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అ'ధనం'గా ఇచ్చుకో - దర్జాగా అంతస్తులు కట్టుకో

ఏపీలో అక్రమ భవన నిర్మాణాలకు పట్టణ ప్రణాళిక అధికారుల దన్ను - ఫ్లోర్‌కు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు వసూళ్లు - పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు

Illegal Buildings Rise in AP
Illegal Buildings Rise in AP (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 2:40 PM IST

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Illegal Constructions in AP : రాష్ట్రంలో భవన నిర్మాణానికి అనుమతులు తీసుకుని పలువురు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అదనపు అంతస్తులు (ఫ్లోర్లు) నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. భవన అనుమతుల సమయంలో తీసుకునే నక్ష(ప్లాన్‌)కు విరుద్ధంగా యథేచ్చగా నిర్మాణాలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రశ్నించే వరకు చూద్దామనే ధోరణిలో ఉండి అడ్డదిడ్డంగా నిర్మిస్తూ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారు. పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు అడిగినంతా కాసులివ్వడంతో వారు భవనం వైపు కన్నెత్తి చూడటం లేదు. దీంతో అక్రమ నిర్మాణాలు చకచకా సాగుతున్నాయి.

తప్పదనుకుంటే నిర్మాణం పూర్తయ్యాక అధికారులు తాఖీదులిచ్చి చేతులు దులిపేసుకుంటారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి నష్టం కలగడమే కాకుండా ప్రజల ప్రాణ భద్రత కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ తరహాలో ఒంగోలులో చేపట్టిన వాణిజ్య భవన నిర్మాణానికి సంబంధించి ఇటీవల ఐదుగురు పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులను ప్రభుత్వం సస్పెండ్‌ చేసింది. ముఖ్య పట్టణాలు, అనేక నగరాల్లో భవన నిర్మాణాల్లో ఇలాంటి అక్రమాలే పెద్దఎత్తున జరుగుతున్నాయి. పట్టణ ప్రణాళిక అధికారుల వసూళ్లు పరాకాష్టకు చేరుకోవడంతో సర్కార్ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. మరో పురపాలక సంఘంలోనూ అధికారులపై త్వరలో సస్పెన్షన్‌ వేటు పడనుంది.

Officers Neglect Illegal Buildings : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భవన నిర్మాణ అనుమతులు సులభతరం చేసింది. డీపీఎంఎస్‌ పోర్టల్‌లో అప్లికేషన్స్ అప్‌లోడ్‌ చేశాక అనుమతులు లభిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాతే వసూళ్ల దందా ప్రారంభమవుతుంది. అనుమతులకు విరుద్ధంగా అదనపు అంతస్తులు వేసే వారితో పట్టణ ప్రణాళిక విభాగంలోని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది నుంచి అధికారుల వరకు బేరాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. నిర్మాణ ప్రాంత ప్రాధాన్యాన్ని బట్టి ఫ్లోర్‌కు రూ.3 నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. స్టిల్ట్‌+గ్రౌండ్‌+2 ఫ్లోర్లకు అనుమతులు తీసుకుని అదే భవనంలో అదనంగా మరో రెండు ఫ్లోర్లు వేసినా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు.

విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, కడప, అనంతపురం తదితర నగరాల్లో అనుమతులకు విరుద్ధంగా చేస్తున్న అదనపు అంతస్తుల నిర్మాణాల్లో అవినీతి చోటుచేసుకుంటోంది. తాడిగడప పురపాలక సంఘంలో పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థలో అదనపు అంతస్తుల నిర్మాణం కోసం పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు, సిబ్బందిలో కొందరు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు.

కొన్నిచోట్ల అధికారులతో కమిషనర్లు కుమ్మక్కై వాటాలు అందుకుంటున్నారు. ఒంగోలు ఘటనలో అదనపు అంతస్తులపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై నగరపాలక సంస్థ గత కమిషనర్‌ అలాంటిదేమీ లేదని ఉన్నతాధికారులకు నివేదించారు. నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదో నివేదికలో సమాధానం లేదు. ఫిర్యాదులు వస్తున్నా సరైన విధంగా చర్యలు లేకపోవడంతో ఒకరిని చూసి మరొకరు అన్నట్లు అనుమతులకు విరుద్ధంగా అక్రమ నిర్మాణాలు చకచకా కొనసాగిస్తున్నారు. మరోవైపు కొన్నిచోట్ల అక్రమ నిర్మాణాలపై కమిషనర్లు, పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు నిజాయతీగా చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతుంటే ప్రజాప్రతినిధులు కొందరు అడ్డుకుంటున్నారు.

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