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యథేచ్ఛగా లింగనిర్ధారణ, గర్భ విచ్ఛిత్తి - క్లినిక్​ల నుంచి ఆస్పత్రుల వరకు ఇదే తంతు!

నర్సింగ్​హోంల నుంచి క్లినిక్​ల వరకు లింగ నిర్ధారణ, అబార్షన్ల తంతు - గొలుసుకట్టు తరహాలో ఓ క్లినిక్​ నుంచి మరోదానికి సంబంధాలు - ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఉదంతాలే తార్కాణం

Illegal Gender Determination in Hyderabad
Illegal Gender Determination in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 8:57 PM IST

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Illegal Gender Determination in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలో అక్రమ లింగనిర్ధారణ, గర్భ విచ్ఛిత్తి కార్యకలాపాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయి. చిన్నచిన్న క్లినిక్‌లు, నర్సింగ్‌హోంల నుంచి పెద్ద ఆస్పత్రుల వరకు ఈ తంతు కొనసాగుతోంది. ఇటీవల ఉదంతాలే ఇందుకు తార్కాణమని చెప్పవచ్చు. ఎల్బీనగర్‌ పోలీసులు చేసిన డెకాయ్‌ ఆపరేషన్‌లో పలు విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. వనస్థలిపురంలోని హయగ్రీవ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్​ నుంచి కేసరి ఫస్ట్‌ ఎయిడ్‌ క్లినిక్, శ్రీసాయి ధనుష్‌ క్లినిక్‌ ఇలా పలు హాస్పిటల్స్ పాత్ర తేటతెల్లమైంది. గొలుసుకట్టు మాదిరిగా ఒక క్లినిక్‌ నుంచి ఇంకోటి అక్కడ నుంచి మరొక ఆస్పత్రికి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఈవిధంగా ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లుగా స్పష్టమవుతోంది.

పర్యవేక్షణ అంతంతమాత్రమే : గ్రేటర్‌ వ్యాప్తంగా దాదాపు 1000కి పైగా స్కానింగ్‌ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఆయా సెంటర్లపై వైద్య ఆరోగ్యశాఖాధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం తాజా ఘటనతో తేటతెల్లమైంది. పోలీసులు చేపట్టిన డెకాయ్‌ ఆపరేషన్‌లో నిర్వాహకులు ఏమాత్రం జంకు లేకుండా వచ్చినవారు ఎవరనేది ఆరా తీయకుండా అబార్షన్‌తోపాటు లింగనిర్ధారణ పరీక్షలకు అంగీకరించి అడ్వాన్సులను సైతం వసూలు చేశారంటే ఈ అక్రమాలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయది అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొన్ని సెంటర్ల నుంచి నెలవారీగా మామూళ్లు అందుతున్నాయని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా పలు స్కానింగ్‌ సెంటర్లు పీసీ-పీన్‌డీటీ చట్టం నిబంధనలను గాలికొదిలేస్తున్నాయి. గతంలో కూడా నాంపల్లి, మలక్‌పేట్, సికింద్రాబాద్, ఎల్‌బీనగర్‌ ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా మోసాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సంబంధిత అధికారుల నిరంతర నిఘా లేకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితికి కారణం. సామాజిక పరమైన అవగాహన లేకుండా కొంతమంది స్కానింగ్‌ సెంటర్లు, ఆస్పత్రుల బాట పడుతుండటంతో వారి నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు.

అసలు చట్టం ఏం చెబుతుంది : పీసీపీఎన్‌డీటీ చట్టం ప్రకారం గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ ఆడ లేదా మగ అని చెప్పడం నేరం. స్కానింగ్‌ కేంద్రాల్లో డాక్టర్లు లేదా టెక్నీషియన్లు గర్భస్థ శిశువు ఆడ, మగ అని చెప్పడం, రాయడం, సైగ చేయడం కూడా నేరమే అవుతుంది. ప్రతి గర్భిణికి స్కాన్‌ చేసినప్పుడు కారణం, తల్లిదండ్రుల వివరాలు ఫారం ఎఫ్‌లో తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.

ప్రతి నెలా ఈ వివరాలు వైద్య ఆరోగ్యశాఖకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. చట్టాన్ని అతిక్రమించినట్లయితే మొదటి తప్పునకు 3 ఏళ్లు జైలు, రూ.10 వేల జరిమానా, రెండోసారి చేస్తే అయిదేళ్ల జైలు, రూ.50 వేల వరకు జరిమానాతోపాటు స్కానింగ్‌ సెంటర్, హాస్పిటల్​ గుర్తింపు రద్దు చేయవచ్చు. హైదరాబాద్​ నగరంలో పీసీపీఎన్​డీటీ చట్టం సక్రమంగా అమలు కావడం లేదన్నది బహిరంగ రహస్యం. అధిక శాతం సెంటర్లలో ఫారం ఎఫ్‌ను నింపడం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్యాకేజీల పేరుతో గుట్టుగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు సైతం చేస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు దృష్టిసారించి అలాంటి కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహించాల్సి ఉందని నగరవాసులు కోరుతున్నారు.

వనస్థలిపురంలో లింగ నిర్ధరణ పరీక్షల గుట్టురట్టు : గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ ఆడ, మగ అని తేల్చేస్తూ, చట్టానికి వ్యతిరేకంగా దందా సాగిస్తున్న ముఠా నెట్‌వర్క్‌ను ఇటీవల హైదరాబాద్ నగర శివారులోని వనస్థలిపురం పోలీసులు ఛేదించారు. పోలీసులు సినీ ఫక్కీలో డెకాయ్ ఆపరేషన్ చేపట్టి నిందితులను పక్కా ఆధారాలతో అరెస్టు చేశారు.

వివరాల్లోకి వెళితే, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని వనస్థలిపురంలోని హయగ్రీవ హాస్పిటల్​లో గర్భస్థ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులకు కొద్దిరోజుల క్రితం సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు నిందితులను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకోవాలని పక్కా ప్లాన్ వేశారు. నిందితులను బురిడీ కొట్టించేందుకు పోలీసులు ఓ మహిళా పోలీసు అధికారిని గర్భిణిగా నటింపచేసి కీలక వివరాలను సేకరించి నిందితులను పట్టుకున్నారు.

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