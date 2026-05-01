వీధి కుక్కల రక్తంతో దందా - ప్యాకెట్ రూ.20 వేలు మాత్రమే
వీధి కుక్కల రక్తాన్ని అనారోగ్య పెంపుడు కుక్కలకు ఎక్కిస్తున్న వైనం - ఒక్కో ప్యాకెట్ రక్తానికి 18 నుంచి 20 వేలు వసూళ్లు - షేక్పేటలో ఓ ప్రైవేట్ క్లీనిక్లో అక్రమదందా జరుగుతున్నట్లు గుర్తింపు
Published : May 1, 2026 at 8:15 AM IST
Street Dog Blood Issue Hyderabad : ఇన్నాళ్లు మనుషుల రక్తంతో అక్రమ వ్యాపారం చేసేవాళ్లను చూశాం. కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వీధి కుక్కల రక్తంతో వ్యాపారం చేస్తున్న దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. అనారోగ్యంతో బాధపడే పెంపుడు కుక్కలకు వీధి కుక్కల రక్తాన్ని ఎక్కిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్ షేక్పేట్లోని ఓ ప్రైవేటు వెటర్నరీ క్లీనిక్లో ఈ దందా జరుగుతున్నట్లు పలువురు జంతు ప్రేమికులు ఆరోపిస్తున్నారు. కుక్కల రక్తంతో వ్యాపారం చేస్తుంటే వెటర్నరీ అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
బలిష్టంగా ఉన్న కుక్కలను లక్ష్యంగా దందా : వీధి కుక్కల బెడదతో ఓ వైపు నగరవాసులు బెంబేలెత్తిపోతుంటే మరోవైపు వాటి రక్తంతో కొన్ని ప్రైవేటు వెటర్నరీ క్లీనిక్లు అక్రమ దందా సాగిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా, బలిష్టంగా ఉన్న కుక్కలను లక్ష్యంగా చేసుకొని స్టెరిలైజేషన్ పేరుతో వాటిని పట్టుకొని లీటర్ల కొద్ది రక్తాన్ని పిండి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడే పెంపుడు కుక్కలకు ఆ రక్తాన్ని ఎక్కిస్తూ వాటి యజమానుల నుంచి లక్షల రూపాయలు దండుకుంటున్నారు. పైసలపై అత్యాశతో మానవత్వాన్ని మరిచి మూగ జీవాలను ఈ రకంగా హింసిస్తూ వాటి రక్తంతో జేబు నింపుకుంటున్నారు.
ప్యాకెట్ రక్తానికి రూ.25 వేలు : ఇంట్లో పెంచుకునే పెంపుడు కుక్కలు అనారోగ్యానికి గురయ్యాయని ప్రైవేట్ వెటర్నరీ క్లినిక్కు తీసుకొస్తే అంతే సంగతులు. ఇక వాళ్ల దందా మొదలుపెడతారు. అవసరం లేకున్నా కుక్కలకు రక్త పరీక్షలు చేసి రక్తహీనత ఉన్నట్లు రిపోర్టులు వచ్చేలాగా చేస్తారు. రిపోర్టు చూసిన కుక్క యజమాని చేసేది ఏం లేక వెంటనే రక్తం ఎక్కించండి అని కోరతారు. బోనులో ఉన్న శునకాలను చూపించి వాటి రక్తాన్ని ఎక్కిస్తామంటారు. ప్యాకెట్ రక్తానికి రూ.18 - 25 వేల వరకు బిల్ చేతులో పెడుతున్నారు. షేక్ పేటలోని ఓ ప్రైవేటు వెటర్నరీ సూపర్ స్పెషాల్టీ ఆస్పత్రిలో ఈ తరహా దందా జరుగుతున్నట్లు జంతుప్రేమికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
"రోడ్డు మీద ఓ జంతువు దొరికిందని దాని రక్తాన్ని తీసి వేరే కుక్కకు ఎక్కించడం సరికాదు. రోడ్డు మీద కాస్త బలంగా కనిపించే కుక్కల్ని తీసుకెళ్లి, రెండు రోజులకు ఒకసారి రక్తం తీస్తున్నారు. అది చనిపోయాదాకా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగిస్తున్నారు. కుక్క చనిపోయాక దాని శరీరంపై ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ఇంట్లో పెంపుడు కుక్కను కట్టి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన సందర్భంలో ఆయా పెంపుడు కుక్కల నుంచీ రక్తాన్ని పిండే స్థాయికి దిగజారారు" - హనుమంతరావు, డైరెక్టర్, ఆరుద్ర యానిమల్స్ ఎన్జీవో
వెలుగులోకి వచ్చిన దందా : జంతువుల రక్తమార్పిడి అనేది నిబంధనల ప్రకారం జరగాల్సిన ప్రక్రియ. కానీ ప్రైవేటు వెటర్నరీ క్లినిక్స్ ఆ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ యథేచ్చగా రక్త మార్పిడికి పాల్పడుతున్నాయి. వీధి కుక్కల రక్తాన్ని పరీక్షించకుండానే మార్పిడి చేయడం వల్ల ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న శునకాలు మరణిస్తున్నాయి. గతంలో ఈ క్లీనిక్లో పనిచేసిన సిబ్బంది ద్వారా ఈ దారుణ దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. జంతు హక్కుల ఉద్యమకర్త మేనకా గాంధీకి ఇక్కడ జరుగుతున్న ఘోరాన్ని ఫోటోలతో సహా మెయిల్ చేశారు. ఆమె రాష్ట్ర జంతు సంక్షేమ సంస్థకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు.
అప్పటికే అప్రమత్తమైన ఆ క్లీనిక్ సిబ్బంది ఆనవాళ్లు మొత్తం చెరిపేశారు. వీధి కుక్కలు, పెంపుడు కుక్కల నుంచి రక్తాన్ని సేకరిస్తున్న దృశ్యాలు బయటికి రావడంతో జంతు ప్రేమికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నిర్వహించే వెటర్నరీ ఆస్పత్రుల సంఖ్యను మరింత పెంచడంతో పాటు వాటిలో అత్యాధునిక సేవలు అందిస్తే ఇలాంటి అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని జంతు ప్రేమికులు సూచిస్తున్నారు.
"ఈ రక్తం ఎక్కడిది? దేని నుంచి తీసుకొచ్చారు అనే విషయాలను కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. యానిమల్ లవర్, యానిమల్ యాక్టివిస్ట్ ఇలా అనేక గ్రూపులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో పోస్టుపెడితే సాయం చేసేందుకు ముందుకు వస్తారు. ప్రభుత్వం కూడా ఈ విషంయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. వెటర్నరీ వైద్యశాలల్లో ఏం జరుగుతుందనే ఇన్స్పెక్షన్లు నిర్వహించాలి. ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడే వారిని జైలుకు పంపాలి" - హనుమంతరావు, డైరెక్టర్, ఆరుద్ర యానిమల్స్ ఎన్జీవో
