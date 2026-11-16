ఇందిరమ్మ కాలనీలో కబ్జాల పర్వం - విమర్శలకు తావిస్తున్న అధికారుల ఉదాసీన వైఖరి
Encroachments at Indiramma Plots : నిరుపేదలు ఇళ్లు నిర్మించుకునేందుకు ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన స్థలాల్లో అక్రమనిర్మాణాలు వెలుస్తున్నాయి. తమకు పంపిణీ చేసిన స్థలాల్లో వేరొకరు నిర్మాణాలు ఇళ్లు నిర్మించుకున్నారని లబ్ధిదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 6:11 PM IST
ఇందిరమ్మ కాలనీలో అర్హులైన నిరుపేద కుటుంబాల వారికి దాదాపు 17 ఏళ్ల క్రితం భూమి కొనుగోలు చేసి లబ్ధిదారులను గుర్తించి అధికారులు పట్టాలిచ్చారు. వీటిలో కొంతమంది మాత్రమే ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. మిగతా స్థలాల్లో మాత్రం అక్రమ నిర్మాణాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, ఇష్టారాజ్యంగా వెలుస్తున్న ఈ అనధికార కట్టడాలపై అధికారుల ఉదాసీన వైఖరి పలు విమర్శలకు తావిస్తోంది. ప్రజాప్రతినిధులు కూడా పట్టించుకోవడం లేదనేటువంటి ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
కబ్జాకోరల్లో పేదల ఇళ్ల స్థలాలు
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో 2008లో అప్పటి ప్రభుత్వ హయాంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం దాదాపు 13.5 ఎకరాల భూమిని సేకరించి కొనుగోలు చేశారు. 2009లో భూమి లేని నిరుపేదలు ఎస్సీలకు(హరిజనులు)-40, బీసీలకు-134, ఎస్టీలకు(గిరిజనులు)-01, ఓసీలకు-15 చొప్పున కేటాయించి ఇళ్ల నిర్మాణ పత్రాలు అందజేశారు.
అయితే వారిలో కొంత మంది మాత్రమే ఇళ్లను నిర్మించుకున్నారు. మరికొందరు పట్టాలు తీసుకొని ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టలేదు. ఆ స్థలం ఎక్కడుందో వారికి తెలియని దుస్థితి నెలకొంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తమకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చారని, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం వేరొకరు ఇళ్లు నిర్మించుకున్నారని ముస్తాబాద్ గ్రామ పరిధిలోని వెంకయ్యకుంటకు చెందిన పలువురు లబ్ధిదారులు మండల కేంద్రంలో నిరసన తెలిపారు. అప్పటి అధికారులు ‘మీ స్థలం గుర్తించి ఇస్తాం. లేదంటే మరో చోట ఇప్పించేలా’ చూస్తామని చెప్పారని బాధితులు అంటున్నారు. అది అంతటితోనే ఆగిపోయింది.
శాఖాపరమైన చర్యలు చేపడతాం
ఇందిరమ్మ కాలనీలో అక్రమ నిర్మాణాలపై కార్యదర్శి శివ ప్రసాద్ను వివరణ కోరగా తాను ఇటీవలే బదిలీపై వచ్చానట్లు వివరించారు. అక్రమ నిర్మాణాలకు సంబంధించిన సమాచారం ఏవైనా తమ దృష్టికి వస్తే వాటిపై శాఖాపరమైన చర్యలు చేపడతామని తెలిపారు.
అసలు లబ్ధిదారులు 105 మందే
సుమారు 150 ఇళ్లు నిర్మించుకున్నట్లు పలువురు చెబుతున్నారు. అందులో దాదాపు 105 మంది అసలైన లబ్ధిదారులు ఉన్నారని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. మిగతావారు ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా నిర్మించుకున్నారనేటువంటి ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు మారుతున్నారే తప్ప కాలనీ స్థలాలపై పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో కాలనీలో దాదాపు 3 ఎకరాల స్థలంలో అప్పటి మంత్రి కేటీఆర్ చొరవతో 13 బ్లాకులు, 156 డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. 2022లో లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేశారు. ఖాళీ స్థలాలను మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని, రాత్రికి రాత్రే పలువురు ఆక్రమణకు పాల్పడుతున్నారని కాలనీవాసులే చెప్పడం గమనార్హం. ఈ నిర్మాణాలపై దృష్టి సారించాలని గ్రామ సభల్లో పలుమార్లు ప్రస్తావించినప్పటికీ ప్రజాప్రతినిధులు, సంబంధిత అధికారులు నోరుమెదపడం లేదు.
స్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జానే - ఇది ఆదిలాబాద్లో స్థిరాస్తి వ్యాపారుల తీరు
ఆక్రమణలతో హైదరాబాద్ అల్లకల్లోలం - హైడ్రా రాకతో ఆ అధికారుల్లో హడల్