‘పట్టణ ప్రణాళిక’కు తూట్లు - వీడని అక్రమ వసూళ్ల జాడ్యం

ఇళ్ల నిర్మాణ అనుమతుల్లో యథావిధిగా అక్రమ వసూళ్లు - స్వీయ ధ్రువీకరణ పథకానికి ప్లానింగ్ కార్యదర్శుల తూట్లు
Published : October 16, 2025 at 11:31 AM IST
Illegal Collections Continue as Usual in House Construction Permits : భవన నిర్మాణ అనుమతుల్లో స్వీయ ధ్రువీకరణ పథకానికి పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు, కొందరు ఉద్యోగులు తూట్లు పొడుస్తున్నారు. డీపీఎంఎస్ పోర్టల్ నుంచి అనుమతులు తీసుకున్నా సరైన పత్రాలు లేవని అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. పలు కార్పొరేషన్లు, మునిసిపాలిటీల్లో ఈ అక్రమ వసూళ్ల జాడ్యం తీవ్రంగా ఉంది.
కొత్త నిర్మాణాలకు అనుమతులపై సంక్లిష్ట నిబంధనలను సవరిస్తూ స్వీయ ధ్రువీకరణ పథకాన్ని ప్రభుత్వం మూడు నెలల క్రితం ప్రారంభించింది. ఇళ్లు, భవనాల నిర్మాణాలకు లైసెన్స్ కలిగిన టెక్నికల్ పర్సన్ల (LTP) ద్వారా డెవలప్మెంట్ పర్మిషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం (డీపీఎంఎస్) పోర్టల్లో దరఖాస్తులు, పత్రాలు అప్లోడ్ చేసి ప్రజలు అనుమతులు తీసుకునేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. 100-240 గజాల్లోపు స్థలాల్లో ఇళ్లు కట్టుకునే పేద, మధ్యతరగతి వారికి ఇది ఉపయోగకరమని, అక్రమ వసూళ్ల బెడద తప్పుతుందని భావించింది.
రాష్ట్రంలో 123 పట్టణ స్థానికసంస్థల్లో ఏటా 40వేల భవన నిర్మాణాలకు అనుమతులు తీసుకుంటున్నారు. వీటిలో 100-240 గజాల్లోపు కట్టే ఇళ్లే 80% ఉంటున్నాయి. స్వీయ ధ్రువీకరణ పథకంతో మేలు మాటెలా ఉన్నా అక్రమ వసూళ్ల బెడద పెరిగిందన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
డీపీఎంఎస్ పోర్టల్ ద్వారా అనుమతులొచ్చాక ఆ వివరాలు వార్డు సచివాలయాల్లో ప్లానింగ్ కార్యదర్శుల లాగిన్కు వెళ్తాయి. అక్కడి నుంచి కార్యదర్శుల ఫోన్లు మొదలవుతున్నాయి. అనుమతులపై అభ్యంతరాలున్నాయని, స్థలం దస్తావేజుల్లో తేడాలున్నాయని, లింక్ డాక్యుమెంట్ సరిగా లేదని చెబుతున్నారు. ఖాళీ స్థలానికి పన్ను చెల్లింపు తాజా రసీదు లేదని, ఫీజులు తక్కువ చెల్లించారని కొర్రీలు వేస్తున్నారు.
- ఇంటి నిర్మాణాన్ని బట్టి రూ.2 నుంచి 5 లక్షల వరకు లంచాలు వసూలు చేస్తున్నారు. బిల్డింగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, సహాయ పట్టణ ప్రణాళిక అధికారుల వరకు ఈ మొత్తాలు వాటాలుగా వెళుతున్నాయి.
- ఇళ్ల నిర్మాణానికి రుణాలు తీసుకునేవారికి పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం నుంచి అనుమతుల్లో అభ్యంతరాలుంటే బ్యాంకులు దరఖాస్తులను పక్కన పెడుతున్నాయి. దీంతో ప్లానింగ్ కార్యదర్శులు అడిగిన మొత్తాలు చెల్లించక తప్పట్లేదు.
చోద్యం చూస్తున్న కమిషనర్లు: స్వీయ ధ్రువీకరణ పథకంలో ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ప్రజలు అనుమతులు తీసుకున్నాక పత్రాలను పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు పరిశీలించి అన్నీ సవ్యంగా ఉంటే ఆమోదించాలి. అనుమానం ఉంటే పక్కనపెట్టి క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు చేయాలి. వంద ఫైళ్లలో 15 వరకు తనిఖీచేసే అధికారం ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఈలోపే క్షేత్రస్థాయిలో వార్డు ప్లానింగ్ కార్యదర్శులు అక్రమ వసూళ్లు చేస్తున్నా కమిషనర్లు పట్టించుకోవడం లేదు. కార్యదర్శుల లాగిన్లలో రోజుల తరబడి దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నా కనీసం తనిఖీల్లేవు. కొన్నిచోట్ల పుర కమిషనర్లు వారితో కుమ్మక్కవుతున్నారన్న ఆరోపణలూ లేకపోలేవు.
