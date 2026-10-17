మొక్కజొన్న మాటున గంజాయి - రెండున్నరేళ్లుగా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగు
Illegal Ganja Cultivation in Duttalur: నెల్లూరు జిల్లాలో పొలం కౌలుకు తీసుకుని రెండున్నరేళ్లుగా మూడో కంటికి తెలియకుండా గంజాయి మొక్కలను పండిస్తున్నారు. డ్రోన్ సాయంతో పోలీసులు గుర్తించి దహనం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:58 AM IST
Illegal Ganja cultivation in duttalur: కౌలుకు తీసుకున్న పొలంలో రెండున్నరేళ్లుగా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగు చేస్తున్న గంజాయి పంటను పోలీసులు గుర్తించారు. చుట్టూ మొక్కజొన్న సాగు చేస్తూ, మధ్యలో రెండెకరాలకుపైగా విస్తీర్ణంలో గంజాయి పెంచుతున్న వైనం వెలుగులోకి వచ్చింది. డ్రోన్ సాయంతో పంటను గుర్తించిన పోలీసులు శుక్రవారం దహనం చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ఆరుగురిని అరెస్టు చేయగా, మరో ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నారు.
డ్రోన్ సాయంతో గుర్తింపు: దుత్తలూరు పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలోని దుత్తలూరు-నందిపాడు మార్గంలో జాతీయ రహదారి 565 సమీపంలోని ఇటుక బట్టీల వద్ద అటవీ ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఈ సాగు జరుగుతోంది. ఈ పొలం గ్రామానికి దూరంగా ఉండటంతో ఇన్నాళ్లూ ఈ వ్యవహారం బయటపడలేదు. గంజాయి సాగుపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో గురువారం సాయంత్రం డ్రోన్ సాయంతో తనిఖీలు నిర్వహించి గంజాయి మొక్కలను గుర్తించారు. అనంతరం పొలం వద్ద ఉన్న కొందరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
1,731 గంజాయి మొక్కలు: రెండున్నరేళ్లుగా సాగుచేసి అమ్ముతున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. సుమారు 1,731 గంజాయి మొక్కలను డ్రిప్ విధానంలో నీరు పెడుతున్నట్లు తెలుసుకున్నారు. పంట చేతికొస్తే సుమారు రూ.కోటి ఆదాయం వస్తుందని నిందితులు పేర్కొన్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు. శుక్రవారం ఉదయం ఎస్పీ అజిత వేజెండ్ల ఆధ్వర్యంలో గంజాయి మొక్కలకు నిప్పు పెట్టి కాల్చివేశారు.
అప్పుల నుంచి బయటపడేందుకు: ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన నిందితుడు దుత్తలూరుకు చెందిన ఉప్పలపాటి సుబ్బారెడ్డి కొన్నేళ్ల క్రితం ఇతరుల వద్ద భూమిని కౌలుకు తీసుకున్నారు. తొలుత ఇతర పంటలు సాగు చేసిన అతను, ఆ తర్వాత గంజాయి సాగు ప్రారంభించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పంట వద్దకు ఎవరూ వెళ్లకుండా ఇద్దరిని కాపలాగా ఉంచినట్లు తెలిసింది. డ్రైవర్గా, కాంట్రాక్టర్గా, వ్యాపారిగా పనిచేసిన ఉప్పలపాటి సుబ్బారెడ్డి అప్పుల్లో కూరుకుపోవడంతో గంజాయి సాగు, రవాణా వైపు మళ్లినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.
అల్లూరి జిల్లా నుంచి గంజాయి విత్తనాలు తీసుకొచ్చి సాగు చేసినట్లు నిందితుడు పోలీసుల విచారణలో ఒప్పుకున్నారు. దీనికి గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన పవన్రెడ్డి ఆర్థిక సాయం అందించగా, చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరుకు చెందిన శ్రీకాంత్ గంజాయి కొనుగోలు చేసేందుకు ముందస్తుగా రూ.50 వేలు ఇచ్చినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.
ముగ్గురు ఒడిశా వాసులు పరారీ: ఈ వ్యవహారంలో మొత్తం 9 మంది ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరిలో ఆరుగురిని అరెస్టు చేయగా, మరో ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నారు. పరారీలో ఉన్నవారు ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందినవారని పోలీసులు తెలిపారు. మిగతా ఆరుగురు దుత్తలూరుకు చెందినవారే. గంజాయి సాగు వెనుక ఎవరున్నారనే విషయాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
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