'డబ్బులు ఇస్తేనే మిగిలిన బిల్లులు - లేదంటే రూపాయి కూడా రానివ్వం'

లబ్ధిదారుల అకౌంట్లో విడతల వారీగా నగదు జమ చేస్తున్న ప్రభుత్వం - డబ్బులు ఇవ్వకపోతే మిగతా బిల్లు చెల్లింపు కాదని హెచ్చరికలు - లంచం తీసుకుంటున్న క్రమంలో ఏసీబీకి దొరికిన అధికారి

Illegal Money Collection in Indiramma House
Illegal Money Collection in Indiramma House (ETV Bharat)
Published : February 10, 2026 at 8:28 AM IST

Choose ETV Bharat

Illegal Money Collection in Indiramma House : పేదలకు సొంతిల్లు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని అమలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఇంటి నిర్మాణం ఏంటో గానీ అడుగడున సమస్యలు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. మొన్నటివరకు ప్రభుత్వ తరఫున ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. ఇప్పుడు సర్కారు ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణాల్లో అధికారులు అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల చెల్లింపులో ప్రభుత్వం స్వల్ప మార్పులు చేసింది. వాటిని ఇప్పటివరకు మొదటి, రెండు, నాలుగు విడతలు మినహా మిగిలిన మూడో విడత బిల్లుల చెల్లింపులు చేపట్టింది. ఇలా బిల్లులు మంజూరైన ప్రతిసారి చెల్లింపు విషయంలో అధికారులు లబ్ధిదారుల నుంచి రూ. వేలల్లో వసూలు చేస్తున్నారు.

విడుతలు మంజూరైన వెంటనే వసూళ్లు : ఇళ్లు నిర్మాణం పనులు విభజించి వాటికి ఇంత డబ్బు అని కేటాయించారు. అందులోని భాగంగానే ఇళ్లు పునాది వరకు పూర్తి చేస్తే రూ. లక్ష, గోడలు నిర్మించిన తర్వాత మరో రూ. లక్ష , ఇంటి పైకప్పు వేస్తే రూ. 1.40 వేలు సర్కారు అందజేస్తోంది. ఇళ్ల విడుతలు మంజూరయిన ప్రతిసారీ లబ్ధిదారుల నుంచి డబ్బులు వసూళ్లు చేస్తున్నారు. ఈ డబ్బును స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామంలో వార్డు అధికారులు వాటాలు పంచుతున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఇలాంటి అక్రమాలు పాల్పడ ఘటనలు ఇవే.

  • గతవారంలో ఆదిలాబాద్​ జిల్లా నార్నూర్​ మండలం కేంద్రంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు బిల్లులు మంజూరు చేయడానికి లబ్ధిదారుడి నుంచి ఏఈ రూ. 20 వేలు లంచం తీసుకుంటున్న క్రమంలో ఏసీబీ అధికారులకు దొరికాడు.
  • కరీంనగర్​ జిల్లాలోని గంగాదర మండలంలో ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారుడి వివరాలను దానికి సంబంధిత యాప్​ను నమోదు చేయడానికి పంచాయతీ కార్యదర్శి రూ.10 వేలు లంచం డిమాండ్​ చేయగా లబ్ధిదారుడు ఏసీబీని ఆశ్రయించాడు. దీంతో అధికారులు పంచాయతీ కార్యదర్శిని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్​కు తరలించారు.

ఇక్కడ వసూళ్లే : రాష్ట్రంలోని కాశీబుగ్గు ప్రాంతంలో ఇందిరమ్మ గృహనిర్మాణ పథకం పేరుతో డబ్బు వసూలు చేసే దందా నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది. అక్కడ బిల్లు పడింది అని తెలుస్తే చాలు అక్కడి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి అనుచరుడు లబ్ధిదారులపై బెదిరింపులు చేస్తున్నారు. విడుతలో మంజూరయ్యే బిల్లులో నుంచి రూ. 10 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్​ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అంతేకాదు మీరు ఇవ్వకపోతే మిగిలిన బిల్లులు కూడా విడుదల కావని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికార పార్టీ నాయకులు జీడబ్ల్యూఎంసీ డిప్యూటీ కమిషనర్​కు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.

  • కాసిబుగ్గలోని ఒక డివిజన్‌లో మొదటి దశలో 120 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, రెండో దశలో 90 ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. కానీ సుమారు 30 ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఇంకా వివిధ దశలలో ఉన్నాయి. స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు అలాగే అనుచరులు ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపడుతున్న లబ్ధిదారుల నుంచి ఇప్పటివరకు రూ. లక్షలాది వసూలు చేశారు.

అదనపు భారం : ఈ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం లబ్ధిదారులందరూ ఒకేసారి ప్రారంభించడంతో వాటికి కావాల్సిన ధరలు వీపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. గతంతో పోల్చితే ఇసుక, స్టీలు, సిమెంట్​, ఇటుకలు, కంకర ధరలు డబుల్​ రేట్లలో అమ్ముతున్నారు. అంతేకాదు నిర్మాణ సామగ్రి ధరలు నియంత్రించడానికి మండల వారీగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన ధరల నియంత్రణ కమిటీలు కేవలం నివేదికలు సమర్పించడానికే పరిమితమయ్యాయి. ఇలా వరంగల్​ జిల్లా పరిధిలో మొత్తం మంజూరైనవి 12, 053 ఇళ్లు. అందులో కేవలం 131 ఇళ్లు మాత్రమే పూర్తయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు.

