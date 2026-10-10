ఏ మందులైనా అమ్మొచ్చు! - అధికారులను మామూళ్లతో మేనేజ్ చేయొచ్చు!
హైదరాబాద్లో ఔషధాల విక్రయాలకు అడ్డూఅదుపు లేకుండాపోయింది. పవర్ఫుల్ యాంటీబయోటిక్, మత్తు మందులు, అబార్షన్ కిట్లను డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే విక్రయిస్తున్నారు. పలువురు అధికారులు నెలనెలా వసూళ్లు చేస్తూ వీటిని పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
Published : October 10, 2026 at 2:20 PM IST
Medical Stores Irregularities In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలో నిబంధనలు గాలికొదిలి, విచ్చలవిడిగా ఔషధాలు అమ్ముతున్నారు. గతంలో కూకట్పల్లి, పంజాగుట్ట, దిల్సుఖ్నగర్, సికింద్రాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిబంధనలకు విరద్దంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న పలు ఫార్మసీ యజమానులకు డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (డీసీఏ) అధికారులు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే తర్వాత ఇలాంటి వాటిపై పకడ్బందీ చర్యలు అమలు లేకపోవడంతో మళ్లీ యథావిధిగా అవే నిబంధనల ఉల్లంఘనలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. తాజాగా మరో 111 మెడికల్ స్టోర్ యజమానులకు అధికారులు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఈసారైనా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారా లేదా అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
క్షేత్రస్థాయిలో కొరవడిన పర్యవేక్షణ
హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో వేలాది మెడికల్ స్టోర్లు ఉన్నాయి. వాటిని డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు సరిగ్గా పర్యవేక్షించడం లేదు. కొందరు నెలవారీ మామూళ్లు తీసుకోవడానికి అలవాటుపడి, ఫార్మసీల తీరును చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకోకపోవడానికి మెడికల్ యజమానుల నుంచి ముడుపులు ముట్టడమే కారణమని, దీని ఫలితంగా చట్టపరమైన పరిణామాలు లేకుండా పోతున్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వాటి లైసెన్సులు రద్దు చేయొచ్చు
తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఇటీవల చిలకలగూడలో రెండు అక్రమ క్లినిక్లను మూసేసింది. అవసరమైన అనుమతులు లేకుండా ఈ క్లినిక్లతో పాటు మెడికల్ షాపులు కూడా నడుస్తున్నాయని అధికారులు గుర్తించారు. షోకాజ్ నోటీసులకు స్పందిస్తూ అందించిన వివరణ సంతృప్తికరంగా లేకపోతే ఆయా మెడికల్ షాపుల లైసెన్సులను రద్దు చేయొచ్చు. అయితే వసూళ్లకు అలవాటుపడి ఇలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఈ అక్రమాలు అడ్డూ అదుపు లేకుండా కొనసాగుతున్నాయి.
నిబంధనల ఉల్లంఘనలవే
- నగరంలోని పలు మెడికల్ స్టోర్లు ట్రామడాల్, ఆల్ప్రజోలాం లాంటి మత్తుమందులను, అలాగే కొన్ని రకాల సిరప్లను డాక్టర్ల సిఫార్సు లేకుండానే అమ్ముతున్నాయి. ఇటీవల చేపట్టిన తనిఖీల్లో 111 మెడికల్ షాపుల్లో ఇలాంటి ఉల్లంఘనలే బయటపడ్డాయి.
- అబార్షన్ కిట్లను విచక్షణారహితంగా అమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా వీటిని ఆర్ఎంపీలు, నకిలీ వైద్యులకు అమ్ముతూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. పలువురు ఏకంగా ఈ అక్రమ విక్రయాలను కప్పిపుచ్చేందుకు ఫేక్ సర్టిఫికెట్లతో మాయ చేస్తున్నారు.
- షెడ్యూల్ హెచ్1 మందులకు సంబంధించిన రిజిస్టర్లు, ఇన్వాయిస్ల రికార్డులను సరిగ్గా నిర్వహించడం లేదు. పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్స్, పెయిన్ కిల్లర్లు, స్టెరాయిడ్లను కూడా డాక్టర్ల ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే విక్రయిస్తున్నారు.
- ఇలాంటి దుకాణాల యజమానులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి, డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం కింద వారిపై విచారణ జరిపే అధికారం ఉంది. అధికారులు ఆ దిశగా కఠినంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంది.