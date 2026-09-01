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డబ్బులిస్తే గంటలోపే దర్శనం కంప్లీట్ - యాదగిరీశుడి సన్నిధిలో దళారుల దందా!

యాదగిరి క్షేత్రంలో స్వామివారి దర్శనానికి ప్యాకేజీల డీల్స్ - అడ్డాలవుతున్న కొండ కింది లాడ్జీలు - రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు, స్థానిక లీడర్ల పెత్తనం - గొలుసుకట్టుగా వ్యవస్థగా మారి ఆలయ ఆదాయానికి గండి

Illegal Packages To Visit Yadagiri Temple
యాదగిరి సన్నధిలో దళారుల దందా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2026 at 2:19 PM IST

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Illegal Packages To Visit Yadagiri Temple : 'హలో అన్నా మేము గుట్టకు వస్తున్నాం. స్వామివారి దర్శనం, భోజనం, వసతి ఏర్పాట్లు మీరే చూసుకోవాలి'. 'ఓ తప్పకుండా అన్నా ఇంతకీ ఎంతమంది వస్తున్నారు? కారు నంబర్, భోజన వివరాలు పంపండి. అన్నీ నేనే చూసుకుంటాను. 10 మందికి ప్రత్యేక దర్శనం కోసమైతే ఫోన్​పే ద్వారా రూ.2 వేలు పంపించండన్నా'. యాదగిరిగుట్ట పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించే ఓ భక్తుడికి, ఒక దళారి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఇది. ఆలయ ప్రాంగణంలో గుట్టుగా సాగుతున్న దళారుల దందాకు ఇది ఒక ఉదాహరణ.

ఈ మధ్యవర్తులు టోల్ ఫీజు చెల్లించకుండానే కారును కొండపైకి తీసుకెళ్లడం, నేరుగా స్వామివారి దర్శనానికి ఏర్పాట్లు చేయడం, వేద ఆశీర్వచనం ఇప్పించడం, వీలైతే స్వామివారి అన్నప్రసాదాన్ని సమకూర్చడం వంటి పనులు చేస్తారు. వీరు ఎక్కడా టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయరు. వాటికి బదులుగా ఇలా నిర్దిష్ట ప్యాకేజీలను నిర్ణయించి కార్యకలాపాలు సాగిస్తూ జేబులు నింపుకుంటున్నారు.

భక్తులను బట్టి ప్యాకేజీలు : ఇటీవల హైదరాబాద్‌కు చెందిన 11 మంది సభ్యుల కుటుంబం యాదగిరి సన్నిధిని సందర్శించేందుకు వచ్చారు. కొండ కింద ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ లాడ్జిలో బస చేసి, తెల్లవారుజామున స్వామివారిని దర్శించుకోవాలని సంకల్పించారు. లాడ్జి సిబ్బందిని సంప్రదించగా వారు ఓ వ్యక్తిని పిలిపించి ఆ కుటుంబానికి పరిచయం చేశారు. ఆ కుటుంబం సదరు వ్యక్తితో కలిసి కొండపైకి వెళ్లి, గంటలోపే దర్శనం పూర్తి చేసుకొని తిరిగి వచ్చారు. ఇందుకుగానూ ఆ మధ్యవర్తికి రూ.1,500 చెల్లించారు.

డబ్బు చెల్లిస్తే నేరుగా స్వామివారి చెంతకే : రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు, స్థానిక చోటామోటా లీడర్లు భక్తులతో ప్యాకేజీల డీల్ చేసుకుంటున్నారు. పలువురు దళారులు ఆలయ అధికారులనే మచ్చిక చేసుకొని ఈ దందాను నెరుపుతున్నారు. కొండ కింద ఉన్న ప్రైవేట్ లాడ్జీలు, యాత్రికుల వసతి గృహాలు(సత్రాలు), ఆలయ కాటేజీల పరిసరాల్లో తిరిగే బ్రోకర్లు, పూజకు నేరుగా ఏర్పాట్లు చేస్తామని గుట్టుగా చక్కర్లు కొడుతూ ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. ప్రధానంగా కుటుంబాలతో వచ్చే భక్తులను సంప్రదించి సేవలకు ప్యాకేజీలు మాట్లాడుకుంటారు.

శ్రావణంలో దళారుల పంట పండుతోంది : యాత్రికులను కొండపైకి పంపడానికి ఒక బ్యాచ్​​ బాధ్యత వహిస్తుంది. అక్కడికి చేరుకున్నాక స్వామివారిని దర్శించుకోవడానకి కావాల్సిన ఏర్పాట్ల కోసం మరో టీమ్​ పనిచేస్తుంది. ఇలా దళారులు కుమ్మక్కై సమన్వయంతో నిరంతరాయంగా గొలుసుకట్టు వ్యవస్థను కొనసాగిస్తున్నారు. భక్తులను దర్శనం కోసం పంపించే వ్యవస్థను పటిష్ఠంగా లేకపోవడం వల్ల ఆలయ ఆదాయానికి ప్రతిరోజూ గండి పడుతూనే ఉంది. పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో దళారులకు మూడు పువ్వులు ఆరుకాయలుగా దందా సాగుతోంది.

"దర్శన ఏర్పాట్లకు సంబంధించి జరుగుతున్న ఈ అక్రమ వ్యవహారాలను అరికట్టడానికి మేము తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. నిఘా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాలని భావిస్తున్నాం. ఈ విషయాన్ని ట్రస్ట్ బోర్డు దృష్టికి తీసుకెళ్లి, కఠినమైన నిబంధనలను అమలు చేసేలా ఆదేశాలు జారీ చేస్తాం" - భవాని శంకర్, ఆలయ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్

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