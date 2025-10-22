ETV Bharat / state

అ'ధనం'గా అంతస్తుల నిర్మాణం - వారు చెప్పారని కన్నెత్తి చూడని అధికారులు

బీపీఎస్‌ మార్గదర్శకాలు రాకముందే వెలుస్తున్న అక్రమ నిర్మాణాలు - నాలుగు ప్రధాన నగరాల్లోనే అత్యధికం - కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, వారి అనుచరుల పైరవీలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Illegal Constructions in AP : అనుమతుల్లేని భవన నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణ కోసం రూపొందించిన బిల్డింగ్‌ పీనలైజేషన్‌ స్కీం (బీపీఎస్‌) మార్గదర్శకాలు అమలుకు ముందే గత నెల రోజుల వ్యవధిలో ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాల్లో 1000కిపైగా అదనపు అంతస్తులు (ఫ్లోర్లు) నిర్మించేశారు. రాజకీయ నేతల అండతో సాగిన ఈ అక్రమ నిర్మాణాలపై అధికారులు కనీసం కన్నెత్తి చూడటం లేదు. కొందరైతే అందిన కాడికి వసూళ్లకు పాల్పడ్డారు. ప్రధాన నగరాల్లో నిఘా విభాగం ఆధ్వర్యంలో చేయించిన పరిశీలనలో పలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

భవనాల క్రమబద్ధీకరణ పథకం ఆర్డినెన్స్‌కి గవర్నర్‌ ఆమోదంతో ప్రభుత్వం ఈ నెల 17న గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చింది. పథకం అమలుకు రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ త్వరలో మార్గదర్శకాలు విడుదల చేయనుంది. 2025 ఆగస్టు 31కి ముందు అనుమతులు తీసుకోకుండా చేసిన నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణకు అవకాశం ఇస్తోంది. సెప్టెంబరు 19న బీపీఎస్‌కు మంత్రివర్గ ఆమోదం లభించిన నాటి నుంచే ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాల్లో అదనపు ఫ్లోర్లు నిర్మించే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.

సిటీ ప్లానర్లు ఏం చేస్తున్నారు: అక్రమ నిర్మాణాలు, ఉల్లంఘనలను నిరోధించడంలో నగరపాలక సంస్థల్లో సిటీ ప్లానర్లది కీలకపాత్ర. వీరిలో కొందరు అదనపు అంతస్తుల విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, మేయర్లు, కార్పొరేటర్లు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు చెప్పారని కనీసం పట్టించుకోవడం లేదు. విశాఖ, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో సిటీ ప్లానర్ల పనితీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

విశాఖ: విశాఖలోని ప్రధాన కాలనీల్లో అదనపు ఫ్లోర్లు నిర్మిస్తున్నా చీఫ్‌ సిటీ ప్లానర్‌ నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారన్నది ఆరోపణ. ఉన్నతాధికారులు, ఎమ్మెల్యేలు చెప్పారని కొన్నింటిని పట్టించుకోవడం లేదు. నగర శివారు ప్రాంతాల్లో నెల రోజుల వ్యవధిలో పెద్ద సంఖ్యలో అదనపు ఫ్లోర్లు నిర్మించారు. ఈ విషయం తెలిసినా పట్టించుకోవడం లేదనే ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి.

గుంటూరులో అదనపు ఫ్లోర్ల విషయంలో అధికారులు హడావుడి చేసి వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు. నిర్మాణాలు తొలగించిన చోటే కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే మళ్లీ కడుతున్నా అటువైపు చూడటం లేదు.

గుంటూరు: విజయవాడ పరిధిలోని 2 నియోజకవర్గాల్లో భారీగా అదనపు ఫ్లోర్లు నిర్మిస్తున్నా సిటీ ప్లానర్‌కి పట్టడం లేదు. ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేటర్లు చెబుతున్నారని వదిలేస్తున్నారు. తాడిగడప పురపాలక సంఘంలో పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం ఉందా లేదా అనే అనుమానం కలిగే స్థాయిలో అదనపు అంతస్తుల నిర్మాణం జరుగుతోంది.

తిరుపతి: తిరుపతి నగరంలో పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం డిప్యూటీ సిటీప్లానర్‌ కంటే అసిస్టెంట్‌ సిటీ ప్లానర్లుగా ఉన్న బిల్డింగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్లే చక్రం తిప్పుతున్నారు. వార్డు ప్లానింగ్‌ కార్యదర్శుల ద్వారా అదనపు ఫ్లోర్ల విషయంలో వ్యవహారాలు నడుపుతున్నారు. ఈ విషయంలో కార్పొరేటర్ల జోక్యం ఎక్కువగా ఉంది.

ఇదో రకమైన తెలివి: అక్రమ నిర్మాణాలు, అదనపు అంతస్తులపై పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు వారి తప్పిదం లేదన్నట్లుగా నోటీసులు ఇచ్చి చేతులు దులిపేసుకుంటున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేటర్లు సిఫార్సు చేసిన భవన యజమానులకు పరోక్షంగా సహకరిస్తున్నారు. అదనపు ఫ్లోర్ల పనులు పూర్తయ్యేలోగా 2, 3 నోటీసులు ఇస్తున్నారు. ఇంకా కాదనుకుంటే పగలగొడుతున్నట్లు 2 రంధ్రాలు పెట్టి మీడియాకి ప్రకటనలు పంపి వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు. ఇలాంటి నిర్మాణాలపై విజిలెన్స్‌ విచారణ చేయించినా నోటీసులు ఇచ్చి చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పి తప్పించుకోవచ్చన్నది వారి ఆలోచన.

