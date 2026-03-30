డొమెస్టిక్​ రూ.2 వేలు - కమర్షియల్​ రూ.3 వేలు - కొరత పేరు చెప్పి దోచేస్తున్నారు!

వరంగల్‌లో గ్యాస్‌ సిలిండర్ల అక్రమ దందా - అక్రమ రవాణా, నల్లబజారు పెరుగుదలతో వినియోగదారులపై తీవ్ర ప్రభావం - వినియోగదారుల వేదనను తెలియజేస్తున్న వాస్తవ సంఘటనలు

Illegal Gas Cylinder Racket in Warangal
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 4:24 PM IST

Illegal Gas Cylinder Racket in Warangal : వరంగల్‌ జిల్లాలో గ్యాస్‌ సిలిండర్ల అక్రమ రవాణా, నల్లబజారు విక్రయాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. గ్యాస్‌ సరఫరాలో లోపాలు, అధికారుల నిర్లక్ష్యం కలిసి ఈ సమస్యను మరింత తీవ్రంగా మారుస్తున్నాయి. సాధారణంగా మార్కెట్‌లో వాణిజ్య సిలిండర్‌ ధర రూ.2,166, గృహ వినియోగ సిలిండర్‌ ధర రూ.984గా ఉండగా, అక్రమంగా వీటిని అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. వాణిజ్య సిలిండర్‌ను రూ.3,000 వరకు, గృహ సిలిండర్‌ను రూ.2,000 వరకు అమ్ముతూ కొందరు దందా సాగిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి సామాన్య వినియోగదారులకు తీవ్రమైన ఆర్థిక భారం అవుతోంది.

సరఫరా లోపాలు - వినియోగదారుల ఇబ్బందులు : గ్యాస్‌ బుకింగ్‌ చేసిన తర్వాత సకాలంలో డెలివరీ జరగకపోవడం వినియోగదారులకు పెద్ద సమస్యగా మారింది. బుకింగ్‌ చేసిన 10 నుంచి 15 రోజులు గడిచినా సిలిండర్‌ ఇంటికి రాని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అత్యవసర సమయంలో కూడా గ్యాస్‌ అందక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని అక్రమ వ్యాపారులు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని, అధిక ధరలకు సిలిండర్లను విక్రయిస్తున్నారు.

వినియోగదారుల వేదనను తెలియజేస్తున్న వాస్తవ సంఘటనలు : -

  • నగరంలోని ప్రశాంత్‌నగర్‌కు చెందిన ఓ వినియోగదారుడు ఈ నెల 17న హెచ్‌పీ యాప్‌ ద్వారా గ్యాస్‌ బుక్‌ చేసుకున్నప్పటికీ, 12 రోజులు గడిచినా ఇప్పటికీ సిలిండర్‌ అందలేదు. సంబంధిత ఏజెన్సీకి ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన లేదు. పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులకు తెలియజేసినా ఎలాంటి చర్యలు కనిపించలేదు.
  • అలాగే రెడ్డి కాలనీకి చెందిన మరో వినియోగదారుడు మార్చి 5న భారత్‌ గ్యాస్‌ బుక్‌ చేసుకున్నారు. మార్చి 18న డెలివరీ అయినట్లు సందేశం వచ్చినప్పటికీ, వాస్తవంగా సిలిండర్‌ అందలేదు. అనుమానం ఏమిటంటే, ఆ సిలిండర్‌ను మరొకరికి అధిక ధరకు విక్రయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఏజెన్సీకి, కాల్‌ సెంటర్‌కు ఫోన్‌ చేసినా స్పందన లేకపోవడం వినియోగదారుల అసహనాన్ని పెంచుతోంది.

ఏజెన్సీల నిర్లక్ష్యం - అధికారుల అలసత్వం : నగరంలోని కొన్ని గ్యాస్‌ ఏజెన్సీలకు పరిమితికి మించి కనెక్షన్లు ఉన్నాయని, వాటి నిర్వహణలో లోపాలు ఉన్నాయని స్వయంగా పౌర సరఫరా శాఖ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ అధికారులు అంగీకరిస్తున్నారు. వినియోగదారుల నుంచి ఫిర్యాదులు అధికంగా వస్తున్నప్పటికీ, ఆయా ఏజెన్సీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంలో అధికారులు వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు తనిఖీలు చేస్తున్నామని చెప్పినా, వాటి ప్రభావం మాత్రం కనిపించడం లేదు.

నల్లబజారు దందాకు కారణాలు : గ్యాస్‌ కొరత పేరుతో కొందరు అక్రమంగా సిలిండర్లను దాచిపెట్టి, అవసరమైనప్పుడు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. సరఫరా వ్యవస్థలో పారదర్శకత లేకపోవడం, డెలివరీ వ్యవస్థలో అవినీతి, ఏజెన్సీలపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. సాంకేతికంగా బుకింగ్‌ వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ, దాని అమలు సక్రమంగా జరగకపోవడం సమస్యను మరింత పెంచుతోంది.

పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు : ఈ సమస్యను నియంత్రించాలంటే అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం అత్యవసరం. అక్రమంగా సిలిండర్లను విక్రయిస్తున్న వారిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలి. గ్యాస్‌ డెలివరీ వ్యవస్థను పారదర్శకంగా మార్చి, ప్రతి బుకింగ్‌కు సంబంధించిన వివరాలను వినియోగదారులకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. ఫిర్యాదులపై తక్షణ స్పందన ఇవ్వడం, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంపొందించాలి.

వరంగల్‌లో గ్యాస్‌ సిలిండర్ల అక్రమ దందా సామాన్య ప్రజల జీవన విధానంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. సరఫరా లోపాలు, అధికారుల నిర్లక్ష్యం కలిసి సమస్యను మరింత క్లిష్టంగా మారుస్తున్నాయి. వినియోగదారుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటేనే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

