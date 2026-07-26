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విశాఖ జీవీఎంసీ నిర్లక్ష్యంతో యథేచ్ఛగా అక్రమ నిర్మాణాలు - ఆధారాలతో ఫిర్యాదులిస్తున్నా చర్యలు శూన్యం

మధురవాడ, గాజువాక, పెందుర్తిలో నిబంధనలకు తూట్లు - పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు

Illegal Constructions In Visakhapatnam Due To GVMC's Negligence
Illegal Constructions In Visakhapatnam Due To GVMC's Negligence (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 3:58 PM IST

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Illegal Constructions in Visakhapatnam Due To GVMC Negligence : విశాఖపట్నంలో అక్రమ నిర్మాణాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నా, వాటిని అడ్డుకోవాల్సిన జీవీఎంసీ పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం మాత్రం చోద్యం చూస్తోందన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మధురవాడతో పాటు గాజువాక, పెందుర్తి పరిధిలో ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలు, ప్లాన్‌ అనుమతులకు విరుద్ధంగా భవనాల నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రారంభ దశలోనే నిబంధనల ఉల్లంఘనలను అరికట్టాల్సిన అధికారులు, సిబ్బంది స్పందించకపోవడంతో అక్రమ నిర్మాణాలు పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అంతేకాదు కాసుల కక్కుర్తితో పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి నష్టం కలగడమే కాకుండా ప్రజల ప్రాణ భద్రత కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

ఫిర్యాదులకూ స్పందన లేదు : మధురవాడ పైవంతెన సమీపంలోని కృష్ణానగర్ కాలనీలో జాతీయ రహదారి పక్కన నిర్మిస్తున్న ఓ భవనంలో సెట్బ్యాక్‌లు వదలకుండా ఇరువైపులా సుమారు 45 అడుగుల ఎత్తులో భారీ స్టీల్ రేకులను ఇనుప రాడ్లతో అమర్చారు. బలమైన గాలులు వీచినప్పుడు అవి ఊడిపడితే తీవ్ర ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉందని స్థానికులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

మరోవైపు నరవ పరిధిలో సర్వే నెంబరు 44లో ఓ వ్యక్తి జీఫ్లస్‌2 నిర్మాణానికి ప్లాన్‌ అనుమతులు తీసుకుని, మరో సర్వే నంబరులో 126/1లో నిర్మాణం చేపడుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పరదాలు కప్పి అదనపు అంతస్తులు నిర్మిస్తున్నారు. 150 గజాల స్థలంలో ప్లాన్‌కు విరుద్ధంగా సెట్‌బ్యాక్‌లు వదలకుండా అదనపు అంతస్తులు నిర్మిస్తున్నారని పీజీఆర్‌ఎస్‌లో ఫిర్యాదులు వచ్చినా అధికారులు చర్యలు తీసుకోలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. గతంలో ఆ భూమి బంజరు భూమిగా రెవెన్యూ అధికారులు నివేదిక ఇచ్చారని ఓ వ్యక్తి ఆర్టీఐ ద్వారా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు. అయితే ఇది బంజరు భూమి కాదని, ఏ సర్వేకైనా తాము సిద్ధమని నిర్మాణదారులు చెబుతున్నారు.

అక్రమాలపై నిఘా కరువు : గాజువాక కణితి రోడ్డులోని సర్వే నెంబరు 72లోని గెడ్డ భూమిలో రాత్రికి రాత్రే పక్కా నిర్మాణాలు వెలుస్తున్నా వాటిని నిలువరించే ప్రయత్నం కనిపించడం లేదు. అంతేకాదు వాటికి అనుమతులున్నాయంటూ నిర్మాణదారులు చెబుతుండటం గమనార్హం. అనధికార నిర్మాణాల కారణంగా సహజ నీటి ప్రవాహ మార్గాలు కుంచించుకుపోయి, ఎగువ నుంచి వచ్చే మురుగు ముందుకెళ్ల లేక, వర్షాకాలంలో ముంపు సమస్య మరింత తీవ్రంగా మారుతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

పెందుర్తి జోనల్‌ కార్యాలయం వేపగుంటలో ఉండటంతో శివారులో ఉన్న సత్తివానిపాలెం, నరవ, కోట నరవ, గవరజగ్గయ్యపాలెం ప్రాంతాలకు ప్రణాళిక కార్యదర్శులు వెళ్లడం లేదు. నాలుగు గ్రామాలకు మూడు సచివాలయాలు ఉండగా, ఒక్కరే ప్రణాళిక కార్యాదర్శి ఉండటంతో క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు జరగడం లేదని సమాచారం. ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయి. అక్రమ నిర్మాణాలను ప్రారంభ దశలోనే అడ్డుకోవాల్సిన జీవీఎంసీ పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందన్న విమర్శలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. అధికారులు వెంటనే క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించి, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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విశాఖాలో అక్రమ నిర్మాణాలు
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