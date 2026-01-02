ఇసుక అక్రమ రవాణాలో యువత - వచ్చే డబ్బులతో చెడు అలవాట్లకు బానిస!
రాత్రివేళ ఇసుక తవ్వకాలు - డబ్బు కోసం చదువు మానేసి ఇసుక తవ్వకానికి వెళ్తున్న యువత - పట్టుబడితే కేసులు తప్పవని పోలీసుల హెచ్చరిక - అయినా బేతాఖరు చేస్తున్న యువత
Published : January 2, 2026 at 1:28 PM IST
Sand Smuggling In Telangana : యువత బలహీనతను ఇసుక మాఫియా సొమ్ము చేసుకుంటోంది. డబ్బుల ఆశ చూపెట్టి యువతతో రాత్రివేళ ఇసుక తవ్వకాలు చేయిస్తున్నారు. వారంతా రాత్రి పని చేస్తే వచ్చిన డబ్బులతో పగటి వేళ జల్సాలకు అలవాటు పడుతున్నారు. చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడి భవిష్యత్తును ఆగం చేసుకుంటున్నారు. ఇసుక మాఫియా ఆగడాలతో యువత భవిత అంధకారంలోకి వెళ్తుంది. ఇది అంతా దగ్గర ఉండి చూస్తున్న ఏమీ చేయలేక గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కాసులు దండుకొంటున్న ట్రాక్టర్ యజమానులు : సూర్యాపేట జిల్లా మద్దిరాల మండలం ముకుందాపురం గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడు ఇటీవల పాలేరు వాగులో ఇసుకను ట్రాక్టర్లో లోడ్ చేసేందుకు వెళ్లి రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. అతడి కాలుకు తీవ్ర గాయం కావడంతో ఇంక మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. పేద కుటుంబానికి చెందిన సదరు యువకుడి కుటుంబ పరిస్థితి దయనీయంగా ఉందని గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు. కానీ వీరితో కాసులు దండుకొంటున్న ట్రాక్టర్ యజమానులు కనీసం ఆదుకొనే ప్రయత్నం చేయడం లేదు.
100కు ఫోన్ చేసినా ఎలాంటి మార్పూ లేదు : భారీ లోడ్లతో వెళుతున్న ట్రాక్టర్ల కారణంగా గ్రామ రోడ్లు ధ్వంసమై గుంతలుగా దర్శనమిస్తున్నాయి. రాత్రుల్లో ఇష్టానుసారంగా ఇసుక రవాణా చేస్తున్నా మైనింగ్, పోలీస్శాఖ అధికారులు స్పందించడం లేదు. పలుమార్లు డయల్ 100కు ఫోన్ చేసినా ఎలాంటి చర్యలు లేకపోగా కొందరు పోలీస్ సిబ్బంది ఫోన్ చేసిన వారి వివరాలు ఇసుకాసురులకు చేరవేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పాలేరు వాగు ఏటి పరిసరాల రైతులైతే ఏకంగా స్వార్థంగా ఆలోచించి ఇసుక అక్రమ రవాణా కోసం తమ పొలాల గుండా బాటలు అమ్ముకొని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
బాల్యంలోనే చదువుకు దూరం : కళాశాలలకు వెళ్లాల్సిన యువత ఇసుక లోడింగ్తో సులభంగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చన్న ఆశతో చదువును మధ్యలోనే మానేస్తున్నారు. ఇసుక లోడింగ్కు వెళ్లే క్రమంలో చిన్న వయస్సులోనే మద్యం, ఇతర చెడు అలవాట్లకు బానిసలవుతున్నారని గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు.
"గ్రామంలో ఇసుక అక్రమ రవాణా జరుగుతున్నట్లు సమాచారం అందింది. ఇందులో భాగస్వాములైన 11 మంది ట్రాక్టర్ల యజమానులను గుర్తించి తహసీల్దార్ ఎదుట బైండోవర్ చేశాం. అక్రమ రవాణాను అడ్డుకొనేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి ఆకస్మిక తనిఖీలు ముమ్మరం చేస్తాం. నిబంధనలు అతిక్రమించి ఇసుక తవ్వకం, తరలింపు చేస్తే ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేసి యజమానులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తాం." - ఎం.వీరన్న, మద్దిరాల ఎస్సై
ఎటొచ్చి నష్టపోయేది వారే : దొంగతనంగా ఇసుక తవ్వకాలు చేసే సమయంలో అధికారులు వచ్చి పట్టుకున్నా, వాళ్లకు రోజు కూలీ కోసం వచ్చే కూలీలు దొరుకుతారు కానీ, వారి వెనుక ఉండి ఈ దందాను నడుపుతున్న బడా నేతలు దొరకరు. అంతేకాకుండా వారికున్న పలుకుబడితో చాలా తేలికగా ఇందులోంచి బయటపడుతున్నారు. కానీ, ఆ కూలీలు మాత్రం కొన్ని రోజులు జైలులో శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో వారి కుటుంబం మనుగడ కోసం మరిన్ని తప్పుడు పనులు చేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు.
క్రమం తప్పకుండా కమీషన్లు : పెట్టుబడి లేకుండా ప్రకృతి వనరులను ధ్వంసం చేస్తూ ప్రతి నెలా రూ.లక్షలు జేబులో వేసుకుంటున్న అక్రమార్కుల నుంచి క్రమం తప్పకుండా కమీషన్లు అందుతుండటంతో దందాపై ఎవరు ఫిర్యాదు చేసినా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన మొత్తం అక్రమార్కుల చేతుల్లోకి వెళ్తోందని కొందరు అంటున్నారు.
పేదల ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఇసుక పక్కదారి! - రాష్ట్రాల సరిహద్దులు దాటించి మరీ