అప్పు తీర్చినా ఆస్తులు వదలని వ్యాపారులు - ఈ వడ్డీ ఉచ్చులో పడ్డారో ఇక అంతే సంగతులు!
Illegal Money Lending Gangs : నగరంలో అనుమతి లేని వడ్డీ వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. వడ్డీ వ్యాపారుల అధిక మొత్తంలో వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. నెలవారీ వడ్డీగా 10-20 శాతం అధిక వడ్డీ కట్టించుకుంటున్నారు.
Published : November 12, 2026 at 2:47 PM IST
అవసరం ఒకరిది, ఆశ మరొకరిది. ఆపదలోని ఉన్న సామాన్యుడి నిస్సహాయ స్థితిని ఆసరాగా చేసుకొని చీకటి సామ్రాజ్యంలో అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారులు తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నారు. ఇటీవల రాష్ట్రంలో అనుమతి లేని వడ్డీ వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. కొన్ని ముఠాలకు కాసులు కాదు కదా ఏకంగా ఆస్తుల్నే కురిపిస్తోంది. రుణం తీసుకుంటే గరిష్ఠంగా నెలకు పది శాతం దాకా వడ్డీలు వసూలు చేస్తున్న ఉదంతాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి.
- ఎల్బీనగర్లోని మన్సూరాబాద్తో పాటు కుత్బుల్లాపూర్ కేంద్రంగా అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న ముఠా అరెస్టుతో ఈ దందా అసలు రూపం బయటపడింది. నిందితులు తప్పుడు ప్రామిసరీ నోట్లతో ఇచ్చిన రుణానికి నాలుగైదు రెట్లు వసూలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇవ్వకపోతే బెదిరింపులు, దాడులకు పాల్పడుతూ బలవంతంగా ఖరీదైన ఆస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
దాదాపు 40 శాతం వడ్డీ ముందే మినహాయింపు
పేదల నుంచి మొదలుపెడితే ఉద్యోగులు, సినీ నిర్మాతలు, వ్యాపారులూ అప్పు తీసుకుంటారు. ఎంత రుణమైనా సర్దుబాటు చేయగలమని నమ్మించేందుకు ముఠాలు పెద్ద సంచులతో ప్రత్యక్షమవుతారు. కానీ అందులో కింద నకిలీ నోట్లు, పైన అసలు నోట్లు పెట్టి చూపిస్తారు. ఇక్కడే నిందితులు అసలైన మోసం మొదలుపెడతారు. నమ్మకం పేరిట దాదాపు 40 శాతం వడ్డీని ముందే మినహాయించుకుంటారు. మిగిలిన డబ్బు వారంలో సర్దుబాటు చేస్తామంటారు. ప్రామిసరీ నోటులో రెట్టింపు నగదు ఇచ్చినట్లు రాసుకుని వస్తారు. అడిగితే మిగతా సొమ్ము 2 రోజుల్లో సర్దుబాటు చేస్తామంటూ సంతకం చేయని చెక్కులు తీసుకుంటారు.
బాధితుల్లో మహిళలే ఎక్కువ
బెదిరింపులకు పాల్పడేవారిలో ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉండటం, ఇంటికొచ్చి అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో ఫిర్యాదు చేయడం లేదు. మన్సూరాబాద్కు చెందిన ముఠా దాదాపు 60 మందిని మోసగించినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. వారు గుడిసెల్లో ఉంటూ చీకటి దందా చేస్తున్నట్లు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లో పాల్గొనే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
- మణికొండకు చెందిన వైద్యుడు రూ.30 లక్షల రుణం కోసం మన్సురాబాద్ ముఠాను సంప్రదించగా అడ్వాన్సు వడ్డీ, ఇతర పేర్లతో రూ.15.5 లక్షల వసూలు చేశారు. ప్రామిసరీ నోట్లలో మాత్రం రూ.24.50 లక్షలు తీసుకున్నట్లు రాసుకుని 2 కార్లు, ఫోను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తూ అధిక వడ్డీలు చేస్తూ బెదిరింపులకు పాల్పడే వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం. అనధికారక ఫైనాన్షియర్ల దగ్గర రుణాలు తీసుకునేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రుణదాతల విశ్వసనీయతను నిర్ధారించుకుని ప్రతి లావాదేవీకి రసీదులు తీసుకోవాలి. ఖాళీ చెక్కులు, ప్రామిసరీ నోట్ల మీద సంతకాలు చేయొద్దు. రుణం పేరుతో వేధింపులకు గురైనా పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి''- బి. సుమతి, మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనర్
పేద కుటుంబాలే లక్ష్యంగా
అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారం కేవలం పట్టణాల్లోనే కాకుండా పల్లెల్లోనూ విస్తరించింది. రైతులు, చిరు వ్యాపారులు, ఆటో నడుపుకొనే వారే లక్ష్యంగా అధిక వడ్డీలతో అప్పులు ఇస్తూ జేబులు నింపుకొంటున్నారు. అప్పులు ఇచ్చే సమయంలో పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు, స్థిరాస్తి డాక్యుమెంట్లు, బంగారు నగలను కుదవ పెట్టుకుంటున్నారు.
ఇచ్చేది రూ.70 వేలు - వసూలు చేసేది రూ.4 లక్షలు - అధిక వడ్డీ ముఠా అరెస్టు
ప్రతినెలా కమిషన్లు, ఆపై వడ్డీ వ్యాపారాలు - పారిశుద్ధ్య కార్మికులపై సూపర్వైజర్ల దందా