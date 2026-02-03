ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ బాగా డెవలప్​ అయింది - ఏ గన్​ అయినా మనదగ్గర దొరకడం గ్యారెంటీ!

ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి తుపాకుల దిగుమతి - డబ్బులిస్తే ఏ మోడల్ అయినా దొరుకుతుందని భరోసా - ఇటీవల కాలంలో పెరుగుతున్న గన్ కల్చర్ - కోఠి ఘటనలో ఇంకా దొరకని దుండగులు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Illegal Guns Culture In Telangana : నిత్యం రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్ మహానగరంలో తుపాకీ కాల్పులు ఒక్కసారిగా కలకలం రేపాయి. నగరంలో గన్ కల్చర్‌ను పూర్తి స్థాయిలో తగ్గించడానికి పోలీసులు పటిష్ఠ చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ దానికి అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. ఇటీవలే తుపాకీలు చూపించి బంగారు దుకాణాన్ని దోచుకున్న అంతరాష్ట్ర దొంగల ముఠా మరోసారి రెచ్చిపోయింది. పొరుగు రాష్ట్రాలలో చౌకగా తుపాకీలు కొనుగోలు చేసి నగరంలో దోపీడీలకు తెరలేపుతున్నారు. తాజాగా కోఠిలోని ప్రధాన రహదారి వద్ద ఉన్న ఏటీఎం కేంద్రంలో ఇద్దరు అంతరాష్ట్ర దొంగలు ఓ వ్యక్తిపై గన్‌తో కాల్పులు జరిపి 6 లక్షల రూపాయలు దోచుకుని పరారయ్యారు.

ముఖానికి ముసుగులు ధరించి : నాంపల్లికి చెందిన రిన్షద్‌ అనే వస్త్ర వ్యాపారి డబ్బులు డిపాజిట్ చేయడానికి కోఠిలోని ఓ ఏటీఎం వద్దకు వచ్చాడు. డబ్బుల బ్యాగ్‌తో వచ్చిన రిన్షద్‌ను గమనించిన దుండగులు ముఖానికి ముసుగులు ధరించి అతడిని అనుసరించి ఏటీఎం కేంద్రంలోకి ప్రవేశించారు. తుపాకీతో బెదిరించి డబ్బుల సంచి ఇచ్చేయాల్సిందిగా బెదిరించారు. ఊహించని పరిణామంతో హడలిపోయిన రిన్షద్‌ డబ్బులు ఇచ్చేందుకు ససేమిరా అన్నాడు. దీంతో అతనిపై కాల్పులు జరిపిన దుండగులు నగదు బ్యాగ్‌ లాక్కుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

హైదరాబాద్ బాగా డెవలప్​ అయింది - ఏ గన్​ అయినా ఇక్కడే దొరుకుతాయి (ETV)

"కోఠీలో ఎస్బీఐ బ్రాంచ్​ పక్కనే ఉన్న ఏటీఎం దగ్గరకు ఓ వ్యక్తి డబ్బులు జమ చేసేందుకు వచ్చాడు. అదే సమయంలో పక్కన ఉన్న బస్టాండ్​ దగ్గర నుంచి నిందితులు ఇద్దరు అతని వద్దకు వచ్చి బాధితుడిపై దాడి చేశారు. అతని కాలిపై కాల్పులు జరిపి, తన వద్ద ఉన్న రూ.6లక్షలు తీసుకుని, అతని బండిపైనే పారిపోయారు. సీసీటీవి ఫుటేజ్​, క్లూస్​ టీం ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. వారిని గాలించేందుకు ఐదు ప్రత్యేక బృందాలు పని చేస్తున్నాయి. " - శిల్పవల్లి, డీసీపీ

ఐదు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు : దుండగులు బాధితుడి ద్విచక్ర వాహనంపైనే కాచిగూడ వరకు ప్రయాణించి అక్కడ బైక్ వదిలి పెట్టారు. అక్కడి నుంచి సికింద్రాబాద్‌ వైపు వెళ్లినట్టు పోలీసుల విచారణలో తెలింది. సికింద్రాబాద్‌ నుంచి ఎటువైపు వెళ్లారనే విషయంపై పోలీసులు లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు. నిందితులను పట్టుకోవడానికి ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని పోలీసులు తెలిపారు. ఇటీవల నగరంలో గన్ కల్చర్ పెరుగుతోంది. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి భారీగా తుపాకులు దిగుమతి అవుతున్నాయి. రూ.5 వేల నుంచి 30వేలకే మీకు నచ్చిన మోడల్ గన్ లభిస్తుంది.

"ఎవరైనా తమ దగ్గర గన్​ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఒక లక్ష నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది. అంతే కాకుండా పోలీసుల అనుమతి కూడా అవసరం. అలాగే లైసెన్స్​ ఉన్న​ గన్​తో నేరం చేసేవారి సంఖ్య సుమారు 2 శాతం మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ మిగతా నేరాలు అనుమతి లేని తుపాకుల కారణంగానే ఉంటాయి. ఈ తుపాకులన్నీ మధ్యప్రదేశ్​ లేదా ఉత్తర్​ ప్రదేశ్ ​నుంచి వచ్చినవే. ఇవి రూ.5 వేల నుంచి రూ.20 వేల లోపు లేదా రూ. 30 వేలకు మంచి తుపాకులు దొరుకుతున్నాయి. ఈ తుపాకులను కట్టడి చేయడానికి వాటికి సంబంధించిన పలు చోట్ల తనిఖీలు జరపాలి." - రెడ్డెన్న, విశ్రాంత అదనపు డీసీపీ

తనిఖీలతో ఏం ప్రయోజనం లేదు : హైదరాబాద్‌కు ఎక్కువగా మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్‌ నుంచి దేశవాళీ తుపాకుల సరఫరా జరుగుతుంది. పోలీసులు పలుమార్లు రైడింగ్‌లు చేసినా ఈ అక్రమ గన్స్‌కు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో తక్కువగా ధరకు కొనుగోలు చేసి వాటిని హైదరాబాద్‌ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో చౌకగా విక్రయిస్తున్నారు. కూలి పనులకు వచ్చే బిహారీలు సైతం డబ్బులు కోసం ఈ అక్రమ తుపాకీలు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. పోలీసులు పటిష్ట నిఘా పెట్టి తుపాకీల సరఫరాకు అడ్డుకట్ట వేయకపోతే బజారులో బొమ్మల్లా గన్స్‌ అమ్మకాలు సాగించే అవకాశం ఉంది.

కోఠి కాల్పుల ఘటన : కాచిగూడలో బండి వదిలి, పోలీసులను ఏమార్చి

నిఘా నేత్రాలకు చిక్కరు - వరుస చోరీలు ఆపరు : పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్న దొంగలు

