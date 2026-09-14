ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో ప్లాట్​ కొంటున్నారా? - వీటిని చెక్​ చేసుకోకుంటే పాట్లు తప్పవు!

హైదరాబాద్​లో భూముల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. ఎకరానికి రికార్డు ధర పలుకుతోంది. దీంతో కొందరు అక్రమ లేఅవుట్లు వేసి ప్లాట్లు విక్రయిస్తున్నారు. వీటిని హెచ్​ఎండీఏ గుర్తిస్తే సమస్యలు రావొచ్చు. ప్లాట్​ కొనేముందు లేఅవుట్​ను చెక్​ చేసుకోవాలి.

Illegal Layouts In Hyderabad
హైదరాబాద్​లో అక్రమ లేఅవుట్లు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Illegal Layouts In Hyderabad : హైదరాబాద్​ మహానగరంలో భూముల ధరలు రికార్డు సృష్టిస్తున్నాయి. ఐటీ కారిడార్​లోనే కాకుండా నగరానికి చుట్టూ ఉన్న అవుటర్​ పరిసరాల్లోనూ ఎకరానికి రూ.2 వందల కోట్లకు పైనే ధరలు పలుకుకుతున్నాయి. ఇదే అదనుగా పలువురు అక్రమ లేఅవట్లను జోరుగా విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రభుత్వం హైదరాబాద్‌ మహానగరాభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్‌ఎండీఏ) పరిధిని 11 జిల్లాలకు విస్తరించింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో హెచ్​ఎండీఏ అనుమతి లేనిదే ఎక్కడా లేఅవుట్ వేయకూడదు. కానీ చాలా ప్రాంతాల్లో హెచ్​ఎండీఏ అనుమతి పొందకుండానే యథేచ్చగా లేఅవుట్లు వేస్తున్నారు. ప్రధానంగా జీవో 111 అమల్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ దందా జోరుగా సాగుతోంది. ఇక్కడ అక్రమార్కులు ఫాం ల్యాండ్​ పేరు చూపిస్తూ కుంటలుగా విభజించి అమ్ముతున్నారు.

హెచ్​ఎండీఏ ఆదాయానికి గండి
శంషాబాద్‌ పరిధిలోని తొండపల్లి, ఓటుపల్లి, చిన్న గోల్కొండ, శంకర్‌పల్లి, పెద్ద గోల్కొండ, సంఘీగూడ, రాళ్లగూడ తదితర ప్రాంతాల్లో అక్రమ లేఅవుట్ల దందా విచ్చలివిడిగా సాగుతోంది. ఘట్​కేసర్, యాదాద్రి భువనగిరి, మేడ్చల్​ ఇలా నగర శివారు ప్రాంతాల్లో పలువురు పది, ఐదు ఎకరాలను అక్రమంగా లేఅవుట్లుగా మార్చి అమ్ముకుంటూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. గతంలో హెచ్​ఎండీఏ ఇలాంటి ప్లాట్ల విక్రయాలపై నిఘా పెట్టి తగిన చర్యలు చేపట్టేది. కానీ తర్వాతి కాలంలో తగిన సిబ్బంది కొరతతో పట్టించుకునే నాథుడు కరవయ్యారు. మరోవైపు హెచ్​ఎండీఏకు అనుమతుల ద్వారా వచ్చిన ఫీజుల రూపంలో పోగయ్యే రూ.కోట్ల ఆదాయానికి అక్రమ లేఅవుట్లు గండి పెడుతున్నాయి.

లేఅవుట్​లో ఈ నిబంధనలు పాటించాలి

  • ఏదైనా ఓ ప్రాంతాన్ని లేఅవుట్​గా మార్చే ముందు అందుకు తగిన మాస్టర్​ప్లాన్​ రూపొందించాలి. అందులో రోడ్ల అనుసంధానం, నీటి వనరులు, జోనింగ్​ వ్యవస్థ వంటి ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ నిబంధనల ప్రకారం ఉంటేనే లేఅవుట్​ అనుమతి కోసం హెచ్​ఎండీఏ దగ్గర దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ప్రతి లేఅవుట్​కు ఎల్​పీ (లేఅవుట్​ పర్మిషన్​) నంబరు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది.
  • లేఅవుట్​లో రోడ్ల ప్లానింగ్ చాలా కీలకం. ఈ మేరకు అంతర్గత దారులు కచ్చితంగా 30 నుంచి 49 అడుగులు ఉండాలి. ప్రధానంగా లేఅవుట్​కు కనెక్టివిటీ రోడ్డు చాలా ముఖ్యం.
  • లేఅవుట్ మొత్తం​ విస్తీర్ణంలో కనీసం 10 శాతం స్థలాన్ని ప్రజా వినియోగం, పార్కుల కోసం కేటాయించాలి. ఈ మేరకు ఆ స్థలాన్ని స్థానిక సంస్థలకు గిఫ్ట్​ డీడ్​ చేయాలి.
  • ప్రతి లేఅవుట్‌లో 10 శాతం ప్లాట్లను మౌలిక వసతుల కోసం కేటాయించాలి. ఇందులో భాగంగా ఆ స్థలాన్ని హెచ్‌ఎండీఏ పేరు మీద తాకట్టు పెట్టాలి.

కొనుగోలు చేస్తే మునిగినట్లే
ముందస్తు నోటీసులు జారీ చేయకుండానే అనధికార లేఅవుట్‌లలోని కట్టడాలను, రోడ్లను కూల్చివేసే అధికారం హెచ్‌ఎండీఏకు ఉంటుంది. అటువంటి ప్రాంతాలలో నిర్మించిన ఇళ్లకు విద్యుత్, తాగునీరు లేదా ఇతర సౌకర్యాలు అందవు. ప్లాట్ రిజిస్టర్ చేసినప్పటికీ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి హెచ్‌ఎండీఏ లేదా స్థానిక మున్సిపాలిటీ నుంచి అనుమతి పొందలేరు. ప్లాట్ కొనుగోలు చేసే ముందు, లేఅవుట్ ప్లాన్ నంబర్ అధికారిక హెచ్‌ఎండీఏ పోర్టల్‌లో నమోదు అయ్యిందో లేదో సరిచూసుకోవాలి.

రాయదుర్గం భూములకు ఏమాత్రం తగ్గని క్రేజ్ - తాజావేలంలో ఎకరా భూమి రూ.204 కోట్లు

మీ భూమి 22(A) నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లిందా? - అయితే ఇలా చేయండి

TAGGED:

ILLEGAL LAYOUTS IN HYDERABAD
LAYOUT RULES AND REGULATIONS
LAYOUT CHECKING IN HMDA AREA
హైదరాబాద్​లో అక్రమ లేఅవట్లు
ILLEGAL LAYOUTS IN HMDA AREA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.