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యూరియా, డిటర్జెంట్​లతో పాల తయారీ - కల్తీని ఇంట్లోనే గుర్తించండి ఇలా

విచ్చలవిడి కల్తీతో ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు - పాల ఉత్పత్తి తగ్గడం, ధరలు పెరగడంతో అక్రమార్కుల కొత్త దందా - చిక్కగా మార్చి ఏమారుస్తూ అడ్డ దారిలో డబ్బు సంపాదన

Milk Adulteration with Chemicals, Detergent Powder
Milk Adulteration with Chemicals, Detergent Powder (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 3:58 PM IST

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Milk Adulteration with Chemicals, Detergent Powder :ఆరోగ్యకర జీవనానికి పాలు ఎంతో కీలకం. పాలు నిత్యవసరం కావడం వల్ల కల్తీవి తయారు చేసి ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. పాల ఉత్పత్తి తగ్గడం, ధరలు పెరగడంతో అక్రమార్కులు ఈ బాట పట్టారు. తెల్లవారేసరికి నకిలీ బ్రాండ్లు, రసాయనాలతో తయారు చేసిన కృత్రిమ పాలు ప్రజల్ని ముంచెత్తుతున్నాయి. చిక్కగా మార్చి ఏమారుస్తూ అడ్డ దారిలో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. పాల లీటరు ధర విపరీతంగా పెరగడంతో అక్రమార్కుల అక్రమ దందా యథేచ్ఛగా సాగుతోంది.

దాదాపు 50 లీటర్ల పాలను కల్తీ ద్వారా 300 లీటర్లకు పెంచుతున్నట్లు తెలిసి స్థానికులు విస్మయానికి గురయ్యారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఉమ్మడి ఖమ్మం, మెదక్​, వికారాబాద్, హైదరాబాద్​ జిల్లాల్లో విరివిగా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని మాత్రమే బహిర్గతం అవుతున్నాయి. సిద్దిపేట, మెదక్​, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో పాల విక్రయాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోయింది. ఎక్కడపడితే కౌంటర్లు తెరుస్తున్నారు. మరికొందరు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్యాక్​ చేసి దర్జాగా అమ్ముతున్నారు. పిండి, వివిధ రసాయనాలను వినియోగిస్తున్నారు. నురగ వచ్చేలా హైడ్రోజన్​ ఫెరాక్సైడ్​ ద్రావణాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు.

  • ఖమ్మంలోని వీడీవోస్​ కాలనీలో ఓ వ్యక్తి విక్రయిస్తున్న పాల నుంచి వాసన వస్తోందని, వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ జిల్లా ఆహార తనిఖీ అధికారికి ఫిర్యాదు చేయడంతో నమూనాలు సేకరించి ప్రయోగశాలకు పంపారు.
  • భద్రాద్రి జిల్లా కొత్తగూడెంలో కల్తీ పాలు విక్రయిస్తున్న వ్యక్తిపై స్థానికులు అధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు. నమూనాలను సేకరించి అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ప్యాకెట్​పై ఉన్న తయారీ తేదీ, గడువు తేదీ, నాణ్యత గుర్తులను పరిశీలించాలి
  • విశ్వసనీయ బ్రాండ్లు లేదా గుర్తింపు పొందిన సరఫరాదారుల నుంచి మాత్రమే పాలు కొనాలి
  • పాలను మరిగించి వినియోగించటం ద్వారా కొన్ని హానికారమైన సూక్ష్మజీవులను నివారించవచ్చు
  • కల్తీలో జీర్ణక్రియ సమస్యలతో పాటు ఇతర రోగాలు వచ్చే అవకాశముంది

వేటిని ఎందుకు కలుపుతారంటే :

  • నీరు-పరిమాణం పెంచేందుకు
  • పిండి పదార్థాలు - చిక్కదనం కోసం
  • యూరియ, సింథటిక్​ రసాయనాలు-కృత్రిమ ప్రొటీన్​కు
  • ఫార్మాలిన్​ కెమికల్స్​ - ఎక్కువ కాలం నిల్వకు
  • డిటర్జెంట్లు లేదా సబ్బు పదార్థాలు-నురగ రావడానికి

ప్రధాన కారణాలు :

  • డిమాండ్​ కంటే తక్కువ ఉత్పత్తి కావడం
  • అక్రమంగా ఆర్థిక లాభాలు పొందాలనే ఉద్దేశం
  • నియంత్రణ లోపం
  • పర్యవేక్షణ కొరత

ఇంట్లోనే గుర్తించండి ఇలా :

  • పాలను ఒక గాజు పలకపై చుక్క వేసినప్పుడు అది నెమ్మదిగా జారితే స్వచ్ఛమైన పాలు. వేగంగా జారిపోతే నీరు కలిపినట్లు భావించాలి
  • పాలు మరిగించినప్పుడు అసహజమైన నురుగ ఎక్కువగా వస్తే డిటర్జెంట్​ కలిసినట్టు అర్థం
  • అయోడిన్​ ద్రావణం కొన్ని చుక్కలు పాలలో కలిసినప్పుడు నీలం రంగు వస్తే కల్తీ జరిగినట్లే
  • వేడి చేసినప్పుడు అసహజమైన వాసన వస్తే కెమికల్స్​ కలిసినట్లు గుర్తించాలి

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాల్లో అనుమానం ఉన్న చోట పాల నమూనాలు సేకరిస్తున్నాం. వాటిని పరీక్ష నిమిత్తం ప్రయోగశాలకు పంపుతున్నాం. ఫలితాల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటాం'' - శరత్​, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఆహార తనిఖీ అధికారి

జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం : ప్యాకేజ్​డ్​ మిల్కు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వివరాలు పక్కాగా తెలుసుకోవచ్చు. తేడాలు జరిగితే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఈ మేరకు ప్యాక్​పై ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ లోగో , లైసెన్స్​ నంబరు 14 అంకెలు, యూజ్​ బై లేదా బెస్ట్​ బిఫోర్​ డేట్​, బ్యాచ్​ నంబరు, పోషక విలువల జాబితా కలిగిన వాటిని చూసి కొనుగోలు చేయాలి. ఆకుపచ్చ రంగు చుక్క ముద్రించి ఉంటే శాకాహారమైనవిగా గుర్తించవచ్చు.

ఇలా గుర్తించొచ్చు : పాలు, సంబంధిత ఉత్పత్తుల్లో టించర్​ ఆఫ్​ అయోడిన్​ ద్వారా స్టార్చ్​ ని నిర్ధారణ చేయవచ్చు. ఈ మేరకు సంబంధిత ద్రావణాన్ని పాలు, ఉత్పత్తుల్లో 2 నుంచి 3 చుక్కలు వేసి పరీక్షిస్తే, స్టార్చ్​ కలిపి ఉంటే నీలి రంగులోకి మారుతుంది. మార్కెట్​లో టించర్​ ఆఫ్​ ఆయోడిన్​ ద్రావణం లభిస్తుంది. పాలల్లో నీళ్లు కలిపినట్లయితే సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. కచ్చితమైన ఫలితాలకు లాక్టోమీటరు ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు.

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