ETV Bharat / state

ఒక్క అక్షరాన్ని మార్చి విలువైన స్థలం కొట్టేశారు - దళారులు, అధికారుల కుమ్మక్కుతోనే!

నెల్లూరువాసితో కలిసి హైదరాబాద్‌లో నయా మోసం - పరిశీలించకుండానే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసిన పెద్దఅంబర్‌పేట సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ - మోసపూరిత రిజిస్ట్రేషన్‌ను, డాక్యుమెంట్‌ను రద్దు చేయాలని ఉన్నతాధికారులను ఆశ్రయించిన బాధితుడు

Land Disputes in Abdullapurmet
Illegal Plot Registration in Pedda Amberpet (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Illegal Plot Registration in Pedda Amberpet : భూయజమాని ఒకరైతే దాదాపు అదే పేరుతో ఉన్న మరొకరు రంగప్రవేశం చేసి ఆస్తిని కొట్టేసిన ఉదంతం హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతం పెద్ద అంబర్​పేట్​లో చోటు చేసుకుంది. దళారులు, అధికారులు కూడబలుక్కోవడంతో విలువైన ఆస్తిని కోల్పోయిన బాధితుడు ఏం చేయాలో తెలియక షాక్​ అయ్యాడు. ఆయన ఇంటి పేరు, తండ్రి పేరులోని ఒక అక్షరాన్ని తెలివిగా మార్చి విలువైన స్థలంపై అక్రమార్కులు హక్కులు పొందారు. అడ్రస్​, ఆధార్‌కార్డును పరిశీలించకుండానే సబ్​రిజిస్ట్రార్ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేయడం రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ నిర్లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా చూపుతోంది. అసలు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఇప్పటికీ యజమాని ఆధీనంలో స్థలం : సికింద్రాబాద్‌ ఈస్ట్‌ మారేడుపల్లికి చెందిన మోడేపల్లి మాల్యాద్రి (తండ్రి పేరు ఎం.కొండయ్య) 2001లో అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లో సర్వే నంబర్లు 187, 188లో 200 గజాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసి 83/2001 నంబరుతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారు. అయితే ఆ స్థలం ఇప్పటికీ ఆయన అధీనంలోనే ఉంది. కానీ ఈ ఏడాది జనవరిలో దానికి ఈసీ(ఎన్‌కంబరెన్స్‌ ధ్రువీకరణ)ని పరిశీలించుకోగా చూసి ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు. తనకు ఏ మాత్రం సమాచారం లేకుండానే 17/2026 డాక్యుమెంట్‌ పేరిట పెద్దఅంబర్‌పేట సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయంలో ఆ ప్లాట్​ హక్కులు మారినట్లు గుర్తించారు.

ఏపీ నుంచి తీసుకొచ్చి మరీ భూ దోపిడీ : కొందరు దళారులు ఏపీలోని నెల్లూరు నుంచి మేడేపల్లి మాల్యాద్రి (తండ్రి పేరు మాలకొండయ్య) అనే వ్యక్తిని తీసుకొచ్చారు. రిజిస్ట్రేషన్​ సాఫీగా జరిగేందుకు అతని తండ్రి పేరును ఎం.కొండయ్యగా మార్చేశారు. తన స్థలం డాక్యుమెంట్లు పోయాయని ప్రకటన ఇప్పించి రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ నుంచి నకలు కాపీలను తీసుకున్నారు. వాటికి ఆధార్‌ను అనుసంధానం చేసి ఏకంగా అతని ఆస్తిగా మార్చేశారు. అంతా కలిసి స్థలాన్ని తెలివిగా ఏపీలోని కడపకు చెందిన మరో వ్యక్తికి సేల్​ చేశారు. ఈ స్థలానికి సమీపంలో ఉండే కొందరు ఈ విషయాన్ని నిజమైన హక్కుదారైన మోడేపల్లి మాల్యాద్రికి తెలియజేయడంతో ఈసీలను పరిశీలించగా అసలు మోసం వెల్లడైంది. దాంతో బాధితుడు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆధార్‌ నంబరు ఆధారంగా పోలీసులు నెల్లూరు నుంచి మేడేపల్లి మాల్యాద్రిని హైదరాబాద్​కు రప్పించారు. కొందరు డబ్బులిచ్చి ఇలా చేయించారంటూ అతను చెప్పాడని బాధితుడు తెలిపారు.

ఎలా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసినట్లు? : భూయజమాని పేరు అచ్చం అలాగే ఉండటంతో ఈ రిజిస్ట్రేషన్‌ జరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నట్లు బాధితుడు చెబుతున్నాడు. అయితే, అసలు డాక్యుమెంట్‌లో భూయజమాని చిరునామా ఈస్ట్‌ మారేడుపల్లిగా నమోదై ఉంది. ఇంటి చిరునామా, ఫోన్‌ నంబర్లు సైతం ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ నెల్లూరుకు చెందిన మరొక వ్యక్తి నకలు డాక్యుమెంట్లు పొందినా, తానే యజమానిగా పేర్కొంటూ మరొకరికి స్థలాన్ని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసినా వాస్తవాలను గుర్తించకపోవడంపై తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

విచారణ చేస్తున్న రిజిస్ట్రేషన్​ శాఖ : యజమానికి తెలియకుండా ఇలా మోసపూరితంగా చేసుకున్న రిజిస్ట్రేషన్‌ను, డాక్యుమెంట్‌ను రద్దు చేయాలని స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఐజీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేసినా స్పందనలేదని బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉన్నతాధికారులవప వివరణ కోరగా ఈ సమస్యపై తమకు ఫిర్యాదు అందిందని, క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. డాక్యుమెంట్లలో నమోదు చేసిన యజమాని ఫోన్‌ నంబరుకు ఇలాంటి నకిలీలతో ముప్పు ఏర్పడినప్పుడు మెసేజ్​ వచ్చేలా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాలనే అభిప్రాయం విస్తృతంగా వ్యక్తమవుతోంది.

యజమానులు వారే - కానీ హక్కులే లేవు : నెలాఖరు నాటికి తీరనున్న దశాబ్దాల కల!

భూరిజిస్ట్రేషన్​లో ప్రభుత్వాధికారుల 'పైసా వసూల్' - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తనిఖీలు చేపట్టిన ఏసీబీ

TAGGED:

ILLEGAL PLOT REGISTRATION
LAND DISPUTES IN PEDDA AMBERPET
PEDDA AMBERPET REGISTRATION OFFICE
PROPERTY REGISTRATIONS
ILLEGAL PLOT REGISTRATION HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.