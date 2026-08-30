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అడిగినంత ఇచ్చుకో - అక్రమం - సక్రమం చేసుకో

హద్దు మీరుతున్న అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ల దందా - పవర్‌ఆఫ్‌ అటార్నీ ఇచ్చిన వ్యక్తి చనిపోయినా పట్టదు న్యాయస్థానం ఇంజంక్షన్‌ ఆదేశాలిచ్చినా లెక్కలేదు

Illegal Registrations in joint Krishna
ఉమ్మడి కృష్ణాలో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ దందా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 5:50 PM IST

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Illegal Registrations in joint Krishna : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ల దందా మితి మీరుతోంది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, కాసుల కక్కుర్తితో అడ్డగోలుగా ఆస్తుల హక్కులను మార్చేస్తున్నారు. వివాదాస్పద భూములను, న్యాయస్థానాలు ఇంజంక్షన్‌ ఆదేశాలిచ్చిన భూములనూ ఇష్టారీతిన రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేస్తున్నారు. అధికారులు భారీగా ముడుపులు తీసుకుని జేబులు నింపుకొంటుంటే నష్టపోయిన వారేమో అర్జీలు పట్టుకుని కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు.

  • గన్నవరం విమానాశ్రయం పరిధిలో విలువైన 3.43 ఎకరాల భూమిని 1996 లో కొన్నారు. అమ్మిన భూమికి యజమానులు ఇద్దరికి పవర్‌ ఆఫ్‌ అటార్నీ ఇచ్చినట్లు నకిలీ పత్రం సృష్టించారు. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని 2023లో 2,000 గజాల భూమిని కంకిపాడు సబ్​రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయంలో అడ్డగోలుగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నారు. వాస్తవానికి పవర్‌ ఆఫ్‌ అటార్నీ ఇచ్చిన ఇద్దరిలో ఒకరు 2016లో చనిపోయారు. ఇలా చనిపోతే నిబంధనల ప్రకారం పవర్‌ ఆఫ్‌ అటార్నీ చెల్లదు. అయినా కొందరు అధికారులు, సిబ్బంది, మధ్యవర్తులు భారీగా మామూళ్లు తీసుకుని అడ్డగోలుగా కథ నడిపారు. నష్టపోయిన రైతు ఫిర్యాదుతో అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఇప్పటికీ అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్‌ను రద్దు చేయలేదు.
  • జగ్గయ్యపేట పరిధి తొర్రగుంటపాలెంలో ఓ కుటుంబం 50 సంవత్సరాలుగా ఉంటోంది. వారికి ఇళ్ల స్థలాల హక్కు స్వాధీన పత్రాలు ఉన్నాయి. గ్రామంలో మరోవర్గంతో భూ వివాదాల నేపథ్యంలో న్యాయస్థానం ఇంజంక్షన్‌ ఆర్డర్‌ ఇచ్చింది. న్యాయస్థానం ఉత్తర్వులు లెక్క చేయకుండా కొద్దిరోజుల కిందట ఇష్టారాజ్యంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది భారీగా ముడుపులు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
  • తిరువూరు మండలం గానుగపాడులో ఓ వ్యక్తి 75 సెంట్ల భూమిని 2016లో సొసైటీలో పెట్టి రుణం తీసుకున్నారు. అప్పు చెల్లించకుండానే మరణించారు. ఇప్పటికీ పొలం మార్ట్‌గేజ్‌లో ఉండగానే వారసులకు తెలియకుండానే వేరొకరు కొన్నట్లు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేశారు.

కాళ్లరిగేలా తిరగటమే : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో చాలా కార్యాలయాల్లో మధ్యవర్తులు, అధికారులు, సిబ్బంది గ్రూప్​గా తయారై వ్యవహారాన్ని నడిపిస్తున్నారు. మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా దస్త్రం ముందుకు కదలడం లేదు. నేరుగా వెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకోవటం దాదాపు అసాధ్యమే. ఒకవేళ వెళ్లినా కాళ్లరిగేలా తిరగటమే తప్ప పని చేయటంలేదు.

సాధారణ రిజిస్ట్రేషన్లకు కమీషన్లు తీసుకోవటం సర్వసాధారణం కాగా కోర్టు ఉత్తర్వులున్న భూములు, రుణాలు తీసుకుని మార్ట్‌గేజ్‌లో ఉన్నవి, పవర్‌ ఆఫ్‌ అటార్నీ ఇచ్చిన వారు చనిపోయిన భూములైనా మామూళ్లు ఇస్తే చాలు అడ్డగోలుగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేస్తున్నారు. ఒక్కో రిజిస్ట్రేషన్‌కు రూ.లక్షల్లో వసూలు చేస్తున్నారు.

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