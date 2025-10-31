ఇంజినీర్లతో కుమ్మక్కై అక్రమంగా విద్యుత్తు కనెక్షన్లు - సీఎండీ ఆదేశాలతో డీపీఈ, విజిలెన్స్ విచారణ
అధికారులతో కుమ్మక్కై కొన్ని బడా నిర్మాణ సంస్థల అక్రమాలు - నకిలీ ఆక్యుపెన్సీ పత్రాలతో విద్యుత్తు నియంత్రికలు, కనెక్షన్లు - విచారణకు ఆదేశించిన ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ
Published : October 31, 2025 at 8:32 PM IST
Illegal Electrical Connections in Hyderabad : భవన నిర్మాణదారులు విద్యుత్తు కనెక్షన్లు పొందేందుకు అక్రమదారులు తొక్కుతున్నారు. అంటే ఏదో 50, 100 గజాల్లో ఇళ్లు కట్టుకునే సామాన్యులు కాదు. ఆకాశహర్మ్యాలు నిర్మిస్తున్న బడా సంస్థలే ఈ అడ్డుదారులు తొక్కేందుకు పాల్పడుతున్నాయి. నకిలీ ఆక్యుపెన్సీ పత్రాలు (ఓసీ) సమర్పించి, ఇంజినీర్లతో కుమ్మక్కై అక్రమంగా విద్యుత్తు కనెక్షన్లు పొందుతున్నాయి. విజిలెన్స్, విద్యుత్తు చౌర్య నిరోధక విభాగం(డీపీఈ) విచారణలో ఈ తరహా అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తుండటం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.
10 మీటర్ల ఎత్తు దాటితే తప్పనిసరి : సాధారణంగా విద్యుత్తు కనెక్షన్ పొందాలంటే జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండీఏ, మున్సిపాలిటీల నుంచి పర్మిషన్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. నిర్మాణ సమయంలో కేటగిరి-8 కింద తాత్కాలికంగా విద్యుత్తు కనెక్షన్ జారీ చేస్తారు. నిర్మాణం పూర్తయ్యాక గృహ, వాణిజ్య కనెక్షన్లను జారీ చేస్తారు. 10 మీటర్ల ఎత్తు దాటిన భవనాలకు ఆయా సంస్థలు జారీ చేసే ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది లేకుండా జారీ చేయవద్దని ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు సైతం డిస్కంను ఆదేశించింది. గతంలో ఆక్యూపెన్సీ సర్టిఫికేట్ లేకుండా జారీ చేసిన భవనాల కనెక్షన్లపై టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ ఆదేశాల మేరకు డీపీఈ, విజిలెన్స్ విచారణ చేపట్టాయి.
అక్రమంగా అంటగడుతున్నారు : నల్లగండ్ల సెక్షన్ శేరిలింగంపల్లిలో ఆర్డీబీ హైదరాబాద్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే సంస్థ 19 అంతస్తుల ఆకాశహర్మ్యాన్ని(బహుళ అంతస్థుల భవనం) నిర్మించింది. దీనిలో 625 ఫ్లాట్లు నిర్మించారు. తొలుత 285 పవర్ కనెక్షన్లు కావాలని 2022 ఫిబ్రవరిలో అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు. ఈ కనెక్షన్లు అన్ని 2024 డిసెంబరు నెలలో జారీ చేసినట్లు డిస్కం రికార్డులు చెబుతున్నాయి.
ఓసీ సమర్పించకపోయినా 285 సర్వీసులను గృహ విభాగం కింద అధికారులు విడుదల చేశారు. ఇందులో 220 ఫ్లాట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే భవనంలోకి దిగిన వినియోగదారులు అందరికీ తాత్కాలిక కనెక్షన్ అంటే కేటగిరి-8 కిందకు మార్చేందుకు నోటీసులు జారీ చేశారు. కొందరు రియల్టర్లు విద్యుత్తు అధికారులు, సిబ్బందితో కుమ్మక్కై అక్రమ కనెక్షన్లు పొంది కొనుగోలుదారులకు ఇళ్లను విక్రయిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత కొన్న వాళ్లు నానాపాట్లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది.
- ఓల్డ్ బోయిన్పల్లిలో అంజద్బేగ్ నాలుగంతస్తులకు జీహెచ్ఎంసీ దగ్గర అనుమతి తీసుకొని జీ+5 భవనం నిర్మించారు. దీనికోసం 22 కరెంటు కనెక్షన్లు తీసుకున్నారు. విజిలెన్స్ విచారణలో ఫోర్జరీ ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ సమర్పించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. బోయిన్పల్లి ఐసీఎస్సీ ఏడీఈ రోషన్, బోయిన్పల్లి ఏఈ అఖిల్పై చర్యలు తీసుకోవాలని విజిలెన్స్ సిఫారసు చేసింది.
- ఇబ్రహీంబాగ్ సబ్డివిజన్, నార్సింగి సెక్షన్ పరిధిలో 2024 అక్టోబరులో ధాన్వి ఇన్ఫ్రా ఎల్టీఎం అనే సంస్థ నుంచి దరఖాస్తు వచ్చింది. దీనిలో 65 ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. త్రీఫేజ్ 65 కనెక్షన్ల కోసం, ఒక కామన్ మీటర్ కోసం దరఖాస్తు చేశారు. 2025 జులైలో వీటి కనెక్షన్లను అధికారులు మంజూరు చేశారు. ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టగా ఓసీ లేకుండా కనెక్షన్లు మంజూరు చేసినట్లు గుర్తించారు. మూడు నెలల తర్వాత ఓసీని ఆన్లైన్ ద్వారా సమర్పించారు. విచారించగా అది సైతం నకిలీదని తేలింది.
