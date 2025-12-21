పెద్దాయన చెప్పిందే వేదం - రూ.123 కోట్లతో అక్రమంగా రోడ్ల నిర్మాణం - 11 మందిపై చర్యలు
చిత్తూరు జిల్లాలో రూ.123 కోట్లతో నాసిరకంగా రోడ్ల నిర్మాణం - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ‘పెద్దాయన’కు తలొగ్గి, బిల్లుల మంజూరు
Published : December 21, 2025 at 7:25 AM IST
Illegal Roads Construction at Chittoor District in YSRCP Govt: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో అన్ని శాఖలలో భారీ ఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయనేది అందరికీ తెలిన విషయమే. ఆ పార్టీ నేతలు తమకు నచ్చినట్లు ప్రభుత్వ నిధులతో నచ్చిన పనులు చేసుకున్నారు. అధికారులు కూడా గత ప్రభుత్వ నేతలకు దాసోహం అయిన విషయం విదితమే. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఏమి అడిగిన ప్రభుత్వ అధికారులమనే విషయం మరిచి వారు అడిగిందల్లా చేశారు. ఇప్పుడు కూటమి ఏర్పడ్డాక ఆ అక్రమాలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా బయట పడుతున్నాయి.
ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో ఆ 'పెద్దాయన' చెప్పిందే వేదం. అప్పట్లో అధికార యంత్రాంగమంతా ఆయనకు జై కొట్టింది. పెద్దాయన చెప్పారు కదా అని అవసరం లేనిచోట కూడా ఇష్టానుసారంగా పనులు చేపట్టి, గుత్తేదారులకు దోచిపెట్టింది. నిబంధనలకు విరుద్ధమని, ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టమని తెలిసినా లెక్క చేయలేదు.
కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక నాటి తప్పులను తవ్వితీయడంతో ఇప్పుడు ఆ అధికారులు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోంది. చిత్తూరు జిల్లాలోని పుంగనూరు, పలమనేరు, పీలేరు నియోజకవర్గాల్లో రోడ్లు, భవనాల శాఖలో నిబంధనలు అతిక్రమించి విస్తరించిన 6 రహదారులు, ఓ వంతెన నిర్మాణంలో 11 మంది అధికారులను బాధ్యులుగా పేర్కొంటూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. అందులో పనులు తనిఖీ చేసి నాణ్యంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించిన ఐదుగురు ఇంజినీర్లూ ఉన్నారు. ‘పెద్దాయన’ పాపానికి ఇద్దరు ఈఈలు, ఇద్దరు డీఈఈలు, ఏడుగురు ఏఈఈలు క్రమశిక్షణ చర్యలు ఎదుర్కోనున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీలోని కీలక నేత కంపెనీయే: 3 నియోజకవర్గాల్లోని 6 రహదారులు, ఓ వంతెన నిర్మాణానికి గత ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.154.40 కోట్లతో అంచనాలు తయారు చేశారు. ఈ రోడ్లలో 4 పుంగనూరు నియోజకవర్గంలోనే ఉండగా 2 ఆ ప్రాంతం మీదుగా వెళ్తాయి. టెండర్లను జగన్కు సన్నిహితుడు, తెలంగాణ ప్రస్తుత మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కుటుంబానికి చెందిన రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ దక్కించుకుని రూ.123.19 కోట్లతో ఒప్పందం చేసుకుంది. వాస్తవంగా క్షేత్రస్థాయిలో పనులు చేసింది మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ లోని కీలక నేత కంపెనీయే. అవసరం లేకున్నా రోడ్లు వేస్తున్నారని, అంచనా వ్యయాన్ని గణనీయంగా పెంచారని జగన్ పాలనలోనే విమర్శలు వచ్చినా అధికారులు వాటిని పట్టించుకోలేదు.
నాణ్యత, నియంత్రణ (క్యూసీ) విభాగం అంతా మంచిగానే ఉందంటూ నివేదిక ఇవ్వడంతో బిల్లులు చెల్లించేశారు. నిబంధనల ఉల్లంఘన, నాణ్యత విస్మరణ వ్యవహారం కూటమి ప్రభుత్వ దృష్టికి రావడంతో విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించింది. ఆ కమిటీ అక్టోబరు 7న నివేదిక ఇచ్చింది. ఇందులో నాణ్యత లేని కాంక్రీట్ వినియోగంతో రూ.53.86 లక్షలు, తారు తక్కువగా వేసి రూ.25.81 లక్షలు కొల్లగొట్టారని స్పష్టమైంది. చేయని పనికీ రూ.17.10 లక్షల బిల్లు, ఇతర అవకతకవలు కలిపి మొత్తంగా రూ.97.03 లక్షలు సంబంధిత గుత్తేదారు నుంచి రికవరీ చేయాలని పేర్కొంది. ఏయే అధికారులు బాధ్యులో నివేదికలో స్పష్టం చేశారు.
ఏకంగా 32 కల్వర్టులు నిర్మాణం: మరోవైపు, ఈ రహదారుల విస్తరణలో భాగంగా అవసరం లేకున్నా కల్వర్టులు నిర్మించారు. కేవలం అంచనాలు పెంచి నిధులు దోచుకోవడానికే ఇలా చేశారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పుంగనూరు- పులిచెర్ల- చిన్నగొట్టిగల్లు మార్గంలో కల్లూరు నుంచి రొంపిచెర్ల క్రాస్ వరకు 16 కి.మీ. ఉండగా ఏకంగా 32 కల్వర్టులు నిర్మించారు. వీటిలో 12 కల్వర్టులు అనవసరం. వీటిపైనా సమగ్రంగా విచారణ చేపడితే, మరింత దోపిడీ బహిర్గతం కానుంది.
