమార్కులు బెదిరింపులకు గురిచేస్తుండటం గమనార్హం. ఇక ఉచిత ఇసుకు విధానం ముసుగులో అక్రమార్కులు తమ దందాను అడ్డగోలుగా సాగిస్తున్నారు. దర్జిపల్లి సమీపంలో ఇసుకను తవ్వేసి దాన్ని సిద్ధవటం మండలం జంగాలపల్లె గ్రామం మీదుగా తరలిస్తున్నారు. ఇందుకు అనుగుణంగా దారులు కూడా నిర్మించుకున్నారు. అదే విధంగా జంగాలపల్లె గ్రామం మీదుగా తరలిస్తున్నారు. ఇందుకు అనుగుణంగా దారులు కూడా నిర్మించుకున్నారు.
వాహనదారుల నుంచి రుసుం వసూలు: జంగాలపల్లె శివారులోని వాహనదారుల నుంచి రుసుం వసూలు చేయడానికి ఓ పూరిపాక కూడా ఏర్పాటు చేయడం గమనించాల్సిన విషయం. ఇక్కడ అక్రమార్కుల ప్రతినిధులు తిష్టవేసి ట్రాక్టర్లు, టిప్పర్ల వాహనదారుల నుంచి డబ్బులను వసూలు చేస్తున్నారు. ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు నదిలోకి వెళ్లాలని ప్రయత్నించినట్లయితే వారిని అడ్డుకుంటున్నారు.
"దర్జిపల్లి శివారు పెన్నానదిలో ఇసుక తవ్వకాలను ఎవరికీ ఏ విధమైన అనుమతి ఇవ్వలేదు. అక్రమ తవ్వకాలను వెంటనే ఆపేస్తాం. అక్రమంగా రవాణా చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టప్రకారం కేసులు నమోదు చేస్తాం. అంతేకాకుండా వారి వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుంటాం"-ఎం.సుబ్రహ్మణ్యం, ఇన్ఛార్జి ఉప సంచాలకుడు, భూగర్భ గనుల శాఖ
